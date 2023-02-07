الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد دك فلامينغو بثلاثية (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تأهل فريق الهلال السعودي إلى نهائي مونديال كأس العالم للأندية 2023، بعد فوزه الثمين على فلامينغو البرازيلي بنتيجة 3-2.

ويعد الهلال السعودي ثالث فريق عربي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية في تاريخ البطولة، بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي.

مباراة الهلال السعودي ضد فلامينغو

وافتتح الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، أولى أهداف المباراة داخل شباك مرمى فلامينغو البرازيلي، عند الدقيقة ال4، من طريق النجم السعودي سالم الدوسري من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

🔝الهلال في نهائي كأس العالم.. الأولويات طبعه وعاداته 😎💙#الهلال_في_كأس_العالم pic.twitter.com/c7PDfchlXK — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 7, 2023

كما وأدرك فلامينغو هدف التعادل في الدقيقة ال20، عن طريق اللاعب بيدرو، ليعاود الهلال ليهز شباك فلامينغو بهدف التقدم الثاني مع نهاية الشوط الأول، بركلة جزاء أخرى من توقيع رجل المباراة سالم الدوسري.

ليلة هلالية للتاريخ تنتهي بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية FIFA شاهد ملخص مباراة فلامنجو عبر FIFA+ 📺🤩@Alhilal_FC — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 7, 2023

- Advertisement -

وسجل الهلال هدف الفوز والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، بهدف ثالث من توقيع لوسيانو فيتو في الدقيقة ال70. بعد تمريرة رائعة من زميله سالم الدوسري.

وشهدت المباراة المثيرة والقوية بين الهلال وفلامينغو، طرد نجم فلامينغو البرازيلي جيرسون دا سيلفا في الدقيقة ال48. مع نهاية الشوط الأول.

ومن غيره؟✨ الفائز بجائزة رجل مباراة الهلال وفلامنجو 🔥 سالم الدوسري 🏆@salem_d29 pic.twitter.com/4fs6gJXZp8 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 7, 2023

الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية

ووصلت عدد تسديدات الهلال السعودي باتجاه شباك مرمى الفريق المنافس فلامينغو في المباراة، إلى 11 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 47%.

فيما وصل عدد تسديدات فلامينغو المتفوق على صعيد التسديدات والاستحواذ رغم الخسارة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة والاستحواذ. بنسبة 53% طيلة مجريات دقائق المباراة.

وسيلتقي الهلال السعودي أمام الفائز من مباراة الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني، الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، للمنافسة على لقب البطولة، السبت.