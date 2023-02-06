“لم نعد نتحمل من كارثة إلى كارثة”..مراسل الجزيرة مباشر يبكي وسط دمار خلفه زلزال سوريا (فيديو)

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وطن- لم يتمالك مراسل قناة الجزيرة “ميلاد فضل” نفسه فانهار باكياً على الهواء مباشرة وهو يصف مشاهد كارثة الزلزال الذي ضرب أجزاء كبيرة من شمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين وأدى لمقتل المئات وإصابة الآلاف في شمال وغرب البلاد التي تئن تحت وطأة الحرب الأهلية منذ سنوات.

مراسل الجزيرة مباشر في لحظات مؤثرة

وظهر فضل أمام مبنى منهار وهو يقول “هذا المبنى الذي تشاهدونه الآن هو في بلدة أطماح والعائلات حتى الآن تحت الأنقاض”.

وأضاف وهو بالكاد يتمالك دموعه أن نتيجة هذه الكارثة إلى الآن “عشرات الضحايا و مئات الجرحى”.

واستدرك قائلا أنه “لا يوجد حصيلة نهائية حتى هذه اللحظة”، ولفت إلى أن هناك مناطق لم يصلها أحد إلى الآن.

وأضاف أن الموضوع خارج القدرة فهذه المناطق مناطق منكوبة بامتياز.

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وقال فضل دون أن يكف عن البكاء فيما بدت خلفه أطلال مبنى منهار “حقيقية نحن لم نعد نتحمل، من كارثة إلى كارثة ووضع الناس لا يحتمل أصلاً.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر أنه “رأى في طريقه من الساحل السوري أبنية مدمرة بشكل كامل وأطفال يصرخون في الليل تحت الأنقاض”.

تفاعل مع بكاء مراسل الجزيرة مباشر

بكاء مراسل الجزيرة مباشر ميلاد فضل، أطلق موجة تضامن واسعة معه بين مختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق “ثامر الديجاني” قائلا “اذا رأيت بكاء الرجال فأعلم ان المصاب جلل والهموم قد فاقت الجبال …”.

وتابع “مراسل الجزيره في الشمال السوري يبكي بسبب مناظر الدمار والعائلات العالقه تحت الانقاض بسبب الزلزال ،اللهم رحمتك بعبادك المستضعفين”.

اذا رأيت بكاء الرجال فأعلم ان المصاب جلل والهموم قد فاقت الجبال … مراسل الجزيره في الشمال السوري يبكي بسبب مناظر الدمار والعائلات العالقه تحت الانقاض بسبب الزلزال ،اللهم رحمتك بعبادك المستضعفين..#زلزال_ترکیا pic.twitter.com/kybqUNOYOi — ثامـر الديحاني (@thamer_alde7any) February 6, 2023

وقال “بندر البوجمي” في ذات السياق مشيرا إلى معاناة الشعب السوري المتواصلة منذ 12 “يارب لم يعد هذا الشعب يحتمل كما كان بات كل شيء يتعبهم …اللهم اعنهم على ماهم فيه”.

يارب لم يعد هذا الشعب يحتمل كما كان

بات كل شيء يتعبهم …اللهم اعنهم على ماهم فيه.. — Bandar-Al-Bogami ‏ (@__B_a_N_d_A_r) February 6, 2023

وفي الأثناء، توجة “عبد العزيز” بالدعاء إلى الله في تعليقه على دموع مراسل الجزيرة قائلا “يارب يارب فرجك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين..برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث..اللهم كن لأهلنا في الشام وفي تركيا وفي كل مكان…لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

يارب يارب فرجك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين..برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث

اللهم كن لأهلنا في الشام وفي تركيا وفي كل مكان

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم — Abdulaziz276 (@Abdulaziz2761) February 6, 2023

زلزال يضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا

وضرب زلزال قوي جنوبي تركيا صباح اليوم مخلفاً مايقرب عن 1700 قتيل، على غرار آلاف الجرحى والمفقودين.

وكان المعهد الأميركي لرصد الزلازل، قد أفاد في وقت سابق، اليوم الإثنين، بأن زلزالاً بقوة 7.9 درجات ضرب جنوب تركيا.

فيما أشار المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إلى أن عمق الهزة بلغ 10 كيلومترات وشعر بهذه الهزة، التي تم تسجيلها عند الرابعة صباحاً بتوقيت تركيا، كل من سورية ولبنان والأردن وقبرص واليونان والعراق.

وفي سوريا، ضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية وطرطوس، وقال الدفاع المدني السوري الموجود في مناطق المعارضة شمال غرب البلاد إن ما لا يقل عن 221 شخصا لقوا حتفهم، ووصف الوضع بالصعب جدا، مؤكدا أن مدينة حلب هي الأكثر تضررا، وأنهم بحاجة لمساعدة دولية

وزير الصحة في #حكومة_الإنقاذ السورية الدكتور حسين بازار": ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في المناطق المحررة إلى أكثر من 400 شخص، وأكثر من 1100 مصاب، ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على انتشال الضحايا والعالقين تحت الأنقاض.#زلزال_سوريا pic.twitter.com/zFxtenhIl9 — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) February 6, 2023

وبدورها أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 326 قتيلا و1042 إصابة، في حين قالت وزارة الدفاع السورية إنها تستنفر كافة وحداتها ومؤسساتها في جميع المحافظات لتقديم المساعدة العاجلة للمتضررين، والبحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض، وإسعاف المصابين، وإزالة آثار الدمار.

كما شعر بالزلزال سكان في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر. وقالت هيئة الرصد الزلزالي العراقية إن هزات ارتدادية ضربت مناطق في البلاد دون تسجيل خسائر.

الله يعين هالبلد شو بعد بدا تحمل … الصبر لكل مين تأثر أو خسر فرد من عائلته والرحمة لكل من قضى ضحية الهزة الأرضية 🙏🏻 يا رب الطف بأهلنا بسوريا وكل البلدان المتضررة 🇸🇾 💔 والشفاء لكل مين تضرر و الف سلامة ليلّي نجى من هالكارثة.#زلزال_سوريا #زلزال_سوريا_تركيا #سوريا #سورية pic.twitter.com/srxrKFzLlL — ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) February 6, 2023

وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بمنشورات نعي للعشرات من الضحايا السوريين في كل من سوريا وتركيا، ونشرت صور العشرات من الضحايا وجثث الوفيات في مشفى عفرين العسكري في ريف حلب الشمالي بعد الزلزال، وأظهرت فيديوهات متداولة، دمار عدد من الأبنية المتجاورة، حيث لم يظهر مبنى لم يصبه الضرر في الحي.

فيما تصدت فرق الإنقاذ للأمطار الغزيرة والصقيع بحثاً عن ناجين وسط أنقاض المباني المنهارة جراء الكارثة التي لم تشهد البلاد مثيلاً لها منذ عقود.