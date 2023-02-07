تشكيلة الأهلي وريال مدريد والتوقيت والمُعلق في كأس العالم للأندية 2023

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وطن- ينتظر جماهير كرة القدم في أرجاء المعمورة، مباراة قمة الأهلي وريال مدريد، الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، على ميدان ملعب (مولاي عبد الله) بدولة المغرب.

وتشهد مباراة الأهلي وريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بنسختها الـ17، غيابات 6 لاعبين في صفوف الفريق الملكي الأبيض بسبب الإصابات، وهم: كريم بنزيما وتيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وإيدين هازارد وفيرلاند ميندي ولوكاس فاسكيز.

تشكيلة ريال مدريد ضد الأهلي المصري

وسيدخل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة أمام منافسه الأهلي المصري، في ظل الغيابات العديدة لنجوم ريال مدريد عن بطولة كأس العالم للأندية 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

دفاع ريال مدريد (الملكي): أنطونيو روديجر، ناتشو، داني كارفاخال، دافيد ألابا.

خط الوسط: لوكا مودريتش (داني سيبايوس)، توني كروس (كامافينغا)، أوريلين تشواميني.

📋✅ هؤلاء هم اللاعبون الـ22 المتوجهون إلى الرباط!#ClubWC pic.twitter.com/q5dP3Ve58K — ريال مدريد (@realmadridarab) February 6, 2023

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مركز الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريغو (فالفيردي).

تشكيلة الأهلي ضد ريال مدريد

وسيلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام منافسه ريال مدريد، في منافسات كأس العالم للأندية 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

دفاع المارد الأحمر الأهلاوي: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، أليو ديينغ.

أجواء رائعة على هامش استعداد فريقنا لمواجهة ريال مدريد بنصف نهائي المونديال 🤩#يلا_يا_أهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/fJaxOLrrLe — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 6, 2023

مركز الهجوم: بيرسي تاو (محمد شريف)، محمود عبد المنعم (كهربا).

توقيت مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

وستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي المصري أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة).

كما ستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، عند الساعة العاشرة مساءً. ولكن بتوقيت دولة المغرب ودول شمال أفريقيا، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة الأهلي أمام ريال مدريد

وسيعلق على أحداث مباراة الأهلي المصري وريال مدريد، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي عبد الله الحربي.

كما ستبث وقائع المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين، على قناة (5 ssc sport) المشفرة، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12523، وباستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

كي تحصد الذهب يجب أن تمر عبر الملوك 👑 الأهلي يصطدم بريال مدريد في كأس العالم للأندية FIFA 🏆 الأول يريد الوصول للنهائي الأول في تاريخه والثاني يود تحقيق اللقب الخامس 👀@AlAhly | @realmadridarab — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 6, 2023

يذكر أن فريق الأهلي المصري التقى أمام منافسه ريال مدريد مرة واحدة ودية فقط عام 2002، حقق فيها المارد الأحمر الفوز النظيف على الملكي بهدف دون رد، كان من توقيع النيجيري صنداي.