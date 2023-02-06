عصام الحضري يتلقى صدمة بعد رحيله عن منتخب مصر الأولمبي

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وطن- تلقّى المصري عصام الحضري مدرب حراس المنتخب الأولمبي، القرار الصادم من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد رحيله عن تدريب المنتخب الأولمبي، من أجل تولي تدريب منتخب سوريا لكرة القدم خلال الفترة القادمة.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان نشره على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “نقبل اعتذار عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي عن عدم استكمال مهمته، مشدداً أنه لن يتعامل معه في تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة القادمة”.

عصام الحضري مدرب حراس منتخب سوريا

وانضمّ المدرب المصري عصام الحضري، حارس المنتخب المصري السابق، إلى الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني كوبر، لتولي تدريب منتخب سوريا خلال الفترة المقبلة، ليعتذر الحضري عن تدريب منتخب مصر الأولمبي من أجل تلك المهمة الجديدة.

وتابع الاتحاد المصري في بيانه: “المدرب عصام الحضري تواجد في المعكسر الأخير لمنتخب مصر الأولمبي، الذي شهد إقامة مباراة ودية أمام الغابون، لكنه لم يخطر الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري بمفاوضاته مع الجانب السوري. رغم أنه يعلم بأن المنتخب مقبل على مبارتين أمام زامبا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا في مارس القادم”.

🚨 | أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، قبول اعتذار عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبى عن عدم استكمال مهمته ، مشددا على عدم التعامل معه في تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة. pic.twitter.com/RMwOmxIGK5 — EFA.eg (@EFA) February 5, 2023

وختم الاتحاد حديثه: “سنقوم بمخاطبة الاتحاد السوري لكرة القدم، استنكاراً على تعاقده مع أحد المدربين المتعاقدين. مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوقة ..”.

اعتذار عصام الحضري

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وكان المدرب المصري عصام الحضري، قد اعتذر عن تدريب منتخب مصر الأولمبي، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، من أجل تولي تجربة جديدة مع منتخب سوريا، رفقة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

كما أشارت تقارير صحفية مصرية، إلى أن أزمة المدرب عصام الحضري، بدأت مع الاتحاد المصري لكرة القدم في شهر ديسمبر الماضي، عقب عودته من تحليل من مونديال كأس العالم 2022، مع قنوات الكأس القطرية، وبعدها تحليل كأس خليجي 25 العراق.

ومن الجدير بالذكر، أن المصري عصام الحضري، يعدّ من أبرز الحراس في تاريخ الكرة المصرية، حيث توج مع منتخب بلاده بـ4 ألقاب بكأس أمم أفريقيا، وأكبر لاعب يشارك في نسخة كأس العالم 2018.