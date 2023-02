مستشار إعلامي لـ”ابن سلمان”: مصر أصبحت ثقب أسود لن يغلق ولا يمكننا التكيف معه!

- Advertisement -

وطن – دخل علي الشهابي، المستشار الإعلامي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خط الأزمة المشتعلة بين السعودية ومصر عقب تبادل الهجمات الإعلامية بين إعلاميي البلدين بسبب سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري.

وفي تعليقه على وصلات الردح من قبل الإعلاميين المصريين ضد السعودية عقب انتقاد بعض الكتاب للجيش المصري وتعامله مع الاقتصاد الذي أدخل مصر في حالة العجز والحاجة، قال “الشهابي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “وطن“: “تستمر مصر في الاعتماد على إنقاذها باستمرار، لكن شهية المانحين تتضاءل الآن بشكل كبير”.

وأضاف قائلا: “مصر عبارة عن ثقب أسود لن يغلق أبدًا ما لم تكن الحكومة قادرة على إجراء إصلاحات هيكلية مادية”.

واختتم “الشهابي” تغريدته بالقول: “نشهد الآن فترة صعبة في التكيف مع هذا الواقع الجديد”.

