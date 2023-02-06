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رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد قمة ديربي ميلانو

الإنتر يحقق الفوز النظيف على ميلان بهدف دون رد في ديربي ميلانو

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإيطالي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإيطالي 2023

وطن- حقق فريق إنتر ميلان الفوز النظيف على جاره ميلان، بهدف دون رد، الأحد، في قمة ديربي ميلانو من منافسات الجولة ال21 للدوري الإيطالي الممتاز، على ملعب (سان سيرو).

وسجل النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف الانتصار الوحيد في المباراة لصالح فريق إنتر ميلان، داخل شباك الميلان، عند الدقيقة ال34، في قمة ميلانو الإيطالي المعروفة ب” ديربي الغضب”.

مباراة ميلان والإنتر في ديربي ميلانو

كما وتفوق فريق إنتر ميلان على منافسه ميلان في مباراة قمة ديربي الغضب (ميلانو)، على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة والاستحواذ بنسبة 65%.

فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس ميلان إلى 4 تسديدات فقط، دون تشكيل أي خطورة على شباك مرمى الخضم الإنتر في المباراة، كما واستحوذ على الكرة بنسبة 35%.

ديربي ميلانو
ديربي ميلانو

كما وسيلتقي فريق الإنتر في المباراة القادمة أمام نظيره سامبدوريا، الإثنين، بينما سيواجه الميلان منافسه تورينو، الجمعة، في الجولة ال22 من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو).

ترتيب الدوري الإيطالي 2023

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي 2023، مع قرب ختام منافسات الجولة ال21، كما يلي:

(1) نابولي 56 نقطة.

(2) الإنتر 43 نقطة.

(3) روما 40 نقطة.

(4) لاتسيو 38 نقطة.

(5) أتالانتا 38 نقطة.

(6) ميلان 38 نقطة.

(7) تورينو 30 نقطة.

(8) أودينيزي 29 نقطة.

(9) بولونيا 29 نقطة.

(10) إمبولي 26 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2023

وآتى أبرز نتائج هدافي الدوري الإيطالي 2022-2023، مع الجولة ال21، كما يلي:

(1) فيكتور أوسيمين (نابولي) 16 هدفاً.

(2) أديمولا لوكمان (أتالانتا) 12 هدفاً.

إنتر ميلان
إنتر ميلان

(3) لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) 12 هدفاً.

(4) مبالا نزولا (سبيزيا) 9 أهداف.

(5) شيرو ايموبيلي (لاتسيو) 7 أهداف.

وستنطلق منافسات الجولة ال22 من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، الجمعة، بمواجهة ميلان وتورينو، كما وستختتم الجولة بمواجهة سامبدوريا والإنتر، الإثنين.

المصدروطن + الدوري الإيطالي + نادي ميلان + نادي إنتر ميلان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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