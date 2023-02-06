الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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رياضة

عصام الحضري يتلقى صدمة بعد رحيله عن منتخب مصر الأولمبي

الاتحاد المصري يعلن عن عدم تعامله مع المدرب عصام الحضري بعد رحيله عن منتخب مصر الأولمبي

كتب فارس أبو شيحة
عصام الحضري watanserb.com
مدرب الحراس المصري عصام الحضري
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وطن- تلقّى المصري عصام الحضري مدرب حراس المنتخب الأولمبي، القرار الصادم من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد رحيله عن تدريب المنتخب الأولمبي، من أجل تولي تدريب منتخب سوريا لكرة القدم خلال الفترة القادمة.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان نشره على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “نقبل اعتذار عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي عن عدم استكمال مهمته، مشدداً أنه لن يتعامل معه في تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة القادمة”.

عصام الحضري مدرب حراس منتخب سوريا

وانضمّ المدرب المصري عصام الحضري، حارس المنتخب المصري السابق، إلى الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني كوبر، لتولي تدريب منتخب سوريا خلال الفترة المقبلة، ليعتذر الحضري عن تدريب منتخب مصر الأولمبي من أجل تلك المهمة الجديدة.

وتابع الاتحاد المصري في بيانه: “المدرب عصام الحضري تواجد في المعكسر الأخير لمنتخب مصر الأولمبي، الذي شهد إقامة مباراة ودية أمام الغابون، لكنه لم يخطر الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري بمفاوضاته مع الجانب السوري. رغم أنه يعلم بأن المنتخب مقبل على مبارتين أمام زامبا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا في مارس القادم”.

وختم الاتحاد حديثه: “سنقوم بمخاطبة الاتحاد السوري لكرة القدم، استنكاراً على تعاقده مع أحد المدربين المتعاقدين. مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوقة ..”.

اعتذار عصام الحضري
اعتذار عصام الحضري

اعتذار عصام الحضري

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وكان المدرب المصري عصام الحضري، قد اعتذر عن تدريب منتخب مصر الأولمبي، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، من أجل تولي تجربة جديدة مع منتخب سوريا، رفقة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

كما أشارت تقارير صحفية مصرية، إلى أن أزمة المدرب عصام الحضري، بدأت مع الاتحاد المصري لكرة القدم في شهر ديسمبر الماضي، عقب عودته من تحليل من مونديال كأس العالم 2022، مع قنوات الكأس القطرية، وبعدها تحليل كأس خليجي 25 العراق.

مدرب الحراس المصري عصام الحضري
مدرب الحراس المصري عصام الحضري

ومن الجدير بالذكر، أن المصري عصام الحضري، يعدّ من أبرز الحراس في تاريخ الكرة المصرية، حيث توج مع منتخب بلاده بـ4 ألقاب بكأس أمم أفريقيا، وأكبر لاعب يشارك في نسخة كأس العالم 2018.

المصدروطن + الاتحاد المصري لكرة القدم + عصام الحضري تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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