الإثنين, فبراير 6, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدهل يمكننا التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها؟… الإجابة لدى خبير جيولوجي تنبأ بزلزال...
الهدهد

هل يمكننا التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها؟… الإجابة لدى خبير جيولوجي تنبأ بزلزال تركيا وسوريا

تأتي تنبؤات فرانك هوجربيتس بالزلازل من برنامج تم إنشاؤه من ولعه بالنظام الشمسي وحركة الكواكب

كتب خالد الأحمد
خبير جيولوجي تنبأ بزلزال تركيا وسوريا watanserb.com
خبير جيولوجي تنبأ بزلزال تركيا وسوريا
- Advertisement -

وطن- أثار خبير جيولوجي هولندي تفاعلا واسعا بعد تنبؤه بكارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وأجزاء واسعة من الشمال السوري فجر اليوم الإثنين وأودى بحياة مايقرب عن 2400 من الأتراك والسوريين، وأصاب آلافًا آخرين.

فرانك هوجربيتس توقع حدوث الزلزال في تركيا وسوريا

وكتب فرانك هونغريتس في صفحته على تويتر بتاريخ 3 فبراير شباط الجاري “عاجلاً أو آجلاً سيقع زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر في هذه المنطقة جنوب أو وسط تركيا، الأردن، سوريا، لبنان”.

خبيرٌ هولندي تنبّأ بزلزال تركيا قبل حدوثه بـ 3 أيام
خبيرٌ هولندي تنبّأ بزلزال تركيا قبل حدوثه بـ 3 أيام

وأرفق التغريدة خريطة مركزها (جنوب وسط تركيا) مؤكدا أنه سيؤثر على الأردن وسوريا ولبنان.

وفي تغريدة أخرى، الإثنين، حذر الجيولوجي الهولندي من الهزات الارتدادية قائلا “راقبوا النشاط الزلزالي القوي الإضافي في وسط تركيا والمناطق المجاورة، عادة ما تستمر الهزات الارتدادية لفترة من الوقت بعد وقوع زلزال كبير”.

- Advertisement -

وأعرب الخبير الهولندي عن أسفه وتعاطفه مع المتضررين من الزلزال، وكتب في أول تغريدة بعد الواقعة “قلبي مع كل من تضرر من الزلزال الكبير في وسط تركيا”.

وفسر هونغربيتس توقعاته بالاستناد إلى هندسة كوكبية حساسة تسبق عادة وقوع الزلازل في تغريدة لاحقة وقال “كما ذكرت سابقاً سيحدث هذا عاجلاً أو آجلاً في هذه المنطقة على غرار عامي 115 و526”.

تابع أن “هذه الزلازل تسبقها دائماً هندسة حرجة للكواكب كما حدث في 4-5 فبراير”.

وفقاً للموقع الإلكتروني التابع للباحث الهولندي، فإن الزلازل تميل للحدوث عندما تصل كواكب إلى مواقع محددة في النظام الشمسي.

وفي هذا السياق، كتب هوجربيتس في تغريدة عام 2019 “من فضلكم، لا تأخذوا انطباعاً بأنه يمكننا التنبؤ بمواقع الزلازل، لا يمكننا ذلك! نركز على هندسة كوكبية محددة في محاولة لعزل المناطق الزمنية الحرجة المطبقة على الكوكب بشكل عام”.

فرانك هوجربيتس وتوقع حدوث الزلازل حول العالم

وتأتي تنبؤات هوجربيتس بالزلازل من برنامج تم إنشاؤه من ولعه بالنظام الشمسي وحركة الكواكب، بالإضافة إلى مهارة والده في هندسة الكمبيوتر وتقنيات المعلوماتية.

وبفضل البرنامج الذي طوره بمساعدة والده، يمكنه رؤية حركات الأجسام والكواكب في الفضاء واستخراج بعض التنبؤات.

وحقق فرانك شهرة واسعة بعد تبنؤاته المصيبة خلال السنوات الماضية ولم تكن المرة الأولى التي تصدق فيها توقعاته، حيث تنبأ خلال عام 2015 بزلزال في نيبال- أودى بحياة 8000 شخص.

وكان تركيا وسوريا شاهدتين صباح اليوم الإثنين على واحدة من أشد الزلازل قوة منذ عقود، حيث ضرب زلزال بدرجة 7.8 على مقياس رختر منطقة جنوب تركيا وشمال غرب سوريا المكتظة بالسكان.

حالياً، وبحسب الرصد المتواصل للسلطات المعنية في تركيا وسوريا، بلغ عدد الضحايا من الجانبين 2400 شخص، مع آلاف الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

كريستيان أتسو…لاعب غاني عالق تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا المدمر (شاهد)

الهدهد

ليلى عبد اللطيف في أغرب توقع عن زلزال تركيا وسوريا قبل أشهر من حدوثه (فيديو)

الهدهد

“لم نعد نتحمل من كارثة إلى كارثة”..مراسل الجزيرة مباشر يبكي وسط دمار خلفه زلزال سوريا (فيديو)

الهدهد

جسر جوي قطري لدعم تركيا.. دول عربية تتحرك تفاعلا مع كارثة زلزال تركيا وسوريا (شاهد)

الهدهد

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 1700 قتيل… لماذا تضرب الزلازل تركيا منذ عقود؟

الهدهد

موقف مرعب لشاب كويتي داخل فندق أثناء زلزال تركيا (شاهد)

الهدهد

تفاعل واسع مع تغريدة لخبير فلك أسترالي توقع زلزال تركيا وشدته قبل يومين من وقوعه!

تقارير

زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا.. مئات الضحايا وتوقعات بارتفاع عدد القتلى إلى الآلاف!

الهدهد

تطبيق ”ركوة“ في تركيا يعرض جميع الخدمات العربية.. يحل مشاكل السائحين والمقيمين

الهدهد

“إشهار بلون الدم”.. كيف حولت مرتزقة فاغنر جريمة قتل مُروعة إلى “إعلان ترويجي” لسطوتها؟! (شاهد)

الهدهد

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يهين بقوة السفير الأمريكي في أنقرة (شاهد)

حياتنا

مسعود أوزيل يصدم الجميع بقرار أخبر به زملائه فقط!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“ينظرون للغرب بانحناء”.. إعلامي كويتي يهاجم الإعلام المصري ويسخر منهم بطلب غريب (فيديو)

كريستيان أتسو…لاعب غاني عالق تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا المدمر (شاهد)

ليلى عبد اللطيف في أغرب توقع عن زلزال تركيا وسوريا قبل أشهر من حدوثه (فيديو)

“لم نعد نتحمل من كارثة إلى كارثة”..مراسل الجزيرة مباشر يبكي وسط دمار خلفه زلزال سوريا (فيديو)

جسر جوي قطري لدعم تركيا.. دول عربية تتحرك تفاعلا مع كارثة زلزال تركيا وسوريا (شاهد)

إيلون ماسك يغرّد عن “إنقاذ تويتر من الإفلاس” والوليد بن طلال يردّ عليه .. ماذا قال!؟

لهذا السبب يكون الجو باردًا جدًا داخل الطائرات!

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 1700 قتيل… لماذا تضرب الزلازل تركيا منذ عقود؟

راقصة مصرية شهيرة تتوفى بطريقة غامضة وهذا ما كشفه الطب الشرعي!

كيف تؤثر كبسولات الغسيل على البيئة؟ حقائق صادمة ستعرفها لأول مرة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC