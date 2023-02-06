موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

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وطن- يترقب عشاق وجماهير كرة القدم في أرجاء العالم، مباراة قمة الأهلي وريال مدريد، الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، المقامة في دولة المغرب.

ويستضيف ملعب (ستاد مولاي عبد الله)، مباراة الأهلي وريال مدريد، في قمة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

فيما ستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما ستكون بتوقيت الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

🌍🏆 كأس العالم للأندية: نحو الفوز بلقبنا الثامن

✨ #ClubWC pic.twitter.com/cyorFvL9Jh — ريال مدريد (@realmadridarab) February 6, 2023

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لنقل المباراة المثيرة والحاسمة بين كلا الفريقين.

كما وسيلتقي فريق الهلال السعودي بذات التوقيت أمام فلامينغو البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، على ملعب (طنجة) بدولة المغرب.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي المصري أمام ريال مدريد، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، على قنوات المغربية الرياضية، وقنوات (SSC) الرياضية السعودية.

كما وستنقل المباراة على قناة (SSC SPORT 1 HD) الرياضية السعودية المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 12380، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

شكراً طنجة على الدعم الرائع والذكريات السعيدة 🦅🇲🇦 pic.twitter.com/rQ6i9TE75C — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 5, 2023

ولكن جاء تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة كذلك لأحداث المباراة، على القمر الصناعي ( النايل سات) ، بتردد 1227، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب عامودي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

معلق مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

ومن المتوقع أن يعلق على المباراة بين كلا الفريقين، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية المشفرة، المعلق السعودي فهد العتيبي.