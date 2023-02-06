تشكيلة الهلال ضد فلامينغو وتوقيت المباراة في كأس العالم للأندية

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وطن- يلتقي فريق الهلال السعودي أمام فلامينغو البرازيلي، الثلاثاء، في منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

ويستضيف ملعب (طنجة) بدولة المغرب، مباراة الهلال وفلامينغو، في بطولة كأس العالم للأندية، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة الهلال وفلامينغو

وستكون بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ولكن في عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر.

أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة بتأهل أحد الفريقين إلى نهائي البطولة العالمية للأندية، المقامة في دولة المغرب بنسختها ال17.

تشكيلة الهلال ضد فلامينغو في كأس العالم للأندية

وسيلعب المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المباراة القوية والمثيرة أمام نظيره فلامينغو البرازيلي، بتشكيلة أساسية متوقعة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، كما يلي:

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حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، محمد العويس.

دفاع الهلال (الزعيم الآسيوي): سعود عبد الحميد، جانح هونج سون، علي آل البليهي، ناصر الدوسري.

خط الوسط: سالم الدوسري، جوستافو كويلار، أندريه كاريو، نواف العابد.

مركز الهجوم: موسى ماريغا، أوديون إيغالو (ميشال ديلغادو).

وكان فريق الهلال السعودي (الزعيم)، قد تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

معلق مباراة الهلال وفلامينغو

وستبث مباراة الهلال وفلامينغو على قنوات (SSC) الرياضية السعودية، الناقلة لأحداث بطولة كأس العالم للأندية 2023.

كما وستنقل المباراة على قناة (SSC 1 HD)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12418، ومعامل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة الهلال وفلامينغو، في منافسات كأس العالم للأندية 2023، المعلق السعودي عبد الله الغامدي.

ويحتل فريق الهلال في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، برصيد 32 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر الشباب برصيد 34 نقطة لهذا الموسم.