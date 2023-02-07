تعليق مؤثر من خليل البلوشي على نهائي الكأس الكويتي ورسالة لجمهور العربي (فيديو)

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وطن– تحدث المعلق العماني خليل البلوشي، عن موقعة نهائي كأس ولي العهد في دولة الكويت، والتي تُوِّج فيها نادي العربي على حساب السالمية.

وقال خليل البلوشي في تصريحات تلفزيونية: “جمهور العربي قالي إحنا بنحبك بس إنت نحس علينا.. اليوم خلاص كسرنا النحس”، وذلك بعدما علق البلوشي على المباراة النهائية.

وعبّر عن سعادته بالتعليق على المباراة، وقال إنه سعيد جداً بالمستوى الفني الذي ظهرت عليه المباراة، معتبراً أنه كان هناك معاناة في الفترة الماضية من تراجع على مستوى الأندية وأيضاً المنتخب.

وأشار إلى أن الظهور بهذا المستوى الفني الذي وصفه بـ”الجميل”، يُحسب للفريقين، وقال إن حسم المباراة بركلات الترجيح هو أمر عادل لما قدمه الفريقان في المباراة.

تتويج العربي بكأس ولي عهد الكويت

وتوج العربي بكأس ولي العهد الكويتي للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه المثير على السالمية بركلات الترجيح (4-1)، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما.

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السالمية قصّ شريط أهداف المباراة في الدقيقة الـ28 عبر الكولومبي كارلوس ريفاس، بتصويبة صاروخية من داخل المنطقة، متابعاً عرضية مبارك الفنيني بعد مجهود فردي رائع من الجهة اليسرى.

نادي العربي تدارك متأخراً، بهدف التعادل في الوقت القاتل وتحديداً عند الدقيقة الـ89 عن طريق جمعة عبود، ليحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

نهائي كأس سمو ولي العهد :

• هدف جمعه عبود الرائع لـ #العربي بمرمى #السالمية . pic.twitter.com/yU2KJcnERJ — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) February 6, 2023

وفي الشوط الإضافي الأول وتحديداً الدقيقة الـ100، سجل فهد مرزوق الهدف الثاني للسالمية بعد تلقيه عرضية مُتقنة من كارلوس قابلها مرزوق بطريقة فنية رائعة وسدد الكرة من الوضع طائراً.

📹 هدف السالمية الثاني بقدم فهد مرزوق pic.twitter.com/B1FnF2G6rc — الدوري الكويتي 🇰🇼 (@Cafeeh_Vairos) February 7, 2023

مع بداية الشوط الإضافي الثاني، جاء الرد من جانب العربي عند الدقيقة الـ107، وتعادل للمرة الثانية عبر رأسية خيالية من الليبي السنوسي الهادي.

📹 هدف العربي الثاني عن طريق الليبي السنوسي الهادي pic.twitter.com/mFiI5z99BP — الدوري الكويتي 🇰🇼 (@Cafeeh_Vairos) February 7, 2023

وكانت ركلات الترجيح هي المسار الأخير لحسم النهائي الملتهب، وقد ابتسم الحظ لنادي العربي الذي تُوج بالفوز 4 / 1 على حساب السالمية.

يُشار إلى أن المباراة انطلقت ببادرة إنسانية من لاعبي السالمية والعربي، حين رفعوا لافتة دعم تحمل عنوان: “دعواتنا للأشقاء في تركيا وسوريا”، وذلك على خلفية الزلزال الذي ضرب المنطقة وخلّف عدداً كبيراً من الضحايا والجرحى والمفقودين.