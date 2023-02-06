خبر حزين يسحق فرحة شاكيرا بانتصارها ونجاحها الجديد (شاهد)

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وطن- تعيش شاكيرا انتصاراً ساحقاً بعد نجاحها غير المسبوق في تاريخ الموسيقي.

حيث حصدت أغنيتها مع Bizarrap ملايين الأرقام في غضون أسابيع قليلة، وزاد جمهور شاكيرا بشكل لم يحدث من قبل.

عملية جراحية حساسة

لكن هذا النجاح يأتي مصحوبًا ببعض القلق، لأن والد شاكيرا ليس في أفضل حالاته.

وذكرت صحيفة “فانيتاتيس“، نقلاً عن مصادر خاصة، أن والد شاكيرا سيخضع هذا الأسبوع لعملية جراحية في عيادة خاصة في برشلونة.

كان سيخضع دون ويليام مبارك لعملية جراحية يوم الاثنين ، ولكن لأسباب طبية تم تأجيل العملية لبضعة أيام.

وبحسب المصادر ، لن تتم العملية الجراحية إلا إذا كانت آمنة على صحته.

تدهور كبير

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عانت صحة وليام مبارك من تدهور كبير في غضون وقت قصير.

في سبتمبر 2021 ، احتفل بعيد ميلاده التسعين بحفل في ميامي حضره جميع أفراد العائلة ، وكانت شاكيرا وأطفالها من الحضور. ولم تكن علامات الانفصال بادية في ذلك الوقت.

سنة ونصف لم يعد فيها الرجل الذي ملأ الغرفة بحضوره كما كان.

عمليات جراحية

كان يوم عيد الميلاد هذا ساحرًا للجميع. رقص ويليام وغنى مع ابنته العزيزة وكان الجميع سعداء كما في نهايات القصص السعيدة.

بعد فترة وجيزة ، سافر والد شاكيرا إلى برشلونة مع زوجته نيديا ريبول لقضاء بضعة أشهر مع شاكيرا.

وجاءت الكارثة ، تدهورًا سريعًا في صحته ، حيث تم نقله إلى المستشفى في مناسبات عديدة.

تم نقله مباشرة إلى غرفة العمليات يوم الاثنين ، 5 فبراير.

إنهم يأملون أن تتحسن حالته مع التدخل الجراحي الآن، يكفي ليتمكنوا من حزم حقائبهم والذهاب معًا إلى ميامي في أقرب وقت ممكن. يجب أن يكون يونيو هو الموعد النهائي.

بداية الانتكاسة

عاش مبارك أزمة ابنته مع لاعب كرة القدم السابق بيكيه العاطفية، ورأى مع والدتها كيف عانت ابنتهما بشكل لا يوصف. وكل هذا الضغط لم يساعد ويليام على التعافي.

على العكس من ذلك ، في ربيع العام الماضي ، في خضم اندلاع فضيحة الأسرة ، تعرض لانتكاسة صحية شديدة طرحته بالفراش منذ ذلك الحين.

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تركزت حياة شاكيرا على والدها، وتراقب صحته في جميع الأوقات، على الرغم من أنه لا يستطيع الاستمتاع بنجاح ابنته كما كان يريد بالتأكيد.

عيد ميلاد شاكيرا بدون والدها

الخميس الماضي ، على سبيل المثال ، نظمت شاكيرا حفلة عيد ميلاد مع الأصدقاء والعائلة ، لكن ويليام ، الذي كان روح أي احتفال ، لم يكن من الممكن أن يكون هناك.

مداخل ومخارج مستشفى مبارك مستمرة منذ وصوله إلى برشلونة في نهاية عام 2021.

في أكتوبر الماضي قضى فترة طويلة ، أكثر من شهر ، في عيادة خاصة معروفة في برشلونة ، نفس العيادة كان قد تواجد فيها في مناسبات سابقة منذ أن وقع على رأسه في مايو.

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هذا الأسبوع لن يكون التدخل الجراحي الأول الذي يخضع له والد شاكيرا في الأشهر الأخيرة ، لذا فالمغنية ليست هادئة على الإطلاق.

بيكيه ووالد شاكيرا

قد يكون الاحتفال بنجاحها الموسيقي وسيلة لمحاولة الهروب من الواقع القاسي لفترة من الوقت. لأن والدها أيضًا ، الذي كان يحب بيكيه كثيرًا ، لم يسمع عنه شيئًا طوال هذا الوقت.

لقد صنع لاعب كرة القدم السابق حياة جديدة بطريقة جذرية. شريكته الجديدة ومغامراته المهنية الجديدة هي المحور الذي تدور حوله حياته الحالية.

في نهاية الأسبوع الماضي ، على سبيل المثال ، قضى هو وكلارا شيا بعد ظهر يوم السبت في أرضية الألعاب بمتجر شهير. حيث اشتريا هدية عيد ميلاد لابنه الصغير.

قال شهود مباشرون رأوا شيا وبيكيه في المكان إنهما يتشاركون كل شيء ويقضون المزيد والمزيد من الوقت معًا.

لم تنتقل كلارا شيا إلى شقة بيكيه بعد، لكنها تقضي العديد من الليالي في منزله. ولكن حين يأتي أطفاله من شاكيرا، تغادر.