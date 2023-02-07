الإعلام التركي يشيد بمساعدات قطر الكبيرة للمنكوبين من الزلزال في تركيا وسوريا (شاهد)

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وطن- خص الإعلام التركي دولة قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثاني بإشادة خاصة إثر مساعداتها الكبيرة جداً للمنكوبين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، فجر أمس الاثنين مُخلفا وراءه مالا يقل عن 5000 قتيل من البلدين.

قطر الخيرية تصل جنوب تركيا

بدأ وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المتضررة في تركيا حيث أُعلن حداد وطني لمدة سبعة أيام؛ وأعلنت منظمة قطر الخيرية، عن مباشرة الفرق الميدانية التابعة لها، بتوزيع المساعدات الإغاثية العاجلة على المتضررين من الزلزال في مناطق ومدن جنوب تركيا.

تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى، وعن طريق جسر جوي تابع للقوات الجوية الأميرية القطرية، صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع #قطر_الخيرية يرسل مساعدات عاجلة لإغاثة ضحايا #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/Dh6vTtV8Tc — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) February 7, 2023

وذكرت قطر الخيرية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنه استجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، تم البدء مباشرة في توزيع 27 ألف وجبة غذائية ساخنة على المتضررين من الزلزال مناصفة ما بين الداخل السوري وتركيا بقيمة 400 ألف ريال (حوالي 110 ألف دولار)، بالتزامن مع إطلاقها لحملة إغاثية عاجلة بعنوان “أغيثوا متضرري الزلزال – تركيا وسوريا“.

وذكر ذات البيان أنه تم إطلاق حملة إغاثة لتركيا وسوريا تحت شعار “مساعدة ضحايا الزلزال“، مشيرا أنه تم إعداد المساعدات الطبية ومواد الإغاثة الإنسانية بجهد كبير لإيصالها إلى المنطقة.

كما تطرق إلى أنه تمت دعوة فاعلي الخير للمساهمة في الحملة، لافتا أنه وجه دعوة لمنع تدهور أوضاع ضحايا الزلزال.

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وتأتي هذه المساعدات القطرية، بعد ساعات من اطلاق الجسر الجوي القطري التركي الذي أعلن عنه أمير قطر الشيخ تميم بن حامد آل ثاني، أمس الإثنين.

مستشفى ميداني وجسر جوي

وأعلنت وسائل إعلام قطرية وصول فريق من مجموعة قطر الدولية للبحث والإنقاذ عبر الجسر الجوي، وأشارت أن هذا الفريق سيؤسس مستشفى ميدانيًا، وسيقدم مساعدات إنسانية ومواد لمواجهة ظروف الشتاء وخيامًا.

وفي السياق ذاته هاتف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، حيث أعرب عن تعازي دولة قطر في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة محافظات جنوبي تركيا.

وبحسب بيان الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، عبر”آل ثاني” عن وقوف دولة قطر بجانب تركيا في التخفيف من التداعيات الإنسانية الخطيرة التي خلفها الزلزال، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

المستوى الرابع من التأهب

وكانت تركيا قد أعلنت أنها دخلت المستوى الرابع من التأهب، والذي يتضمن دعوة للمساعدة الدولية.

وتفاعلا مع ذلك، أعلنت ما يقرب من 45 دولة أنها سترسل الدعم إلى تركيا. وقد شمل الدعم القطري المواطنين الموجودين خارج مناطق الزلزال والذين يعانون من مشاكل الإسكان.

تنسيق مستمر بين الدولتين

وأثنت تركيا على الجهود والاستجابة السريعة لدولة قطر في موقفها إزاء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، أمس الاثنين، وخلف آلاف الضحايا والمصابين، وأحدث دماراً هائلاً بالبنية التحتية.

وقال سفير أنقرة لدى الدوحة مصطفى كوكصو في تصريح لمراسل الأناضول، إن السلطات القطرية تواصلت من اللحظة الأولى للزلزال لتقديم الدعم والمساعدة الإنسانية عقب الكارثة.

وأضاف كوكصو أن “هناك تنسيق مستمر بين الجهات المعنية بالدولتين لتسهيل أعمال المساعدات والإغاثة وانتقالها إلى تركيا”.

وأعرب عن شكر بلاده لكافة المسؤولين القطريين وسفراء الدول لدى الدوحة على رسائل التعزية والتضامن مع تركيا.

بدورها، أفردت الصحف التركية مساحات واسعة لحديث عن المساعدات والاستجابة السريعة لمجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية (لخويا) عبر إرسال فرقها للوقوف بجانب فرق الإغاثة التركية بالميدان.