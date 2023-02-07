أهوال يوم القيامة.. كويتيون عادوا من تركيا يروون  لحظات الرعب بعد الزلزال المدمر (شاهد)

- Advertisement -

وطن– تحدث مواطنون كويتيون، عادوا إلى بلادهم بعد ساعات قليلة من الهزة الأرضية، عن لحظات الرعب التي عاشوها خلال كارثة زلزال تركيا.

وقالت سيدة كويتية في مقابلة مع وسائل إعلام محلية: “عيني لم ترَ وأذني لم تسمع من قبل ما رأيته وسمعته في تركيا من جراء الزلزال.. الحمد لله ربي سلم”.

وأضافت أن مجموعة كبيرة من الكويتيين كانت موجودة في تركيا وقت الزلزال، مشيرة إلى أنهم واجهوا ظروفاً صعبة لا يمكن وصفها.

أم مبارك عن زلزال تركيا: لم أر مثل ما رأيت ربي سلم #زلزال_تركيا#الزلزال pic.twitter.com/pm0kv8N69P — ترند (@trendnetwork__) February 6, 2023

فيما قال المواطن الكويتي أسامة القصار، إنهم شاهدوا أهوالاً جراء حدوث الزلزال، موضحاً أنهم تواصلوا مع سلطات بلادهم لإجلائهم، وهو ما حدث على الفور.

وأوضح أن الزلزال استغرق 24 دقيقة، مشيراً إلى أنه تم إخراجهم من الفندق الذي كانوا يقيمون فيه، حتى لا يسقط عليهم.

- Advertisement -

ولفت إلى أنه التقط صوراً ومقاطع فيديو لآثار الزلزال الكارثية، قبل كل المحطات العالمية، وفق قوله.

أسامة القصار: صورت الزلزال قبل المحطات العالمية كلها.. اتكتب لنا عمر جديد #زلزال_تركيا#الزلزال pic.twitter.com/IDNEpwSg98 — ترند (@trendnetwork__) February 6, 2023

فيما تحدث المواطن مجبل الشريكة: “الحمد لله على ستره ولطفه معنا.. الموقف كان صعب جدا وأشبه بشيء من أهوال يوم القيامة”.

وأضاف: “كنا نايمين وصحينا على اهتزاز المبنى لدرجة إننا مكناش قادرين على التصرف أو التحكم في شيء.. رأينا مناظر مؤلمة جدا والوضع كان مأساويا جدا”.

مجبل الشريكة: الموقف جدا صعب شيء من أهوال يوم القيامة.. من قوة الزلزال شواهد القبور سقطت #زلزال_تركيا#الزلزال pic.twitter.com/srUWNZdfzW — ترند (@trendnetwork__) February 6, 2023

طائرات خاصة تجلي الكويتيين من سوريا وتركيا

وكانت السلطات الكويتية، قد أرسلت طائرات خاصة لإجلاء رعاياها من المناطق التي تعرضت للزلزال المدمر في سوريا وتركيا، كما صرّح الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الكويتية، إن الشيخ سالم الصباح قدّم خالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والعثور على المفقودين، مشيراً إلى تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع في شمال ووسط الجمهورية العربية السورية وجنوب الجمهورية التركية.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية الكويتية وعبر بعثتيها في أنقرة وإسطنبول، تتابع بشكل مباشر أحوال المواطنين الكويتيين المتواجدين في المناطق المتضررة، وتعكف على ضمان سلامتهم وعودتهم إلى البلاد سالمين.

كما وجّه أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة باسم الكويت إلى تركيا، جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

اللهم أمّن خوفنا يوم الفزع الأكبر وثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام وثبت حجتنا يوم تطيش العقول 🤲🏻#زلزال_ترکیا pic.twitter.com/io735TIKBS — حـ ــرمـ ـه 💚🇸🇦 (@yabarihali) February 6, 2023

زلزال تركيا وسوريا

وقُتل وأصيب الآلاف في زلزال قوي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاءً واسعة من شمال وغرب سوريا فجر الاثنين، وأعقب هذا الزلزال الذي كان مركزه بالقرب من مدينة غازي عنتاب، زلزالُ آخر بنفس الشدة تقريباً، وكان مركزه شمالي غازي عنتاب.

وضرب الزلزال عشر مدن تركية، وهي: غازي عنتاب، وقهرمان ماراش، وهاتاي، وعثمانية، وأديامان، ومالاتيا، وشانليورفا، وأضنة، وديار بكر، وكيليس.

وبعد يوم من الزلزال المدمر الذي خلّف أضراراً بالغة، تعرّضت دولة تركيا لزلزال جديد بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب مناطق وسط البلاد، كما أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

عاجل | زلزال جديد يضرب ولاية قهرمان مرعش التركية فجر الثلاثاء بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر pic.twitter.com/GZNAogl9GS — TRT عربي (@TRTArabi) February 7, 2023

وأصدر المركز الأوروبي، بياناً قال فيه إن الزلزال الجديد وقع على عمق كيلومترين، علماً بأن الزلزال الذي ضرب البلاد أمس الاثنين كان مركزه على عمق نحو 18 كيلومتراً عند فالق شرقي الأناضول.