الإثنين, فبراير 6, 2023
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“لم نعد نتحمل من كارثة إلى كارثة”..مراسل الجزيرة مباشر يبكي وسط دمار خلفه زلزال سوريا (فيديو)

مراسل الجزيرة قال أنه رأى في طريقه من الساحل السوري أبنية مدمرة بشكل كامل وأطفال يصرخون في الليل تحت الأنقاض

كتب خالد الأحمد
مراسل الجزيرة مباشر يبكي watanserb.com
مراسل الجزيرة مباشر يبكي
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وطن- لم يتمالك مراسل قناة الجزيرة “ميلاد فضل” نفسه فانهار باكياً على الهواء مباشرة وهو يصف مشاهد كارثة الزلزال الذي ضرب أجزاء كبيرة من شمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين وأدى لمقتل المئات وإصابة الآلاف في شمال وغرب البلاد التي تئن تحت وطأة الحرب الأهلية منذ سنوات.

مراسل الجزيرة مباشر في لحظات مؤثرة

وظهر فضل أمام مبنى منهار وهو يقول “هذا المبنى الذي تشاهدونه الآن هو في بلدة أطماح والعائلات حتى الآن تحت الأنقاض”.

وأضاف وهو بالكاد يتمالك دموعه أن نتيجة هذه الكارثة إلى الآن “عشرات الضحايا و مئات الجرحى”.

واستدرك قائلا أنه “لا يوجد حصيلة نهائية حتى هذه اللحظة”، ولفت إلى أن هناك مناطق لم يصلها أحد إلى الآن.

وأضاف أن الموضوع خارج القدرة فهذه المناطق مناطق منكوبة بامتياز.

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وقال فضل دون أن يكف عن البكاء فيما بدت خلفه أطلال مبنى منهار “حقيقية نحن لم نعد نتحمل، من كارثة إلى كارثة ووضع الناس لا يحتمل أصلاً.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر أنه “رأى في طريقه من الساحل السوري أبنية مدمرة بشكل كامل وأطفال يصرخون في الليل تحت الأنقاض”.

تفاعل مع بكاء مراسل الجزيرة مباشر

بكاء مراسل الجزيرة مباشر ميلاد فضل، أطلق موجة تضامن واسعة معه بين مختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق “ثامر الديجاني” قائلا “اذا رأيت بكاء الرجال فأعلم ان المصاب جلل والهموم قد فاقت الجبال …”.

وتابع “مراسل الجزيره في الشمال السوري يبكي بسبب مناظر الدمار والعائلات العالقه تحت الانقاض بسبب الزلزال ،اللهم رحمتك بعبادك المستضعفين”.

وقال “بندر البوجمي” في ذات السياق مشيرا إلى معاناة الشعب السوري المتواصلة منذ 12 “يارب لم يعد هذا الشعب يحتمل كما كان بات كل شيء يتعبهم …اللهم اعنهم على ماهم فيه”.

وفي الأثناء، توجة “عبد العزيز” بالدعاء إلى الله في تعليقه على دموع مراسل الجزيرة قائلا “يارب يارب فرجك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين..برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث..اللهم كن لأهلنا في الشام وفي تركيا وفي كل مكان…لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

زلزال يضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا

وضرب زلزال قوي جنوبي تركيا صباح اليوم مخلفاً مايقرب عن 1700 قتيل، على غرار آلاف الجرحى والمفقودين.

وكان المعهد الأميركي لرصد الزلازل، قد أفاد في وقت سابق، اليوم الإثنين، بأن زلزالاً بقوة 7.9 درجات ضرب جنوب تركيا.

أب يحتضن أبنه ويموتون معاً أثر الزلزال بمدينة جنديرس
أب يحتضن أبنه ويموتون معاً أثر الزلزال بمدينة جنديرس

فيما أشار المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إلى أن عمق الهزة بلغ 10 كيلومترات وشعر بهذه الهزة، التي تم تسجيلها عند الرابعة صباحاً بتوقيت تركيا، كل من سورية ولبنان والأردن وقبرص واليونان والعراق.

وفي سوريا، ضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية وطرطوس، وقال الدفاع المدني السوري الموجود في مناطق المعارضة شمال غرب البلاد إن ما لا يقل عن 221 شخصا لقوا حتفهم، ووصف الوضع بالصعب جدا، مؤكدا أن مدينة حلب هي الأكثر تضررا، وأنهم بحاجة لمساعدة دولية

وبدورها أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 326 قتيلا و1042 إصابة، في حين قالت وزارة الدفاع السورية إنها تستنفر كافة وحداتها ومؤسساتها في جميع المحافظات لتقديم المساعدة العاجلة للمتضررين، والبحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض، وإسعاف المصابين، وإزالة آثار الدمار.

كما شعر بالزلزال سكان في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر. وقالت هيئة الرصد الزلزالي العراقية إن هزات ارتدادية ضربت مناطق في البلاد دون تسجيل خسائر.

زلزال يضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا
زلزال يضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا

وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بمنشورات نعي للعشرات من الضحايا السوريين في كل من سوريا وتركيا، ونشرت صور العشرات من الضحايا وجثث الوفيات في مشفى عفرين العسكري في ريف حلب الشمالي بعد الزلزال، وأظهرت فيديوهات متداولة، دمار عدد من الأبنية المتجاورة، حيث لم يظهر مبنى لم يصبه الضرر في الحي.

فيما تصدت فرق الإنقاذ للأمطار الغزيرة والصقيع بحثاً عن ناجين وسط أنقاض المباني المنهارة جراء الكارثة التي لم تشهد البلاد مثيلاً لها منذ عقود.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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