كريستيان أتسو…لاعب غاني عالق تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا المدمر (شاهد)

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وطن- أفادت وسائل إعلام تركية بتواجد الغاني كريستيان أتسو، لاعب هاتاي سبور التركي، في عِداد المفقودين، بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وكذلك سوريا، اليوم الإثنين، وخلّف آلاف القتلى ومثلهم من الجرحى والمفقودين.

البحث عن لاعب غاني تحت الأنقاض في تركيا

وبلغت قوة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين 7.9 درجات على مقياس رختر، ما خلف لحدود الآن 2400 قتيل في البلدين، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار المئات تحت الأنقاض.

وأوردت إذاعة “rmc” الفرنسية نقلا عن تقارير إعلامية تركية، أن أتسو لم يظهر له أثر بعد الزلزال، لافتةً إلى أن عملية البحث لازالت جارية عنه إلى جانب المفقودين الآخرين.

الغاني كريستيان أتسو تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا .. اللاعب مفقود حتى الان ( امس سجل هدف الفوز في الدقيقة الاخيرة ضد قاسم باشا ) 🚨🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/OJvVlDHnWJ — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) February 6, 2023

ووفقًا للمعلومات التي أوردها الصحفي “ياجيز سابونشوغولو” على تويتر، فإن مدير نادي هاتاي سبور الرياضي “تانر سافوت” ولاعب كرة القدم النجم كريستيان أتسو علقا تحت الأنقاض، بعد الزلزال الذي كان مركزه في منطقة بازارجيك في كهرمان مرعش.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel bölgedeki son durumu aktardı ve yardım istedi. pic.twitter.com/kpwAW0KQwk — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 6, 2023

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وبعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة في كهرمان مرعش، استمرت الهزات الارتدادية في المنطقة، في الوقت الذي تحاول فيه فرق البحث والإنقاذ استخراج جثث الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض.

الآلاف يقبعون تحت الأنقاض

وفي غضون ذلك، تم إنقاذ اللاعب بوراك أوكسوز، الذي يلعب في نادي هاتايسبور، من تحت الأنقاض كما خرج كريم أليسي من الأنقاض بوسائله الخاصة، وعلم أن صحته جيدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم انقاذ أكرم أكشي أوغلو وعثمان أتيس من اللجنة الفنية في هاتايسبور من تحت الأنقاض.

🟥 #آخر_خبر | الاتحاد الغاني 🇬🇭 لكرة القدم يعرب عن قلقه على لاعب هاتاي سبور التركي كريستيان أتسو بعد فقدان الاتصال به إثر الزلزال pic.twitter.com/41A305cmrY — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 6, 2023

وأحرز أتسو، الذي لعب سابقًا لفرق مثل تشيلسي وإيفرتون وبورنموث ونيوكاسل يونايتد، هدفًا في ثلاث مباريات لهاتايسبور هذا الموسم.

ولعب النجم البالغ من العمر 31 عاماً لفريق الرائد السعودي الموسم الماضي، كما لعب مع المنتخب الغاني وسجل تسعة أهداف خلال حمله لقميصه.

وفاة اللاعب «أحمد أيوب» حارس مرمى مالاتيا سبور التركي، وفقد الغاني «كريستيان اتسو» لاعب فريق هاطاي، جراء زلزال #تركيا pic.twitter.com/gAZk8sQiJr — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 6, 2023

يشار في السياق أن الاتحاد الغاني لكرة القدم كان قد أعرب في وقت سابق عن قلقه على لاعب هاتاي سبور التركي كريستيان أتسو بعد فقدان الاتصال به إثر الزلزال.

زلزال مدمر يضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا

إلى تاريخ كتابة هذه السطور، تجاوز إجمالي عدد قتلى الزلزال الذي ضرب فجر اليوم الاثنين 06 فبراير 2023، جنوبي تركيا وشمالي سوريا 2400 قتيلًا.

لحظة سقوط عمارة بكاملها في زلزال جديد اقوى من زلزال الفجر يضرب وسط تركيا بقوة 7,8 على سلم ريختر ويشعر به سكان دمشق وبيروت وبغداد ويودي بحياة المئات .

" اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك" pic.twitter.com/1rOt0g9RDg — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) February 6, 2023

في تركيا، أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي قبل قليل أن عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع إلى 1541 قتيلًا، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 9 آلاف و700 مصاب.

وفي سوريا، ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة وطرطوس إلى 911 قتيلا، وأكثر من 2426 مصاب.

مشهد مؤلم ..

طفل في مدينة #ادلب السورية يتدلى بنصف جسد، ونصفه الآخر عالق بين أنقاض المبنى المدمر جراء الزلزال العنيف الذي تعرض له الشمال السوري ..

اللهم احفظهم وكن لهم معينا وناصرا ..#زلزال_سوريا #زلزال_ترکیا #سوريا pic.twitter.com/3JTJYFfLgj — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 6, 2023

وفي الأثناء، تواصل السلطات التركية، وكذا الأطراف السورية تعزيز جهودهم من أجل مسابقة الزمن لانتشال الضحايا والمغمورين تحت الركام، في محاولة لتطويق واحدة من أسوأ الكوراث الطبيعية التي ضربت المنطقة منذ عقود.