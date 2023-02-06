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فيديوهات وصور تنشر لأول مرة لفتاة “بورسعيد” قبل أن تنهي حياة والدتها بمساعدة عشيقها الطفل! (شاهد)

كشفت التحقيقات أن المتهمة ضربت أمها ضربتين بالشاكوش على رأسها من الخلف أثناء محاولة عشيقها إنهاء حياتها ذبحًا بالكأس المكسور

كتب رفيف عبدالله
فيديوهات تنشر لأول مرة لفتاة
فتاة بورسعيد نورهان خليل
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تنشر لأول مرة، لقاتلة والدتها في بورسعيد بمصر، في الجريمة التي عرفت بـ”جريمة بورسعيد“.

“بحبك يا أمي”

في الفيديو الأول، تظهر الضحية داليا الحوشي وهي تسلم ابنتها نورهان خليل، القاتلة لخطيبها.

ويسمع صوت القاتلة وهي تقول لوالدتها “بحبك يا أمي”.

أما في الفيديو الثاني، كانت المجني عليها ترقص مع ابنتها نورهان أثناء حفل خطوبتها قبل أشهر من الجريمة الشنيعة التي هزت الرأي العام قبل أشهر.

ضربتين بالشاكوش

وكشفت التحقيقات أن المتهمة ضربت أمها ضربتين بالشاكوش على رأسها من الخلف. وذلك خلال محاولة عشيقها إنهاء حياتها ذبحًا بالكأس المكسور، ومحاولاتهما للتأكد من أنها فارقت الحياة.

نشرت صحيفة القاهرة 24 صوراً لأول مرة لنورهان خليل مع والدتها
فتاة بورسعيد
ظهرت نورهان قاتلة والدتها في الصور وهي ترقص مع أمها وتحتضنها بحرارة

وقال شريك القاتلة في التحقيقات: “بعد ما ضربت أم نورهان على رأسها بالخشبة واتعورت، جريت على الحمام وخرجتها أنا ونورهان وكبينا عليها المية المغلية. وحاولت أذبحها بالسكينة ولكنها كانت غير حادة ومكنتش راضية تموت”.

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وتابع: “بدأت أذبح فيها بالكأس الزجاجي المكسور، ونورهان جابت الشاكوش وضربتها على رأسها من ورا. وأنا كملت ذبح لحد ما اتأكدنا أنها ماتت”.

ليست بكراً

واعترفت قاتلة والدتها الضحية داليا الحوشي، أمام جهات التحقيق، بأنها ليست بكراً.

وقالت نورهان نصاً: “أنا مش آنسة”.

فتاة بورسعيد
والد نوران أكد على حب ابنته لأمها وأنها لم تشارك في القتل
يقول والد نوران إنها فتحت الباب للمتهم حسين للحديث معها ولم تكن تعلم أنه سوف يقتلها
فتاة بورسعيد
طالب والد القاتلة جهات التحقيق ومحكمة الجنايات بإعادة الاستماع إلى ابنته

ونقلت صحيفة “القاهرة 24”، عن مصدر مُطّلع قولَه، إن جهات التحقيق تأكّدت من خلال التقارير من صحة ما جاء على لسان المتهمة عن عدم بكارتها، “وأنا ليست عذراء”، كما جاء في اعترافاتها.

وأوضح مصدر، أنّ التقارير أثبت أنّ نورهان ليست عذراء. مما يؤكد أنها كانت ترتكب الفاحشة وتمارس الزنا، وتم فضّ غشاء بكارتها.

وجاءت اعترافات المتهمة أيضاً خلال التحقيقات، أن صديقها طلب منها السكين الذي أنهى به حياة أمها، فناولته إياها في يده. فضرب الأم بها حتى فاضت روحها، وسقطت غارقة في الدماء.

محكمة الجنايات

وأحالت النيابة العامة نورهان خليل (20 عاماً)، إلى محكمة الجنايات.

فتاة بورسعيد
أحالت محكمة جنايات بورسعيد أوراق نورهان خليل لمفتي الديار المصري

وأحالت عشيقها الطفل حسين فهمي الذي لم يبلغ الـ 15 عامًا إلى محكمة جنايات الأحداث.

ووجهت للمُتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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