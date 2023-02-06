الإثنين, فبراير 6, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناالكويتية غدير البرجس في ذمة الله.. كيف توفيت الفاشنيستا الشابة؟ (شاهد)
حياتنا

الكويتية غدير البرجس في ذمة الله.. كيف توفيت الفاشنيستا الشابة؟ (شاهد)

ولم يتبين حتى الآن طبيعة المرض التي أودت بحياة غدير البرجس، لكنها كشفت سابقاً فقط إصابتها بـ"البهاق"

كتب رفيف عبدالله
الكويتية غدير البرجس في ذمة الله.. كيف توفيت الفاشنيستا الشابة؟ (شاهد) watanserb.com
غدير البرجس
- Advertisement -

وطن- توفيت الفاشينستا الكويتية الشهيرة، غدير البرجس، بعد أيام من تدهور حالتها الصحية.

وأعلنت ابنة عمها دلال البرجس، خبر الوفاة، قائلة في تغريدة عبر حسابها بـ “تويتر”: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي “.. إنتقلت إلى رحمة الله تعالى بنت عمي غدير البرجس“.

حملة دعاء وتبرع بالدم

كذلك زميلتها الفاشينستا دانا الطويرش، أعلنت خبر الوفاة عبر “تويتر” قائلة: ” اللهمَّ انقلها إلى جنّات الخلود، اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثـون “.

وشاركت دانة قبل أيام في حملة دعاء لغدير البرجس قائلة: “يارب شفائك لمن يُعاني من الألم ولُطفك في تِلك، الاجساد المُتعبه اللهُم اشفـي كل مَريـض”.

- Advertisement -

بينما طالب حينها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتبرع للفاشينستا الراحلة بالدم الشهر الماضي.

حملة تبرع للفاشينستا الراحلة بالدم

ماء على الصدر والجلد

وفي وقت سابق، أعلنت الراحلة غدير البرجس بصورة  “سناب شات” عن دخولها المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

وكتبت غدير البرجس: “كان دي اليوم أطمنكم لكن اليوم وامس وايد صعبين. الماي وصل صدري داخل وصدري عالجلد ووجهي وكل مكان، صرت ما أقدر أتحرك نهائيا”.

آخر صورة نشرتها غدير البرجس

كما نشر أدمن حساب غدير عبر انستجرام، قبل ساعات فقط من وفاتها، منشوراً طلب خلاله الدعاء للفاشينستا الراحلة.

الأطباء عجزوا

وكتب: “الأطباء يقولون عجزوا.. والشفاء عند رب الأطباء يا من بيده الأمر كله وإليه الرجعى أحيها، يا من أحييت العظام وهي رميم. لا تنسوها من خالص دعائكم، حالتها الصحية حرجة”.

أدمن صفحة الراحلة أعلن عجز الأطباء أمام تدهور حالتها قبل إعلان وفاتها فجر اليوم

 

ولم يتبين حتى الآن طبيعة المرض التي أودت بحياة غدير البرجس، لكنها كشفت سابقاً فقط إصابتها بـ”البهاق“.

وتحدثت غدير في لقاء عبر برنامج “عالسيف” عن إصابتها به قائلة إنه غير مؤلم وغير معدي.

مشاكل في الجهاز الهضمي

وكشفت حينها أنها سافرت إلى أمريكا لمدة عام حتى تتعالج ، ولكن ليس من البهاق، ولكن من مشاكل في الجهاز الهضمي.

وقالت غدير إن هذه الرحلة الصعبة، كشفت لها معدن بعض أصدقاءها الذين تخلوا عنها.

وعرفت غدير كمصممة أزياء شهيرة بعد إطلاق علامتها التجارية “غدير البرجس فاشن لاونج”.

وتمتلك الفاشينستا الراحلة جمهور عريض عبر حساباتها على مواقع التواصل.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديوهات وصور تنشر لأول مرة لفتاة “بورسعيد” قبل أن تنهي حياة والدتها بمساعدة عشيقها الطفل! (شاهد)

تفاعل واسع مع تغريدة لخبير فلك أسترالي توقع زلزال تركيا وشدته قبل يومين من وقوعه!

تشكيلة الهلال ضد فلامينغو وتوقيت المباراة في كأس العالم للأندية

تعرف معنا على الطريقة الصحيحة لغسل كل أنوع الخضروات وفقًا للخبراء

النشاط البدني يساعد “الجسم على التخلص من الخلايا السرطانية”

مستشار إعلامي لـ”ابن سلمان”: مصر أصبحت ثقب أسود لن يغلق ولا يمكننا التكيف معه!

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد قمة ديربي ميلانو

هل هي مثلية؟.. ملكة جمال كرواتيا في فيديو يثير الشكوك حول ميولها الجنسية!

5 شهداء في أريحا بعد محاصرة خلية تابعة لـ حماس بينهم منفذي عملية “ألموغ”

مشهد غير مسبوق.. لاعب يحتفل بهدفه بعد استبداله في الدوري الإسباني (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC