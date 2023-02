“بابا عم استناك .. يا بابا تعال” طفلة سورية فقدت بصرها تُناجي والدها بكلمات مؤثرة (فيديو)

- Advertisement -

وطن- هزّ أنين طفلة سورية فقدت بصرها على خلفية الزلزال الذي ضرب تركيا وتأثرت به مدن سوريا على حدودها، وسائل التواصل الاجتماعي؛ وانتشر مقطع فيديو للفتاة المكلومة وهي تُناجي والدها بنبرة جريحة خافتة، في مشهد مؤثر وحزين.

وتداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات مقطع فيديو لفتاة طريحة سرير مستشفى ميداني في إدلب بعد أن أصيبت جرّاء الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا فجر أمس الإثنين.

النشطاء ومن شارك الفيديو، لم يقدموا أي تفاصيل أخرى عن مصير عائلة الطفلة أو متى وقع انتشالها، غير أن الفريق التطوعي الذي نشر لها المقطع أفاد بأنها مصابة بكسر بالجمجمة مع تضرر بعينها اليسرى.

وكشفت ذات المصادر أن الفتاة سورية الجنسية تدعى “رشا”، وطالبت كل مُحسن التبرع لها لإجراء عملية جراحية على عينها اليسرى، مشيرة أن عائلتها ما زالت تحت الأنقاض إلى الآن.

فاق مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا 7 آلاف قتيل و35 ألف جريح، ففي تركيا وحدها، بلغ عدد قتلى الزلزال 5434 شخصا والجرحى 31 ألفا و777، وفقا أحدث إحصاء أعلنها وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة.

أما في سوريا، فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال في عموم البلاد إلى 1832 قتيلا و3750 مصابا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية تابعة لشركة مكسار الأميركية حجم الدمار الذي وقع في مدينتي نورداغي واصلاحية في ولاية غازي عنتاب.

We are working with multiple organizations to provide them with #satelliteimagery of the recent #earthquake that has devastated #Turkey & #Syria. Seen here are before (Oct 4, 2022) & after (Feb 7, 2023) images of #Islahiye, Turkey, showing collapsed buildings & rescue operations. pic.twitter.com/3c69oZFYmu

— Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023