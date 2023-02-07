انتحار دلافين في سلطنة عمان وتساؤلات عن زلزال محتمل وصفحة متخصصة تحذر (شاهد)

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وطن – تزامنا مع الزلزال المدمر الذي ضرب الولايات الجنوبية التركية وبعض المحافظات السورية الشمالية وراح ضحيته آلاف القتلى وعشرات آلاف المصابين، تداول ناشطون عبر مواقع مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الدلافين تخرج إلى الشاطىء في محافظتي ظفار وكلما، جنوب سلطنة عمان.

وأظهر مقطع الفيديو محاولات بعض الاشخاص إنقاذ الدلافين وإعادتها للمياه، إلا أنه كلما تم إعادتها للمياه عادت مرة أخرى للشاطىء، الامر الذي جعل البعض يربط بين هذه الظاهرة ووقوع زلزال محتمل، لا قدر الله.

عُماني مندهش من خروج مجموعة دلافين إلى الشاطىء اليوم جنوب السلطنة في محافظة ظفار وكلما حاولوا إرجاعهم يصرون على الخروج من البحر pic.twitter.com/OOArhBfQLp — ترند (@trendnetwork__) February 7, 2023

تساؤلات المغردين حول الظاهرة

المشهد الغريب اثار العديد من التساؤلات لدى المغردين حول أسبابه، إلا ان العديد منهم ربطه بحدوث الزلازل، والظواهر الطبيعيى الاخرى.

وفي هذا السياق، قال مغرد معلقا على ما تم مشاهدته:” ده انتحار الدلافين وبيكون جزء منه بسبب اختلال مغناطيسية الارض وده معناه تغير في درجات الحراره وحدوث زلازل وفياضانات وبالتاكيد في علماء يقدروا يفيدونا”.

ده انتحار الدلافين وبيكون جزء منه بسبب اختلال مغناطيسية الارض وده معناه تغير في درجات الحراره وحدوث زلازل وفياضانات وبالتاكيد في علماء يقدروا يفيدونا — Gâmê|Nô†|OvêR (@LsnaMalaekaa) February 7, 2023

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وقال مغرد آخر:” الله يستر لا تكون أشارات لوقوع حدث بحري”.

الله يستر لا تكون أشارات لوقوع حدث بحري — واحد من الناس (@aliali1974_) February 7, 2023

أما المغرد أحمد الظاهر، فلفت إلى أن ما حدث ربما يكون علاقة بحدوث الكوارث الطبيعية.

يقولون بسبب حدوث الكوارث — Ahmad ALDHAHER (@AJKALDHAHER) February 7, 2023

تحذير من تعرض سلطنة عمان لزلزال

يأتي ذلك في حين نشرت صفحة أخبار الزلازل اليومية والشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نشرة حذرت فيها من احتمالية تعرض سلطنة عمان لزلزال وبعض الدول الاخرى في الشرق الاوسط.

وقالت إن الليلة الماضية كانت الزلازل خفيفة مقارنة مع القادمة التي قد تكون أقوى بكثير والتى يمكن ان تصيب البلدان: العراق، سوريا، ايران، اذربيجان، ارمينيا، جورجيا، مصر، إسرائيل ، الامارات، المملكة العربية السعودية ، اليمن، الاردن ، فلسطين، سلطنة عمان.

ووفقا للتحذير الصادر فقد توقعت الصفحة حدوث زلزال من ساعة نشر التحذير إلى بعد 96 ساعة، فيما توقعت حدوث زلازل أيضا بعد 15- 20 يوما.

وأظهر التحذير أن سلطنة عمان هي من بين الدول المتوقع حدوث زلزال فيها، مع تأكيد الصفحة على أن هذه التوقعات من المحتمل ألا تحدث بشكل كامل.

الزلازل عبر التاريخ في سلطنة عمان

وعلى الرغم من عدم تعرض سلطنة عمان لزلازل قوية في العصر الحديث، إلا ان التاريخ يشهد بأن سلطنة عمان تعرضت لزلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر تسبب في تدمير مدينة قلهات سنة 1491م، وهو أكبر زلزال معروف ضرب السلطنة عبر التاريخ.

كما تسبب زلزال آخر بقوة 5.1 درجة في تدمير تسع قرى بالقرب من مدينة نزوى عام 1883 وتشير المصادر التاريخية كذلك إلى تأثر مدينة صحار بزلزال قوى قد يكون مصدره بحر عمان في سنة 968 دون ذكر أي مظاهر للدمار نتيجة هذا الزلزال .