الثلاثاء, فبراير 7, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهد"بابا عم استناك .. يا بابا تعال" طفلة سورية فقدت بصرها تُناجي...
الهدهد

“بابا عم استناك .. يا بابا تعال” طفلة سورية فقدت بصرها تُناجي والدها بكلمات مؤثرة (فيديو)

طفلة سورية فقدت عينها اليُمنى بعد تحطم جزء من جمجتها الناجم عن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا فجر أمس الإثنين

كتب فهمي الورغمي
طفلة سورية فقدت بصرها watanserb.com
طفلة سورية فقدت بصرها
- Advertisement -

وطن- هزّ أنين طفلة سورية فقدت بصرها على خلفية الزلزال الذي ضرب تركيا وتأثرت به مدن سوريا على حدودها، وسائل التواصل الاجتماعي؛ وانتشر مقطع فيديو للفتاة المكلومة وهي تُناجي والدها بنبرة جريحة خافتة، في مشهد مؤثر وحزين.

طفلة سورية تفقد تبحث عن والدها بعد أن فقدت بصرها

وتداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات مقطع فيديو لفتاة طريحة سرير مستشفى ميداني في إدلب بعد أن أصيبت جرّاء الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا فجر أمس الإثنين.

النشطاء ومن شارك الفيديو، لم يقدموا أي تفاصيل أخرى عن مصير عائلة الطفلة أو متى وقع انتشالها، غير أن الفريق التطوعي الذي نشر لها المقطع أفاد بأنها مصابة بكسر بالجمجمة مع تضرر بعينها اليسرى.

وكشفت ذات المصادر أن الفتاة سورية الجنسية تدعى “رشا”، وطالبت كل مُحسن التبرع لها لإجراء عملية جراحية على عينها اليسرى، مشيرة أن عائلتها ما زالت تحت الأنقاض إلى الآن.

طفلة سورية فقدت بصرها
طفلة سورية فقدت بصرها

آخر تطورات الزلزال في تركيا وسوريا

- Advertisement -

فاق مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا 7 آلاف قتيل و35 ألف جريح، ففي تركيا وحدها، بلغ عدد قتلى الزلزال 5434 شخصا والجرحى 31 ألفا و777، وفقا أحدث إحصاء أعلنها وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة.

أما في سوريا، فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال في عموم البلاد إلى 1832 قتيلا و3750 مصابا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية تابعة لشركة مكسار الأميركية حجم الدمار الذي وقع في مدينتي نورداغي واصلاحية في ولاية غازي عنتاب.

من جانبه، أكد الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية إن أكثر من 360 مبنى انهار بشكل كامل وأكثر من 1000 بشكل جزئي، كما تصدع آلاف المباني الأخرى في مناطق الشمال السوري جراء الزلزال.

عدم الاستقرار في سوريا يُفاقم من الكارثة

في سوريا، ضجت السوشيال ميديا بمقاطع فيديو تظهر حجم الدمار الهائل الذي شهدته البنية التحتية في مدن شمال غرب سوريا.

حيث شارك ناشط سوري مقطع فيديو مؤثر لأحد عناصر الدفاع المدني السوري، بعد خروجه من تحت الأنقاض، فيما وجه له ناشط سؤال كم عدد المصابين بالأسفل، إلا أنه رد عليه منفجرًا بالبكاء “والله ما بينعدوا”.

وظهر رجل الدفاع وهو يبكي بحسرة بعدد سماع صوت امرأة وهي تصرخ تحت الأنقاض بمدينة أرمناز بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

بعد 24 ساعة تحت الأنقاض.. طفل سوري نجا من الموت بأعجوبة يروي ماحدث له (فيديو)

الهدهد

زلزال تركيا وسوريا…كلمات مؤثرة من الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان (شاهد)

الهدهد

الإعلام التركي يشيد بمساعدات قطر الكبيرة للمنكوبين من الزلزال في تركيا وسوريا (شاهد)

الهدهد

جدل حول المساعدات الجزائرية إلى سوريا وحفيظ دراجي على الخط (شاهد)

الهدهد

إنقاذ أسرة كاملة من تحت الأنقاض بريف إدلب… وسعادة غامرة تعم المكان والسوشيال ميديا (فيديو)

الهدهد

الشيف بوراك ينهار على الهواء بعد رؤية مشاهد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا (فيديو)

الهدهد

زلزال جديد يضرب تركيا بعد يوم من هزة الاثنين المدمرة وتضارب حول قوته

الهدهد

سوريا.. جثث مكدسة في عفرين وجنديرس والأزمة تتفاقم وسط مطالبات بتدخل دولي عاجل (شاهد)

الهدهد

زلزال تركيا وسوريا… مشاهد مروعة ولحظات صعبة لضحايا أسوأ كارثة طبيعية منذ عقود (شاهد)

الهدهد

هل يمكننا التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها؟… الإجابة لدى خبير جيولوجي تنبأ بزلزال تركيا وسوريا

الهدهد

كريستيان أتسو…لاعب غاني عالق تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا المدمر (شاهد)

الهدهد

ليلى عبد اللطيف في أغرب توقع عن زلزال تركيا وسوريا قبل أشهر من حدوثه (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد 24 ساعة تحت الأنقاض.. طفل سوري نجا من الموت بأعجوبة يروي ماحدث له (فيديو)

زلزال تركيا وسوريا…كلمات مؤثرة من الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان (شاهد)

الإعلام التركي يشيد بمساعدات قطر الكبيرة للمنكوبين من الزلزال في تركيا وسوريا (شاهد)

سبب غير مُتوقع وراء إغراق البحرية العمانية لأحد سفنها (فيديو)

جدل حول المساعدات الجزائرية إلى سوريا وحفيظ دراجي على الخط (شاهد)

إنقاذ أسرة كاملة من تحت الأنقاض بريف إدلب… وسعادة غامرة تعم المكان والسوشيال ميديا (فيديو)

“يجب القضاء عليها بالكيمياوي”… قيس سعيد في تصريحات مخيفة عن المعارضة وجدل حول صحته العقلية

“عزل السيسي وتحيدد الجيش”… كاتب كويتي يقترح حلولا لـ “خلاص مصر” من أزمتها

هل البرد يجعلنا نحرق المزيد من السعرات الحرارية؟

ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول السكر لمدة شهر؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC