هل يمكننا التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها؟… الإجابة لدى خبير جيولوجي تنبأ بزلزال تركيا وسوريا

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وطن- أثار خبير جيولوجي هولندي تفاعلا واسعا بعد تنبؤه بكارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وأجزاء واسعة من الشمال السوري فجر اليوم الإثنين وأودى بحياة مايقرب عن 2400 من الأتراك والسوريين، وأصاب آلافًا آخرين.

فرانك هوجربيتس توقع حدوث الزلزال في تركيا وسوريا

وكتب فرانك هونغريتس في صفحته على تويتر بتاريخ 3 فبراير شباط الجاري “عاجلاً أو آجلاً سيقع زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر في هذه المنطقة جنوب أو وسط تركيا، الأردن، سوريا، لبنان”.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023

وأرفق التغريدة خريطة مركزها (جنوب وسط تركيا) مؤكدا أنه سيؤثر على الأردن وسوريا ولبنان.

وفي تغريدة أخرى، الإثنين، حذر الجيولوجي الهولندي من الهزات الارتدادية قائلا “راقبوا النشاط الزلزالي القوي الإضافي في وسط تركيا والمناطق المجاورة، عادة ما تستمر الهزات الارتدادية لفترة من الوقت بعد وقوع زلزال كبير”.

#earthquake M 6.7 – CENTRAL TURKEY – 2023-02-06 01:28:18 UTC This is the strongest aftershock so far. Aftershocks will continue in the region for some time, mostly 4-5 magnitude, but a stronger tremor is possible. pic.twitter.com/y7UiRhaZMB — SSGEOS (@ssgeos) February 6, 2023

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وأعرب الخبير الهولندي عن أسفه وتعاطفه مع المتضررين من الزلزال، وكتب في أول تغريدة بعد الواقعة “قلبي مع كل من تضرر من الزلزال الكبير في وسط تركيا”.

My heart goes out to everyone affected by the major earthquake in Central Turkey. As I stated earlier, sooner or later this would happen in this region, similar to the years 115 and 526. These earthquakes are always preceded by critical planetary geometry, as we had on 4-5 Feb. — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 6, 2023

وفسر هونغربيتس توقعاته بالاستناد إلى هندسة كوكبية حساسة تسبق عادة وقوع الزلازل في تغريدة لاحقة وقال “كما ذكرت سابقاً سيحدث هذا عاجلاً أو آجلاً في هذه المنطقة على غرار عامي 115 و526”.

تابع أن “هذه الزلازل تسبقها دائماً هندسة حرجة للكواكب كما حدث في 4-5 فبراير”.

وفقاً للموقع الإلكتروني التابع للباحث الهولندي، فإن الزلازل تميل للحدوث عندما تصل كواكب إلى مواقع محددة في النظام الشمسي.

وفي هذا السياق، كتب هوجربيتس في تغريدة عام 2019 “من فضلكم، لا تأخذوا انطباعاً بأنه يمكننا التنبؤ بمواقع الزلازل، لا يمكننا ذلك! نركز على هندسة كوكبية محددة في محاولة لعزل المناطق الزمنية الحرجة المطبقة على الكوكب بشكل عام”.

فرانك هوجربيتس وتوقع حدوث الزلازل حول العالم

وتأتي تنبؤات هوجربيتس بالزلازل من برنامج تم إنشاؤه من ولعه بالنظام الشمسي وحركة الكواكب، بالإضافة إلى مهارة والده في هندسة الكمبيوتر وتقنيات المعلوماتية.

وبفضل البرنامج الذي طوره بمساعدة والده، يمكنه رؤية حركات الأجسام والكواكب في الفضاء واستخراج بعض التنبؤات.

وحقق فرانك شهرة واسعة بعد تبنؤاته المصيبة خلال السنوات الماضية ولم تكن المرة الأولى التي تصدق فيها توقعاته، حيث تنبأ خلال عام 2015 بزلزال في نيبال- أودى بحياة 8000 شخص.

وكان تركيا وسوريا شاهدتين صباح اليوم الإثنين على واحدة من أشد الزلازل قوة منذ عقود، حيث ضرب زلزال بدرجة 7.8 على مقياس رختر منطقة جنوب تركيا وشمال غرب سوريا المكتظة بالسكان.

حالياً، وبحسب الرصد المتواصل للسلطات المعنية في تركيا وسوريا، بلغ عدد الضحايا من الجانبين 2400 شخص، مع آلاف الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.