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رياضة

ترتيب الدوري المصري 2023 بعد خسارة الزمالك أمام فاركو

الزمالك يتلقى الخسارة الرابعة أمام فاركو في الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري المصري 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري المصري 2023
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وطن- تلقى حامل اللقب الزمالك الخسارة الجديدة أمام نظيره فاركو، الاثنين، بثلاثية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب (ستاد برج العرب).

وسجّل ثلاثية فاركو داخل شباك منافسه الزمالك، اللاعب شكري نجيب في الدقيقة الـ6، وعمرو جمال في الدقيقة الـ29، وسيف ثيري في الدقيقة الـ94 على نهاية أحداث المباراة.

مباراة الزمالك أمام فاركو في الدوري المصري

رغم خسارة الزمالك أمام منافسه فاركو، فإنه تفوّق على الأخير على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات المباراة، فقد وصل عدد التسديدات إلى 12 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 60%.

كما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس فاركو إلى 10 تسديدات، مقابل استحواذ على الكرة بنسبة 40% في المباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

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كما جاء جدول ترتيب الدوري المصري 2023، عقب خسارة حامل اللقب الزمالك أمام فاركو، في منافسات الجولة الـ17، على النحو الآتي:

(1) الأهلي المصري 37 نقطة.

(2) بيراميدز 31 نقطة.

(3) فيوتشر 31 نقطة.

(4) الزمالك 29 نقطة.

(5) المقاولون العرب 29 نقطة.

(6) الاتحاد السكندري 27 نقطة.

(7) غزل المحلة 26 نقطة.

(8) نادي أسوان 22 نقطة.

(9) المصري البورسعيدي 20 نقطة.

(10) فاركو 19 نقطة.

(11) سموحة 19 نقطة.

(12) سيراميكا كليوباترا 18 نقطة.

(13) طلائع الجيش 16 نقطة.

(14) إنبي 16 نقطة.

(15) حرس الحدود 14 نقطة.

(16) البنك الأهلي 13 نقطة.

(17) الإسماعيلي 13 نقطة.

(18) الداخلية 13 نقطة.

فاركو أمام الزمالك في الدوري المصري
فاركو أمام الزمالك في الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023

وأتى أبرز جدول هدافي الدوري المصري 2023، مع قرب ختام الجولة الـ17، كما يلي:

(1) أحمد الشيخ (غزل المحلة) 8 أهداف.

(2) أحمد سيد زيزو (الزمالك) 6 أهداف.

(3) رزقي حمرون (فاركو) 6 أهداف.

مباراة الزمالك أمام فاركو
مباراة الزمالك أمام فاركو

(4) رمضان صبحي (بيراميدز) 6 أهداف.

(5) محمد شريف (الأهلي المصري) 5 أهداف.

وستختتم منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز، بمواجهة فيوتشر والبنك الأهلي، على أن تنطلق منافسات الجولة القادمة، الخميس، بمواجهة الاتحاد السكندري ونادي أسوان.

المصدروطن + رابطة الأندية المصرية + نادي الزمالك
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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