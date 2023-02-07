إكسبرس: كريستيانو رونالدو محبط ويجعل الحياة “صعبة” على زملائه في نادي النصر!

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وطن – قال موقع “إكسبرس” البريطاني إن البرتغالي كريستيانو رونالدو يجعل الحياة صعبة على زملائه في فريق النصر السعودي، بعد أن توجه إلى المملكة العربية السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي بعد إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد .

وعلى الرغم من الاعتراف به على نطاق واسع باعتباره أحد أعظم اللاعبين الذين يشرفون على ملعب كرة قدم ، فقد كافح كريستيانو رونالدو من أجل أن ينبض بالحياة في دوري المحترفين السعودي، حيث أصبح المهاجم شخصية محبطة وأهدر العديد من الفرص الرئيسية ، وسجل مرة واحدة في ثلاث مباريات تنافسية، كما ترجمت “وطن” عن موقع “إكسبرس” البريطاني.

وبعد توقيع صفقة مربحة لمدة عامين في الشرق الأوسط ، توقع الكثيرون أن يزدهر رونالدو في دوري أقل جودة ويحطم العديد من الأرقام القياسية في تسجيل الأهداف، إلا أنه يبدو أن الأمر سيستغرق وقتًا من اللاعب البالغ 38 عامًا للتكيف مع اللعب في دوري جديد.

وعلى الرغم من أن رونالدو يمكن أن يأخذ الثقة من زميله في فريق النصر ، لويز جوستافو، إلا أن الاخير كشف أن خصومهم قد تحسنوا هذا الموسم لأنهم حريصون على إقناع الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات – مما أثار إزعاجهم كثيرًا.

التخلص من الضغط

وقال “جوستافو” إن “وجود كريستيانو رونالدو يعطي منافسيه حافزاً أكبر للتغلب على متصدري الدوري”.

وأضاف قائلا: “كريستيانو يحفز الجميع. يضمن وجوده ميزة كبيرة لمجموعتنا لأننا نتعلم منه كل يوم ، بالنظر إلى الصفات الفنية والبدنية العظيمة التي يمتلكها. تم إنشاء كريستيانو رونالدو لمواجهة التحديات ، وهو دائمًا ما ينجح. لقد سجل بالفعل هدفه الأول ، ولذا فقد تخلص من الضغط”.

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افتتح “رونالدو”رصيده مع النصر بالتعادل 2-2 مع نادي الفتح ، رغم أن التعادل يعني عدم تمكنهم من الانسحاب من صاحب المركز الثاني في الدوري، حيث أن كلا الفريقين متساويان في النقاط ويتصدر النصر بفارق الأهداف فقط.

تأثير رونالدو ضار على نادي النصر

وقبل وصول “رونالدو”، أشار المدرب رودي غارسيا إلى أن نجم يوفنتوس السابق له تأثير ضار على الأداء.

وتحدث بعد القرعة موضحا: “من المهم جدًا أن يلعب اللاعبون بشكل طبيعي وألا يحاولوا دائمًا منح كريستيانو الكرة. أخبرتهم أن عليهم اتخاذ القرارات الصحيحة على أرض الملعب. من الواضح ، عندما يكون كريستيانو أو أندرسون تاليسكا بمفردهما ويطلبان الكرة ، علينا أن نمنحهما الكرة.”

وأضاف “جارسيا”:”هذان اللاعبان قادران على إحداث فرق. علينا أن نعمل على ذلك ، أن يكون أحدهم في المنطقة وربما الآخر سيلعب خارج المنطقة “.

هل يعود رونالدو للانضمام لأندية أوروبية؟

وكشف جارسيا أيضًا مؤخرًا أنه يتوقع عودة رونالدو إلى أوروبا بدلاً من الاعتزال مع النصر ، على الرغم من قول المهاجم إن وقته في القارة “انتهى”. وأوضح: “إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. لن ينهي مسيرته في النصر ، سيعود إلى أوروبا”.

وجاء ذلك بعد قول رونالدو: “عملي في أوروبا انتهى. لعبت في أفضل الأندية في العالم … وفزت بكل شيء. أنا سعيد وفخور بالانضمام إلى النصر.

وقال: “تلقيت العديد من العروض في أوروبا ، والعديد منها في البرازيل وأستراليا والولايات المتحدة وحتى في البرتغال. أعطيت كلمتي لهذا النادي. فقط للنصر “.