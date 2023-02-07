“بابا عم استناك .. يا بابا تعال” طفلة سورية فقدت بصرها تُناجي والدها بكلمات مؤثرة (فيديو)

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وطن- هزّ أنين طفلة سورية فقدت بصرها على خلفية الزلزال الذي ضرب تركيا وتأثرت به مدن سوريا على حدودها، وسائل التواصل الاجتماعي؛ وانتشر مقطع فيديو للفتاة المكلومة وهي تُناجي والدها بنبرة جريحة خافتة، في مشهد مؤثر وحزين.

طفلة سورية تفقد تبحث عن والدها بعد أن فقدت بصرها

وتداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات مقطع فيديو لفتاة طريحة سرير مستشفى ميداني في إدلب بعد أن أصيبت جرّاء الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا فجر أمس الإثنين.

'يا بابا عم استنّاك .. يا بابا تعال ..'كلمات بتزيد الغصّة وحرقة القلب من طفلة صغيرة عم تناجي والدها، رشا😭 حطو لايك #زلزال_سوريا_تركيا #مقاطع_الزلزال #السعوديه_تساند_سوريا_وتركيا pic.twitter.com/AXG5vm2ZRW — محمد بن محفوظ (@kdd2s) February 7, 2023

النشطاء ومن شارك الفيديو، لم يقدموا أي تفاصيل أخرى عن مصير عائلة الطفلة أو متى وقع انتشالها، غير أن الفريق التطوعي الذي نشر لها المقطع أفاد بأنها مصابة بكسر بالجمجمة مع تضرر بعينها اليسرى.

وكشفت ذات المصادر أن الفتاة سورية الجنسية تدعى “رشا”، وطالبت كل مُحسن التبرع لها لإجراء عملية جراحية على عينها اليسرى، مشيرة أن عائلتها ما زالت تحت الأنقاض إلى الآن.

"يا بابا عم استنّاك .. يا بابا تعال .." كلمات بتزيد الغصّة وحرقة القلب من طفلة صغيرة عم تناجي والدها. آسفين على كم الألم الموجود بهذا الفيديو، والرجاء تتذكروهم بدعاؤكم وصلواتكم..#زلزال_سوريا pic.twitter.com/YpRJG547VN — Molham Team | فريق ملهم التطوعي (@molhamteam) February 7, 2023

آخر تطورات الزلزال في تركيا وسوريا

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فاق مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا 7 آلاف قتيل و35 ألف جريح، ففي تركيا وحدها، بلغ عدد قتلى الزلزال 5434 شخصا والجرحى 31 ألفا و777، وفقا أحدث إحصاء أعلنها وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة.

أما في سوريا، فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال في عموم البلاد إلى 1832 قتيلا و3750 مصابا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية تابعة لشركة مكسار الأميركية حجم الدمار الذي وقع في مدينتي نورداغي واصلاحية في ولاية غازي عنتاب.

We are working with multiple organizations to provide them with #satelliteimagery of the recent #earthquake that has devastated #Turkey & #Syria. Seen here are before (Oct 4, 2022) & after (Feb 7, 2023) images of #Islahiye, Turkey, showing collapsed buildings & rescue operations. pic.twitter.com/3c69oZFYmu — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

من جانبه، أكد الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية إن أكثر من 360 مبنى انهار بشكل كامل وأكثر من 1000 بشكل جزئي، كما تصدع آلاف المباني الأخرى في مناطق الشمال السوري جراء الزلزال.

عدم الاستقرار في سوريا يُفاقم من الكارثة

في سوريا، ضجت السوشيال ميديا بمقاطع فيديو تظهر حجم الدمار الهائل الذي شهدته البنية التحتية في مدن شمال غرب سوريا.

حيث شارك ناشط سوري مقطع فيديو مؤثر لأحد عناصر الدفاع المدني السوري، بعد خروجه من تحت الأنقاض، فيما وجه له ناشط سؤال كم عدد المصابين بالأسفل، إلا أنه رد عليه منفجرًا بالبكاء “والله ما بينعدوا”.

وظهر رجل الدفاع وهو يبكي بحسرة بعدد سماع صوت امرأة وهي تصرخ تحت الأنقاض بمدينة أرمناز بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.