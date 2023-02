هل يمكننا التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها؟… الإجابة لدى خبير جيولوجي تنبأ بزلزال تركيا وسوريا

- Advertisement -

وطن- أثار خبير جيولوجي هولندي تفاعلا واسعا بعد تنبؤه بكارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وأجزاء واسعة من الشمال السوري فجر اليوم الإثنين وأودى بحياة مايقرب عن 2400 من الأتراك والسوريين، وأصاب آلافًا آخرين.

وكتب فرانك هونغريتس في صفحته على تويتر بتاريخ 3 فبراير شباط الجاري “عاجلاً أو آجلاً سيقع زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر في هذه المنطقة جنوب أو وسط تركيا، الأردن، سوريا، لبنان”.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

وأرفق التغريدة خريطة مركزها (جنوب وسط تركيا) مؤكدا أنه سيؤثر على الأردن وسوريا ولبنان.

وفي تغريدة أخرى، الإثنين، حذر الجيولوجي الهولندي من الهزات الارتدادية قائلا “راقبوا النشاط الزلزالي القوي الإضافي في وسط تركيا والمناطق المجاورة، عادة ما تستمر الهزات الارتدادية لفترة من الوقت بعد وقوع زلزال كبير”.

This is the strongest aftershock so far. Aftershocks will continue in the region for some time, mostly 4-5 magnitude, but a stronger tremor is possible. pic.twitter.com/y7UiRhaZMB

وأعرب الخبير الهولندي عن أسفه وتعاطفه مع المتضررين من الزلزال، وكتب في أول تغريدة بعد الواقعة “قلبي مع كل من تضرر من الزلزال الكبير في وسط تركيا”.

My heart goes out to everyone affected by the major earthquake in Central Turkey.

As I stated earlier, sooner or later this would happen in this region, similar to the years 115 and 526. These earthquakes are always preceded by critical planetary geometry, as we had on 4-5 Feb.

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 6, 2023