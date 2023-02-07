الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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تعليق مؤثر من خليل البلوشي على نهائي الكأس الكويتي ورسالة لجمهور العربي (فيديو)

عبر المعلق خليل البلوشي عن سعادته بالمستوى الفني لمباراة نهائي كأس ولي العهد في دولة الكويت بين ناديي العربي والسالمية

كتب خالد السعدي
خليل البلوشي نهائي كأس ولي العهد الكويت watanserb.com
توج العربي بكأس ولي العهد الكويتي للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه المثير على السالمية بركلات الترجيح
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وطن– تحدث المعلق العماني خليل البلوشي، عن موقعة نهائي كأس ولي العهد في دولة الكويت، والتي تُوِّج فيها نادي العربي على حساب السالمية.

وقال خليل البلوشي في تصريحات تلفزيونية: “جمهور العربي قالي إحنا بنحبك بس إنت نحس علينا.. اليوم خلاص كسرنا النحس”، وذلك بعدما علق البلوشي على المباراة النهائية.

وعبّر عن سعادته بالتعليق على المباراة، وقال إنه سعيد جداً بالمستوى الفني الذي ظهرت عليه المباراة، معتبراً أنه كان هناك معاناة في الفترة الماضية من تراجع على مستوى الأندية وأيضاً المنتخب.

وأشار إلى أن الظهور بهذا المستوى الفني الذي وصفه بـ”الجميل”، يُحسب للفريقين، وقال إن حسم المباراة بركلات الترجيح هو أمر عادل لما قدمه الفريقان في المباراة.

تتويج العربي بكأس ولي عهد الكويت

وتوج العربي بكأس ولي العهد الكويتي للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه المثير على السالمية بركلات الترجيح (4-1)، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما.

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السالمية قصّ شريط أهداف المباراة في الدقيقة الـ28 عبر الكولومبي كارلوس ريفاس، بتصويبة صاروخية من داخل المنطقة، متابعاً عرضية مبارك الفنيني بعد مجهود فردي رائع من الجهة اليسرى.

نادي العربي تدارك متأخراً، بهدف التعادل في الوقت القاتل وتحديداً عند الدقيقة الـ89 عن طريق جمعة عبود، ليحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول وتحديداً الدقيقة الـ100، سجل فهد مرزوق الهدف الثاني للسالمية بعد تلقيه عرضية مُتقنة من كارلوس قابلها مرزوق بطريقة فنية رائعة وسدد الكرة من الوضع طائراً.

مع بداية الشوط الإضافي الثاني، جاء الرد من جانب العربي عند الدقيقة الـ107، وتعادل للمرة الثانية عبر رأسية خيالية من الليبي السنوسي الهادي.

وكانت ركلات الترجيح هي المسار الأخير لحسم النهائي الملتهب، وقد ابتسم الحظ لنادي العربي الذي تُوج بالفوز 4 / 1 على حساب السالمية.

يُشار إلى أن المباراة انطلقت ببادرة إنسانية من لاعبي السالمية والعربي، حين رفعوا لافتة دعم تحمل عنوان: “دعواتنا للأشقاء في تركيا وسوريا”، وذلك على خلفية الزلزال الذي ضرب المنطقة وخلّف عدداً كبيراً من الضحايا والجرحى والمفقودين.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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