ترتيب الدوري المصري 2023 بعد خسارة الزمالك أمام فاركو

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وطن- تلقى حامل اللقب الزمالك الخسارة الجديدة أمام نظيره فاركو، الاثنين، بثلاثية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب (ستاد برج العرب).

وسجّل ثلاثية فاركو داخل شباك منافسه الزمالك، اللاعب شكري نجيب في الدقيقة الـ6، وعمرو جمال في الدقيقة الـ29، وسيف ثيري في الدقيقة الـ94 على نهاية أحداث المباراة.

مباراة الزمالك أمام فاركو في الدوري المصري

رغم خسارة الزمالك أمام منافسه فاركو، فإنه تفوّق على الأخير على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات المباراة، فقد وصل عدد التسديدات إلى 12 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 60%.

أهداف مباراة فاركو 3-0 الزمالك | الجولة 17 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ برعاية Beko pic.twitter.com/XNlLD0MQ4c — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 7, 2023

كما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس فاركو إلى 10 تسديدات، مقابل استحواذ على الكرة بنسبة 40% في المباراة.

استلام 🧲

انطلاق 🌪️

تسديد 🚀

احتفال 🙌

درس من شكري نجيب في فن استقبال هدايا المنافس 💫🔝

#فاركو #PFC #PharcoFC #فاركو_الزمالك pic.twitter.com/CbS6LGxQAR — Pharco FC – نادي فاركو (@pharcoclub) February 6, 2023

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

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كما جاء جدول ترتيب الدوري المصري 2023، عقب خسارة حامل اللقب الزمالك أمام فاركو، في منافسات الجولة الـ17، على النحو الآتي:

(1) الأهلي المصري 37 نقطة.

(2) بيراميدز 31 نقطة.

(3) فيوتشر 31 نقطة.

(4) الزمالك 29 نقطة.

(5) المقاولون العرب 29 نقطة.

بعد الهزيمة الرابعة التي تعرض لها الزمالك في 2023، ليتوقف رصيده عند 29 نقطة محتلًا بها المركز الرابع.. الفارس الأبيض يطمئن الأهلي في المغرب على استمرار صدارته في جدول ترتيب الدوري المصري 🔥🔥 pic.twitter.com/QFAjX3nzJx — kora11.com (@kora11) February 6, 2023

(6) الاتحاد السكندري 27 نقطة.

(7) غزل المحلة 26 نقطة.

(8) نادي أسوان 22 نقطة.

(9) المصري البورسعيدي 20 نقطة.

(10) فاركو 19 نقطة.

(11) سموحة 19 نقطة.

(12) سيراميكا كليوباترا 18 نقطة.

(13) طلائع الجيش 16 نقطة.

(14) إنبي 16 نقطة.

(15) حرس الحدود 14 نقطة.

(16) البنك الأهلي 13 نقطة.

(17) الإسماعيلي 13 نقطة.

(18) الداخلية 13 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023

وأتى أبرز جدول هدافي الدوري المصري 2023، مع قرب ختام الجولة الـ17، كما يلي:

(1) أحمد الشيخ (غزل المحلة) 8 أهداف.

(2) أحمد سيد زيزو (الزمالك) 6 أهداف.

(3) رزقي حمرون (فاركو) 6 أهداف.

(4) رمضان صبحي (بيراميدز) 6 أهداف.

(5) محمد شريف (الأهلي المصري) 5 أهداف.

وستختتم منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز، بمواجهة فيوتشر والبنك الأهلي، على أن تنطلق منافسات الجولة القادمة، الخميس، بمواجهة الاتحاد السكندري ونادي أسوان.