“ينظرون للغرب بانحناء”.. إعلامي كويتي يهاجم الإعلام المصري ويسخر منهم بطلب غريب (فيديو)

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وطن- انخرط الإعلامي الكويتي محمد الوشيحي، في الحرب الإعلامية المفتوحة بين المقربين من إعلام النظام المصري من جهة، وعدد من الإعلاميين والنشطاء الخليجيين، وقال الوشيحي أن الإعلام المصري “ينظر للغرب بانحناء بينما ينظر إلى الخليجيين على أنهم حفاة عراة”.

محمد الوحيشي يهاجم الإعلام المصري

وقال الناشط الكويتي محمد الوشيحي في مقطع فيديو على حسابه عبر منصة “تيك توك” “أول مرة أشوف اللي يعطي ايده في الأسفل واللي ياخذ ايده في الأعلى، بل أن ذلك الذي ياخذ يعاتب ويشتم من يعطيه”.

وتابع الوشيحي “ثم بعد ذلك يتهمه بأنه لقيط وأنه نذل”.

وتوجه إلى الإعلاميين المصريين الذين انخرطوا في الحملة الإعلامية ضد عدد من دول الخليج قائلا “أنتم أيها الشجر المثمر، ونحن مادمنا حفاة عراة في دويلات الخليج، نطالبكم بدفع ماعليكم من قروض”.

وعقب بقوله”النذل هو الذي لايدفع ديونه” مشيرا إلى أن حديثه عن الإعلاميين المصريين “يندرج ضمن وحدة خليجية كاملة” على حد قوله.

وشدد الوشيحي على أن حديثه يشمل فقط “الإعلام المصري” وأنه لايتعلق بـ “الشعب المصري الذي نحبه” على حد تعبيره.

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وختم بأن الإعلام المصري ينظر إلى الخليجيين على أنهم”حفاة وعراة بينما ينظرون للغرب بانحناء”.

هجومات متبادلة بين إعلام السيسي ومقربين من عواصم خليجية

وتأتي تصريحات الناشط الكويتي محمد الوشيحي في سياق من التوتر في العلاقات الخليجية مع النظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث عبر إعلاميون وشخصيات مقربة من الرياض وأبو ظبي منذ فترة عن غضبهم من سوء الإدارة الذي أبداه السيسي في حكم مصر منذ توليه السلطة قادماً عقب إنقلاب عسكري منتصف 2013.

وقوبلت هذه الحملة الخليجية على النظام المصري بحملة مضادة من الشتيمة والسباب من قبل إعلاميين وصحفيين مقربين من رأس السلطة في القاهرة، لتنظلق واحدة من أكثر الأزمات حرجا بين الخليج ومصر منذ سنوات.

إلى ذلك يشار أن ماجاء على لسان الإعلامي الوشيحي، ليس هو الأول من نوعه، حيث حذر النائب الكويتي بمجلس الأمة أسامة الشاهين، قبل أسابيع، حكومة بلاده من مغبة ما وصفه بالانصياع لتوجيهات صندوق النقد الدولي بدعم مصر عبر ودائع دولارية جديدة، مشدّداً على أن ذلك يضرّ كثيراً بالمال العام الكويتي.

وقال “شاهين”: “نحذر الحكومة من الانصياع لتوجيهات بل فلنقل أوامر في بعض الحالات صندوق النقد الدولي.. الذي أصدر بيانا رسميا في موقعه يطالب فيه بموارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي لمصر بقيمة 14 مليار دولار”.

واستطرد في كلمات اعتبرها ناشطون محرجة وفاضحة للنظام المصري ورئيسه عبدالفتاح السيسي: “لذلك أحذر الحكومة من مغبة الانصياع لمثل هذه التوجيهات الضارة للمال العام والغير منسجمة حتى مع إرادة الشعب وإرادة ممثليه”.