الكويتية غدير البرجس في ذمة الله.. كيف توفيت الفاشنيستا الشابة؟ (شاهد)

- Advertisement -

وطن- توفيت الفاشينستا الكويتية الشهيرة، غدير البرجس، بعد أيام من تدهور حالتها الصحية.

وأعلنت ابنة عمها دلال البرجس، خبر الوفاة، قائلة في تغريدة عبر حسابها بـ “تويتر”: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي “.. إنتقلت إلى رحمة الله تعالى بنت عمي غدير البرجس“.

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي "

إنتقلت الى رحمة الله تعالى بنت عمي#غدير_البرجس — دلال البرجس (@dybarjas) February 6, 2023

حملة دعاء وتبرع بالدم

كذلك زميلتها الفاشينستا دانا الطويرش، أعلنت خبر الوفاة عبر “تويتر” قائلة: ” اللهمَّ انقلها إلى جنّات الخلود، اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثـون “.

"اللهمَّ انقله إلى جنّات الخلود، اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثـون " #غدير_البرجس — ‏ᴰᵀ دانا الطويرش (@Daneeda_t) February 5, 2023

وشاركت دانة قبل أيام في حملة دعاء لغدير البرجس قائلة: “يارب شفائك لمن يُعاني من الألم ولُطفك في تِلك، الاجساد المُتعبه اللهُم اشفـي كل مَريـض”.

- Advertisement -

بينما طالب حينها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتبرع للفاشينستا الراحلة بالدم الشهر الماضي.

ماء على الصدر والجلد

وفي وقت سابق، أعلنت الراحلة غدير البرجس بصورة “سناب شات” عن دخولها المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

وكتبت غدير البرجس: “كان دي اليوم أطمنكم لكن اليوم وامس وايد صعبين. الماي وصل صدري داخل وصدري عالجلد ووجهي وكل مكان، صرت ما أقدر أتحرك نهائيا”.

كما نشر أدمن حساب غدير عبر انستجرام، قبل ساعات فقط من وفاتها، منشوراً طلب خلاله الدعاء للفاشينستا الراحلة.

الأطباء عجزوا

وكتب: “الأطباء يقولون عجزوا.. والشفاء عند رب الأطباء يا من بيده الأمر كله وإليه الرجعى أحيها، يا من أحييت العظام وهي رميم. لا تنسوها من خالص دعائكم، حالتها الصحية حرجة”.

ولم يتبين حتى الآن طبيعة المرض التي أودت بحياة غدير البرجس، لكنها كشفت سابقاً فقط إصابتها بـ”البهاق“.

وتحدثت غدير في لقاء عبر برنامج “عالسيف” عن إصابتها به قائلة إنه غير مؤلم وغير معدي.

مشاكل في الجهاز الهضمي

وكشفت حينها أنها سافرت إلى أمريكا لمدة عام حتى تتعالج ، ولكن ليس من البهاق، ولكن من مشاكل في الجهاز الهضمي.

وقالت غدير إن هذه الرحلة الصعبة، كشفت لها معدن بعض أصدقاءها الذين تخلوا عنها.

وعرفت غدير كمصممة أزياء شهيرة بعد إطلاق علامتها التجارية “غدير البرجس فاشن لاونج”.

وتمتلك الفاشينستا الراحلة جمهور عريض عبر حساباتها على مواقع التواصل.