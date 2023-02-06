كيف تؤثر كبسولات الغسيل على البيئة؟ حقائق صادمة ستعرفها لأول مرة

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وطن– نشرت مجلة “reader’s digest“ نتائج بحث أثبتت أن كبسولات الغسيل التي يعتبرها الكثير من الناس أنها أفضل من المنظفات السائلة لأنها تأتي معدة مسبقاً، تساهم بشكل رئيسي في تلوث المياه.

سرعان ما أصبحت كبسولات الغسيل هي المفضلة لدى العديد من الأشخاص حيث أصبحوا يعتبرونها أفضل من المنظفات السائلة. وتشير التقديرات إلى أنه يتم استخدام أكثر من 20 مليار كبسولة غسيل كل عام.

ولكن هل هي آمنة على البيئة؟

توصل بحث جديد إلى أن غلاف غشاء أكياس الغسيل، الذي يذوب بالكامل في الماء أثناء الغسيل، مصنوع من كحول البولي فينيل (PVA)، وهو بلاستيك غير قابل للتحلل.

هل تٌلوث كبسولات الغسيل مياهنا؟

أظهرت دراسة نشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة أن أكثر من 75٪ من جزيئات البلاستيك السليمة من كبسولات غسالات الصحون يمكن أن تتسرب إلى المحيطات والأنهار والقنوات والتربة.

في مياه الصرف الصحي، هذا البلاستيك لديه القدرة على امتصاص المواد الكيميائية أو الملوثات الخطرة أو المضادات الحيوية أو المعادن الثقيلة بتركيزات عالية، لتشق طريقها في النهاية إلى السلسلة الغذائية.



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ويقول دعاة الحفاظ على المياه إن أكثر ما يثير القلق هو أن المستهلكين لا يدركون حتى أن كبسولات الغسيل تحتوي على البلاستيك.

ما الذي يجب أن تعرفه عن كبسولات التنظيف؟

أعلن تحالف إنهاء النفايات البلاستيكية إلى جانب شركة Blueland، وهي شركة مصنعة لمنتجات التنظيف القوية والصديقة للبيئة، عن إجراء رسمي لتقديم التماس إلى وكالة حماية البيئة الأمريكية لحظر استخدام كحول البولي فينيل PVA في السلع الاستهلاكية، بما في ذلك جميع كبسولات وأغطية منظفات الغسيل.

وتقول سارة بايجي يو، المؤسسة المشاركة لشركة Blueland:”عندما بدأنا بحثنا في فئات الغسيل، صُدمنا عندما علمنا أن البولي فينيل كلوريد في الواقع هو أحد المواد البلاستيكية.”

ونظرًا لعدم إجراء أي بحث رسمي حول ما يحدث بالفعل لها بعد دورة الغسيل، تقول سارة يو إن هذه المنظفات لا تزال تمثل خطراً داهماً على البيئة.