الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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رياضة

الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد دك فلامينغو بثلاثية (فيديو)

الهلال السعودي ثالث فريق عربي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية في تاريخ البطولة

كتب فارس أبو شيحة
تأهل الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية watanserb.com
تأهل الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية
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وطن- تأهل فريق الهلال السعودي إلى نهائي مونديال كأس العالم للأندية 2023، بعد فوزه الثمين على فلامينغو البرازيلي بنتيجة 3-2.

ويعد الهلال السعودي ثالث فريق عربي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية في تاريخ البطولة، بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي.

مباراة الهلال السعودي ضد فلامينغو

وافتتح الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، أولى أهداف المباراة داخل شباك مرمى فلامينغو البرازيلي، عند الدقيقة ال4، من طريق النجم السعودي سالم الدوسري من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

كما وأدرك فلامينغو هدف التعادل في الدقيقة ال20، عن طريق اللاعب بيدرو، ليعاود الهلال ليهز شباك فلامينغو بهدف التقدم الثاني مع نهاية الشوط الأول، بركلة جزاء أخرى من توقيع رجل المباراة سالم الدوسري.

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وسجل الهلال هدف الفوز والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، بهدف ثالث من توقيع لوسيانو فيتو في الدقيقة ال70. بعد تمريرة رائعة من زميله سالم الدوسري.

احتفال الهلال السعودي بهدفه في شباك فلامينغو
احتفال الهلال السعودي بهدفه في شباك فلامينغو

وشهدت المباراة المثيرة والقوية بين الهلال وفلامينغو، طرد نجم فلامينغو البرازيلي جيرسون دا سيلفا في الدقيقة ال48. مع نهاية الشوط الأول.

الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية

ووصلت عدد تسديدات الهلال السعودي باتجاه شباك مرمى الفريق المنافس فلامينغو في المباراة، إلى 11 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 47%.

فيما وصل عدد تسديدات فلامينغو المتفوق على صعيد التسديدات والاستحواذ رغم الخسارة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة والاستحواذ. بنسبة 53% طيلة مجريات دقائق المباراة.

سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي
سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي

وسيلتقي الهلال السعودي أمام الفائز من مباراة الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني، الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، للمنافسة على لقب البطولة، السبت.

المصدروطن + نادي الهلال السعودي + كأس العالم للأندية + نادي فلامينغو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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