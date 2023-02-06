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ريش حمام وفستان مزين بطبعة جلد البقرة..أغرب إطلالات المشاهير في حفل جوائز غرامي 2023

قدّمت العارضة الأمريكية بلاك تشينا، واحدة من أغرب الإطلالات في حفل جوائز الغرامي بزيها المزين بالريش الأسود

كتب ايمان الباجي
ريش حمام وفستان مزين بطبعة جلد البقرة..أغرب إطلالات المشاهير في حفل جوائز غرامي 2023 watanserb.com
أغرب إطلالات المشاهير في حفل جوائز غرامي 2023
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وطن– عاد حفل توزيع جوائز الغرامي بدورته رقم 65 لعام 2023، في هوليوود، بحضور عدد كبير من أبرز الاسماء في مجال الموسيقى في العالم.

وقد أثار عدد من الفنانين والمشاهير الجدل من خلال أزياء وصفت بـ”الغريبة” ارتدوها خلال السجادة الحمراء.

وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة ديلي ستار، عن اغرب إطلالات النجوم والمشاهير في حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2023.

ليزو Lizzo

ظهرت المغنية ليزو بفستان باللون البرتقالي اللامع من دار أزياء Dolce & Gabbana والذي أذهل كل الجمهور الحاضر على السجادة الحمراء.

ليزو

وزيّنت إطلالتها بكورسيه فضي، واختارت معه قفازات مطابقة وخواتم ألماسية لامعة.

وغطت المظهر بالكامل بمعطف برتقالي وضعته فوق كتفيها.

شانيا توين

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أطلت النجمة الكندية شانيا توين ببدلة لامعة مستوحاة من نقشة جلد البقرة وأذهلت كل الجماهير.

شانيا توين

وبدت المغنية غير معروفة للجماهير بشعرها الأحمر اللامع وقبعتها الكبيرة من نفس ألوان البدلة.

دوجا كات

في أغلب الأحيان، تخطف نجمة الراب دوجا كات Doja Cat الأنظار بإطلالاتها الجرئية، حيث تعكس ملابسها دائمًا شخصيتها.

لكن إطلالتها على السجادة الحمراء في Grammy لعام 2023، كانت لها لمسة خاصة.

دوجا كات

أذهلت المغنية كل الحاضرين على السجادة الحمراء بإطلالة سوداء من توقيع فيرساتشي، حيث إرتدت فستاناً  باللون الأسود بكتف واحد مع قفازات متطابقة وأقراط متدلية شديدة اللمعان.

ولإطلالة جريئة وجذابة، اختارت المغنية ملمع شفاه لامع.

سام سميث

يُعرف المغني البريطاني سام سميث بأزيائه المختلفة والجريئة وهو بالتأكيد لم يخيب آمال معجبيه في حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2023.

وصل المغني إلى الحفل بصحبة كيم بيتراس وفيوليت تشاتشكي وجوتميك وكلهم كانوا مرتدين ملابس حمراء متطابقة.

سام سميث

ارتدى سام فستانًا كبيرًا بأكمام منتفخة وطوقًا ضخمًا مغطى بالدانتيل الأحمر. وإرتدى كذلك قبعة حمراء  وإكسسوارات من الماس.

تايلور سويفت

لفتت مغنية البوب تايلور سويفت أنظار الحاضرين في الحفل بإطلالة باللون الأزرق المرصع من توقيع روبرتو كافال.

وارتدت المغنية بلوزة قصيرة زرقاء بأكمام طويلة، وتنورة كاملة من نفس اللون.

تايلور سويفت

ونسقت مع إطلالتها مجوهرات مرصعة بالأحجار الماسية باللون الأزرق أيضاً. كما اعتمدت أحمر شفاه باللون الأحمر القوي.

بلاك تشاينا

قدّمت العارضة الأمريكية بلاك تشاينا، واحدة من أغرب الإطلالات في حفل جوائز الغرامي وأثارت جدلاً عبر وسائل التواصل الإجتماعي بعد أن ظهرت على السجادة الحمراء.

بلاك شينا

ارتدت العارضة لباس ضيق أسود وحذاء كعب أسود وقفازات من نفس اللون كذلك. لكن الأغرب في إطلالتها كانت البدلة الداخلية التي ارتدتها والتي كانت مزينة بالريش الأسود.

ونسقت مع إطلالتها الغريبة مجوهرات سوداء ومكياج عيون سموكي أسود.

أثار مظهرها ضجة على الإنترنت، حيث غرد البعض بأنهم “أحبوا” إطلالاتها الغريبة، بينما أشاروا آخرون إلى أنها تبدو “مثل الحمام”.

المصدرديلي ستار البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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