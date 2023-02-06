الإثنين, فبراير 6, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهد"ينظرون للغرب بانحناء".. إعلامي كويتي يهاجم الإعلام المصري ويسخر منهم بطلب غريب...
الهدهد

“ينظرون للغرب بانحناء”.. إعلامي كويتي يهاجم الإعلام المصري ويسخر منهم بطلب غريب (فيديو)

الإعلامي الكويتي محمد الوشيحي اعتبر أن الإعلاميين المقربين من النظام المصري "ينظرون للغرب بانحناء بينما ينظرون إلى الخليجيين على أنهم حفاة عراة"

كتب فهمي الورغمي
الإعلامي الكويتي محمد الوشيحي watanserb.com
الإعلامي الكويتي محمد الوشيحي
- Advertisement -

وطن- انخرط الإعلامي الكويتي محمد الوشيحي، في الحرب الإعلامية المفتوحة بين المقربين من إعلام النظام المصري من جهة، وعدد من الإعلاميين والنشطاء الخليجيين، وقال الوشيحي أن الإعلام المصري “ينظر للغرب بانحناء بينما ينظر إلى الخليجيين على أنهم حفاة عراة”.

محمد الوحيشي يهاجم الإعلام المصري

وقال الناشط الكويتي محمد الوشيحي في مقطع فيديو على حسابه عبر منصة “تيك توك” “أول مرة أشوف اللي يعطي ايده في الأسفل واللي ياخذ ايده في الأعلى، بل أن ذلك الذي ياخذ يعاتب ويشتم من يعطيه”.

وتابع الوشيحي “ثم بعد ذلك يتهمه بأنه لقيط وأنه نذل”.

وتوجه إلى الإعلاميين المصريين الذين انخرطوا في الحملة الإعلامية ضد عدد من دول الخليج قائلا “أنتم أيها الشجر المثمر، ونحن مادمنا حفاة عراة في دويلات الخليج، نطالبكم بدفع ماعليكم من قروض”.

وعقب بقوله”النذل هو الذي لايدفع ديونه” مشيرا إلى أن حديثه عن الإعلاميين المصريين “يندرج ضمن وحدة خليجية كاملة” على حد قوله.

وشدد الوشيحي على أن حديثه يشمل فقط “الإعلام المصري” وأنه لايتعلق بـ “الشعب المصري الذي نحبه” على حد تعبيره.

- Advertisement -

وختم بأن الإعلام المصري ينظر إلى الخليجيين على أنهم”حفاة وعراة بينما ينظرون للغرب بانحناء”.

الإعلامي الكويتي محمد الوشيحي
الإعلامي الكويتي محمد الوشيحي

هجومات متبادلة بين إعلام السيسي ومقربين من عواصم خليجية

وتأتي تصريحات الناشط الكويتي محمد الوشيحي في سياق من التوتر في العلاقات الخليجية مع النظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث عبر إعلاميون وشخصيات مقربة من الرياض وأبو ظبي منذ فترة عن غضبهم من سوء الإدارة الذي أبداه السيسي في حكم مصر منذ توليه السلطة قادماً عقب إنقلاب عسكري منتصف 2013.

وقوبلت هذه الحملة الخليجية على النظام المصري بحملة مضادة من الشتيمة والسباب من قبل إعلاميين وصحفيين مقربين من رأس السلطة في القاهرة، لتنظلق واحدة من أكثر الأزمات حرجا بين الخليج ومصر منذ سنوات.

إلى ذلك يشار أن ماجاء على لسان الإعلامي الوشيحي، ليس هو الأول من نوعه، حيث حذر النائب الكويتي بمجلس الأمة أسامة الشاهين، قبل أسابيع، حكومة بلاده من مغبة ما وصفه بالانصياع لتوجيهات صندوق النقد الدولي بدعم مصر عبر ودائع دولارية جديدة، مشدّداً على أن ذلك يضرّ كثيراً بالمال العام الكويتي.

وقال “شاهين”: “نحذر الحكومة من الانصياع لتوجيهات بل فلنقل أوامر في بعض الحالات صندوق النقد الدولي.. الذي أصدر بيانا رسميا في موقعه يطالب فيه بموارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي لمصر بقيمة 14 مليار دولار”.

واستطرد في كلمات اعتبرها ناشطون محرجة وفاضحة للنظام المصري ورئيسه عبدالفتاح السيسي: “لذلك أحذر الحكومة من مغبة الانصياع لمثل هذه التوجيهات الضارة للمال العام والغير منسجمة حتى مع إرادة الشعب وإرادة ممثليه”.

المصدرفيسبوك، تيك توك، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

راقصة مصرية شهيرة تتوفى بطريقة غامضة وهذا ما كشفه الطب الشرعي!

اقتصاد

صحيفة لبنانية: أجهزة سيادية مصرية قدمت تقريرا لـ”السيسي” يحذر من انفجار قريب!

الهدهد

مستشار إعلامي لـ”ابن سلمان”: مصر أصبحت ثقباً أسود لن يُغلق ولا يمكننا التكيف معه!

الهدهد

“انتهى زمن المحاور”… أكاديمي إماراتي يُعلنها.. هل يُخاطب القاهرة ؟

الهدهد

عبدالله الشريف يوجه رسالة للخليجيين تعليقاً على الأزمة المصرية – السعودية

الهدهد

“خاطِب السيسي لا المصريين” معارض مصري ينفجر في وجه إعلامي كويتي أساء للمصريين (شاهد)

الهدهد

ماذا يحدث في جزيرة الوراق… اعتقال وغاز مسيل للدموع والأهالي يُصعدون (فيديو)

الهدهد

مع انسداد الأفق الخليجي…السيسي يستولي على آلاف الكيلومترات من المنطقة البحرية الليبية.. ما القصة؟

الهدهد

التراشق المصري السعودي.. مقرب من الديوان الملكي: علمناهم اللغة العربية التي يسبوننا بها اليوم

الهدهد

بعد كارثة فيديو النسكافيه.. مسؤول حكومي مصري يعترف بتفشي السلع المغشوشة بالأسواق

الهدهد

“ردح رخيص”.. أكاديمي إماراتي يدخل على خط الحرب الإعلامية السعودية المصرية

الهدهد

“أنتم السعوديون دمرتم بلدنا”.. وسم متصدر تعبيراً عن رفض مصري-يمني للتدخل السعودي.. ما القصة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل يمكننا التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها؟… الإجابة لدى خبير جيولوجي تنبأ بزلزال تركيا وسوريا

كريستيان أتسو…لاعب غاني عالق تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا المدمر (شاهد)

ليلى عبد اللطيف في أغرب توقع عن زلزال تركيا وسوريا قبل أشهر من حدوثه (فيديو)

“لم نعد نتحمل من كارثة إلى كارثة”..مراسل الجزيرة مباشر يبكي وسط دمار خلفه زلزال سوريا (فيديو)

جسر جوي قطري لدعم تركيا.. دول عربية تتحرك تفاعلا مع كارثة زلزال تركيا وسوريا (شاهد)

إيلون ماسك يغرّد عن “إنقاذ تويتر من الإفلاس” والوليد بن طلال يردّ عليه .. ماذا قال!؟

لهذا السبب يكون الجو باردًا جدًا داخل الطائرات!

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 1700 قتيل… لماذا تضرب الزلازل تركيا منذ عقود؟

راقصة مصرية شهيرة تتوفى بطريقة غامضة وهذا ما كشفه الطب الشرعي!

كيف تؤثر كبسولات الغسيل على البيئة؟ حقائق صادمة ستعرفها لأول مرة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC