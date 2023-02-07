الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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بعد 24 ساعة تحت الأنقاض.. طفل سوري نجا من الموت بأعجوبة يروي ماحدث له (فيديو)

طواقم الإنقاذ المدني في شمال سوريا تمكنت من الوصول إلى طفل سوري حي ونقله إلى المستشفى بعد 24 ساعة قضاها تحت الركام

كتب خالد الأحمد
طفل سوري نجا من الموت watanserb.com
طفل سوري نجا من الموت
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وطن- وثق مقطع فيديو متداول لحظات صعبة لطفل سوري عاشها تحت أنقاض بيته الذي هدمه الزلزال في هاتاي التركية، وتمكنت طواقم الإنقاذ من الوصول إليه حيا ونقله إلى المستشفى بعد 24 ساعة.

طفل سوري يطلب المساعدة من تحت الأنقاض

وضرب زلزال فجر الاثنين تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات وهزات ارتدادية عنيفة، مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات إضافة إلى عشرات آلاف المفقودين.

وبدا الطفل “عبد الرحمن أعرج” في الفيديو المتداول وقد اكتسى وجهه وثيابه بالغبار وهو يقول “ماعارف إذا بموت أو راح أظل عايش”.

طفل سوري نجا من الموت watanserb.com
طفل سوري نجا من الموت

وتابع فيما بدا طرف من قميصه عالقاً بقضيب حديدي جراء الأنقاض “متل ما شايفين” والتقط أنفاسه ليكمل قائلاً وهو ينطق بالشهادتين “ما كنت بظن ظل عايش بس هادا الفيديو نزل الحمد لله”.

وأضاف أنه لا يعرف كيف يصف شعوره تحت الأنقاض، وكشف بينما كان يتفادى الحجارة والتراب المتساقط أن هناك أكثر من عائلتين من جيران تحت المبنى المنهار ذاته.

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وخلال حديثه يمكن سماع أصوات نساء وأطفال يبكون، ثم تأتي هزة ارتدادية يغلق بعدها الهاتف.

وبعد 24 ساعة، نشر الطفل الأعرج على حسابه في إنستغرام منشورًا قال فيه إنه تم إنقاذه، وأنه بالمستشفى وبحالة جيدة

وأفادت بيانات رسمية بأن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا ارتفع إلى أكثر من 7146 الثلاثاء، في حين ما زال عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين عالقين تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون ومسعفون إن 5434 شخصًا قُتلوا في تركيا و1712 في سوريا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7146 قتيلًا ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضمة من الأنقاض في المناطق التي ضربا الزلزال في سوريا وتركيا .

كارثة تركيا وسوريا تثير تعاطف العالم معها

تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد المؤثّر للطفل السوري حيث علق “معين الكحلوت” قائلا “طفل من سوريا ينقل ما يعيشه تحت الأنقاض وهو ينتظر من ينقذه” وأضاف داعياً :” اللهم يا من أنجيت يونس من بطن الحوت نجه وكل إخواننا العالقين”.

وعقب “عبد الله تلمري” “شيء مؤلم ان تكون في نفس الموقف وتسمع أصوات الاستغاثة من حولك ولا تستطيع عمل شيء ولاتعرف هل تخرج حيّاً ام لأ…اللهم الطف بحالهم ونجّهم بقدرتك يالله”.

وقالت نورا “طفل سوري ينقل ما يعيشه تحت الأنقاض وينطق الشهادتين…يارب فرجها على عبادك المستضعفين اللهم أغثهم واحمهم وارحمهم يا أرحم الراحمين”.

وتُواصل فرق الإنقاذ في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا جهودها الحثيثة لإنقاذ آلاف الموجودين تحت الأنقاض، وسط مطالبات بمزيد تعزيز الجهود الدولية لتطويق هذه الكارثة الطبيعية غير المسبوقة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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