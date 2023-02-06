الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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هبة عبوك بوجه آخر.. هذا ما طلبته بعد زلزال تركيا وسوريا (فيديو)

شهدت منطقة جنوب تركيا وشمال غرب سوريا زلزالاً مدمراً بقوة 7.8 على مقياس ريختر راح ضحيته الآلاف

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك بوجه آخر.. هذا ما طلبته بعد زلزال تركيا وسوريا (فيديو) watanserb.com
هبة عبوك
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وطن– تضامنت الممثلة الإسبانية هبة عبوك، زوجة نجم كرة القدم المغربي، أشرف حكيمي، مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.

أنقذوا الأطفال

وظهرت هبة عبوك، تونسية الأصل، بفيديو عبر حسابها على “انستجرام“، وهي تدعو لإنقاذ الأطفال في سوريا وتركيا، بعد الكارثة التي حلّت بالمنطقة.

وحثّت زوجة أشرف حكيمي، متابعيها على سرعة التبرع عبر مؤسسة “أنقذوا الأطفال” الإسبانية، قائلة: “أُجبر آلاف الفتيان والفتيات على مغادرة منازلهم في ليلة شديدة البرودة دون مأوى. تعاون الآن مع صندوق الطوارئ الخاص بمؤسسة أنقذوا الأطفال، وساعدنا في الاهتمام بسرعة بضحايا الزلزال من الأطفال”.

وأشاد الجمهور بموقف هبة عبوك الإنساني تجاه ضحايا الزلزال.

زلزال مدمر

وشهدت منطقة جنوب تركيا وشمال غرب سوريا الاثنين، زلزالاً مدمّراً بقوة 7.8 على مقياس ريختر.

حسب آخر التطورات، فاق إجمالي عدد قتلى الزلزال الذي ضرب فجر الاثنين جنوبي تركيا وشمالي سوريا 3 آلاف و600 حتى الآن.

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في تركيا، أعلنت السلطات ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 2316 شخصاً، والجرحى إلى 13 ألفاً و293.

وأضافت أنّ 145 هزةً ارتدادية وقعت في أعقاب الزلزال. الذي بلغت قوته 7.7 درجات ومركزه ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، مما أدى إلى انهيار 3471 مبنًى.

توقعات بزيادة الأعداد

وفي سوريا، ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظات حلب وإدلب واللاذقية، وحماة وطرطوس إلى 1293، والمصابين إلى 2911.

وقال الدفاع المدني السوري إن مئات العائلات لا تزال تحت الأنقاض. وإن فرقه تواجه صعوبات في عمليات البحث والإنقاذ بسبب نقص المعدات.

ودخلت دول عربية وإسلامية على خط المساعدات المقدمة إلى تركيا من مختلِف دول العالم. من أجل تعزيز جهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين، وسط دعوات لمزيد من الحذر والحيطة من الهزة الارتدادية التي من الممكن أن تحدث في أعقاب الزلزال.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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