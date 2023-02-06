الإثنين, فبراير 6, 2023
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كريستيان أتسو…لاعب غاني عالق تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا المدمر (شاهد)

لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو مفقود تحت الأنقاض على خلفية زلزال تركيا

كتب خالد الأحمد
كريستيان أتسو watanserb.com
كريستيان أتسو
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وطن- أفادت وسائل إعلام تركية بتواجد الغاني كريستيان أتسو، لاعب هاتاي سبور التركي، في عِداد المفقودين، بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وكذلك سوريا، اليوم الإثنين، وخلّف آلاف القتلى ومثلهم من الجرحى والمفقودين.

البحث عن لاعب غاني تحت الأنقاض في تركيا

وبلغت قوة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين 7.9 درجات على مقياس رختر، ما خلف لحدود الآن 2400 قتيل في البلدين، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار المئات تحت الأنقاض.

وأوردت إذاعة “rmc” الفرنسية نقلا عن تقارير إعلامية تركية، أن أتسو لم يظهر له أثر بعد الزلزال، لافتةً إلى أن عملية البحث لازالت جارية عنه إلى جانب المفقودين الآخرين.

ووفقًا للمعلومات التي أوردها الصحفي “ياجيز سابونشوغولو” على تويتر، فإن مدير نادي هاتاي سبور الرياضي “تانر سافوت” ولاعب كرة القدم النجم كريستيان أتسو علقا تحت الأنقاض، بعد الزلزال الذي كان مركزه في منطقة بازارجيك في كهرمان مرعش.

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وبعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة في كهرمان مرعش، استمرت الهزات الارتدادية في المنطقة، في الوقت الذي تحاول فيه فرق البحث والإنقاذ استخراج جثث الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض.

كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور عالق تحت الأنقاض في تركيا ومصيره مجهول
كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور عالق تحت الأنقاض في تركيا ومصيره مجهول

الآلاف يقبعون تحت الأنقاض

وفي غضون ذلك، تم إنقاذ اللاعب بوراك أوكسوز، الذي يلعب في نادي هاتايسبور، من تحت الأنقاض كما خرج كريم أليسي من الأنقاض بوسائله الخاصة، وعلم أن صحته جيدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم انقاذ أكرم أكشي أوغلو وعثمان أتيس من اللجنة الفنية في هاتايسبور من تحت الأنقاض.

وأحرز أتسو، الذي لعب سابقًا لفرق مثل تشيلسي وإيفرتون وبورنموث ونيوكاسل يونايتد، هدفًا في ثلاث مباريات لهاتايسبور هذا الموسم.

ولعب النجم البالغ من العمر 31 عاماً لفريق الرائد السعودي الموسم الماضي، كما لعب مع المنتخب الغاني وسجل تسعة أهداف خلال حمله لقميصه.

يشار في السياق أن الاتحاد الغاني لكرة القدم كان قد أعرب في وقت سابق عن قلقه على لاعب هاتاي سبور التركي كريستيان أتسو بعد فقدان الاتصال به إثر الزلزال.

زلزال مدمر يضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا

إلى تاريخ كتابة هذه السطور، تجاوز إجمالي عدد قتلى الزلزال الذي ضرب فجر اليوم الاثنين 06 فبراير 2023، جنوبي تركيا وشمالي سوريا 2400 قتيلًا.

في تركيا، أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي قبل قليل أن عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع إلى 1541 قتيلًا، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 9 آلاف و700 مصاب.

وفي سوريا، ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة وطرطوس إلى 911 قتيلا، وأكثر من 2426 مصاب.

وفي الأثناء، تواصل السلطات التركية، وكذا الأطراف السورية تعزيز جهودهم من أجل مسابقة الزمن لانتشال الضحايا والمغمورين تحت الركام، في محاولة لتطويق واحدة من أسوأ الكوراث الطبيعية التي ضربت المنطقة منذ عقود.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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