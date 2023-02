موقف مرعب لشاب كويتي داخل فندق أثناء زلزال تركيا (شاهد)

- Advertisement -

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لشاب كويتي في غرفته داحل أحد الفنادق لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وبعض المحافظات السورية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد شهد الشاب الكويتي لحظات تحبس الأنفاس بعدما بدأت الغرفة التي يقيم فيها بالاهتزاز.

وأظهر الفيديو حجم وقوة الزلزال المدمر، حيث أخذت أضواء الإنارة بالتأرجح، في حين سقط الكثير من سقف الغرفة على رأسه وهو على سريره.

وبحسب الفيديو، فقد سارع الشاب الكويتي للخروج من الغرفة وسط التهليل والذكر وترديده الشهادة بقول: “لا إله إلا الله”.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر عدد من المحافظات جنوبي تركيا مخلفاً ما يتوقع أن يصنف واحداً من أسوأ الزلازل التي ضربت تركيا في العقود الأخيرة، مع الأنباء الأولوية التي تؤكد انهيار مئات المنازل والعمارات السكنية وما يحمله ذلك من دلالات أولية على حجم الخسائر البشرية المتوقع أن يكون قد خلفها الزلزال الذي شعر به سكان عدد من الدول المجاورة وخاصة سوريا.

وبحسب مراصد الزلازل الرسمية في تركيا فإن مركز الزلزال الذي وصف في الساعات الأولى من صباح الاثنين كان محافظة كهرمان مرعش جنوب تركيا وبلغت قوته 7.4 وأعقبه عشرات الهزات الارتدادية التي بلغت قوة بعضها 6.6 درجات على مقياس ريختر وطالت بقوة محافظات كهرمان مرعش وأضنة وعثمانية وغازي عنتاب وديار بكر وملاطيا وغيرها من محافظات جنوب تركيا.

Prayers for #Turkey.

A massive 7.8 earthquake causing large scale loss of lives and property hit Turkey and Northern Syria.

Scenes of chaos everywhere. #earthquake #TurkeyQuake pic.twitter.com/UCiypkZTMA

— Calgary Muslim Women (@LajnaCalgary) February 6, 2023