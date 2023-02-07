الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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رياضة

تشكيلة الأهلي وريال مدريد والتوقيت والمُعلق في كأس العالم للأندية 2023

الأهلي المصري أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية watanserb.com
تشكيلة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية
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وطن- ينتظر جماهير كرة القدم في أرجاء المعمورة، مباراة قمة الأهلي وريال مدريد، الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، على ميدان ملعب (مولاي عبد الله) بدولة المغرب.

وتشهد مباراة الأهلي وريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بنسختها الـ17، غيابات 6 لاعبين في صفوف الفريق الملكي الأبيض بسبب الإصابات، وهم: كريم بنزيما وتيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وإيدين هازارد وفيرلاند ميندي ولوكاس فاسكيز.

تشكيلة ريال مدريد ضد الأهلي المصري

وسيدخل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة أمام منافسه الأهلي المصري، في ظل الغيابات العديدة لنجوم ريال مدريد عن بطولة كأس العالم للأندية 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

دفاع ريال مدريد (الملكي): أنطونيو روديجر، ناتشو، داني كارفاخال، دافيد ألابا.

خط الوسط: لوكا مودريتش (داني سيبايوس)، توني كروس (كامافينغا)، أوريلين تشواميني.

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مركز الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريغو (فالفيردي).

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

تشكيلة الأهلي ضد ريال مدريد

وسيلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام منافسه ريال مدريد، في منافسات كأس العالم للأندية 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

دفاع المارد الأحمر الأهلاوي: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، أليو ديينغ.

مركز الهجوم: بيرسي تاو (محمد شريف)، محمود عبد المنعم (كهربا).

توقيت مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

وستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي المصري أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة).

كما ستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، عند الساعة العاشرة مساءً. ولكن بتوقيت دولة المغرب ودول شمال أفريقيا، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة الأهلي أمام ريال مدريد

وسيعلق على أحداث مباراة الأهلي المصري وريال مدريد، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي عبد الله الحربي.

تدريبات الأهلي المصري
تدريبات الأهلي المصري

كما ستبث وقائع المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين، على قناة (5 ssc sport) المشفرة، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12523، وباستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

يذكر أن فريق الأهلي المصري التقى أمام منافسه ريال مدريد مرة واحدة ودية فقط عام 2002، حقق فيها المارد الأحمر الفوز النظيف على الملكي بهدف دون رد، كان من توقيع النيجيري صنداي.

المصدروطن + كأس العالم للأندية + الأهلي المصري + ريال مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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