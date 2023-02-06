الإثنين, فبراير 6, 2023
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الهدهد

موقف مرعب لشاب كويتي داخل فندق أثناء زلزال تركيا (شاهد)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن العدد الإجمالي لضحايا زلزال تركيا ارتفع إلى 912 قتيلا و5385 مصابا إضافة لتهدم 2818 بناية

كتب سالم حنفي
زلزال تركيا watanserb.com
ارتفع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 912 قتيلا
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لشاب كويتي في غرفته داحل أحد الفنادق لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وبعض المحافظات السورية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد شهد الشاب الكويتي لحظات تحبس الأنفاس بعدما بدأت الغرفة التي يقيم فيها بالاهتزاز.

وأظهر الفيديو حجم وقوة الزلزال المدمر، حيث أخذت أضواء الإنارة بالتأرجح، في حين سقط الكثير من سقف الغرفة على رأسه وهو على سريره.

وبحسب الفيديو، فقد سارع الشاب الكويتي للخروج من الغرفة وسط التهليل والذكر وترديده الشهادة بقول: “لا إله إلا الله”.

زلزال يضرب مدن تركية وسورية

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر عدد من المحافظات جنوبي تركيا مخلفاً ما يتوقع أن يصنف واحداً من أسوأ الزلازل التي ضربت تركيا في العقود الأخيرة، مع الأنباء الأولوية التي تؤكد انهيار مئات المنازل والعمارات السكنية وما يحمله ذلك من دلالات أولية على حجم الخسائر البشرية المتوقع أن يكون قد خلفها الزلزال الذي شعر به سكان عدد من الدول المجاورة وخاصة سوريا.

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وبحسب مراصد الزلازل الرسمية في تركيا فإن مركز الزلزال الذي وصف في الساعات الأولى من صباح الاثنين كان محافظة كهرمان مرعش جنوب تركيا وبلغت قوته 7.4 وأعقبه عشرات الهزات الارتدادية التي بلغت قوة بعضها 6.6 درجات على مقياس ريختر وطالت بقوة محافظات كهرمان مرعش وأضنة وعثمانية وغازي عنتاب وديار بكر وملاطيا وغيرها من محافظات جنوب تركيا.

إعلان حالة الطورايء القصوى

وأعلنت الحكومة التركية إعلان حالة الإنذار من الدرجة الرابعة وهي الدرجة القصوى في مؤشر الكوارث وتضمن طلب المساعدة الخارجية، في حين قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدولة بكافة إمكانياتها تعمل على التعامل مع الكارثة، معبراً عن أمنياته بقدرة البلاد على تجاوز الأزمة في أقرب وقت ممكن.

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال

من جانبه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العدد الإجمالي لضحايا الزلزال ارتفع إلى 912 قتيلا و5385 مصابا إضافة لتهدم 2818 بناية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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