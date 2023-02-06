إيلون ماسك يغرّد عن “إنقاذ تويتر من الإفلاس” والوليد بن طلال يردّ عليه .. ماذا قال!؟

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وطن – قال رجل الأعمال الملياردير ايلون ماسك، إن الأشهر الثلاثة الماضية كانت صعبة للغاية، حيث كان من الضروري إنقاذ تويتر من الإفلاس، مع الوفاء بواجبات شركتي Tesla & SpaceX الأساسية.

إيلون ماسك: لا يزال تويتر يواجه تحديات

وأضاف إيلون ماسك عبر “تويتر: “لا أتمنى هذا الألم على أي شخص. لا يزال تويتر يواجه تحديات، لكنه يتجه الآن إلى نقطة التعادل إذا واصلنا ذلك”.

Last 3 months were extremely tough, as had to save Twitter from bankruptcy, while fulfilling essential Tesla & SpaceX duties. Wouldn’t wish that pain on anyone. Twitter still has challenges, but is now trending to breakeven if we keep at it. Public support is much appreciated! — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2023

وشكر إيلون ماسك الجميع على دعمهم لتويتر.

Thank you for supporting Twitter ♥️♥️ — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2023

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وردّ الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال على تغريدات إيلون ماسك، بتويجه الشكر لمالك تويتر، وأكد له أنه سيبقى مع “على طول الطريق”.

Thank you my dear friend @elonmusk for taking care of our @Twitter. All the way together. https://t.co/G7PbE8xSIv — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 6, 2023

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نشرت تقريراً عن إيلون ماسك، عنونته بـ”متى ينام ايلون ماسك؟ الملياردير يتحدث عن حدود إصلاح تويتر وآلام ظهره”.

ومنذ توليه ملكية تويتر، في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) 2022، ازداد عبء عمل إيلون ماسك إلى أكثر من 120 ساعة في الأسبوع من ما يصل إلى 80 ساعة قبل ذلك، كما كشف أحد المستثمرين.

وقال ماسك: “أذهب للنوم، أستيقظ، أعمل، أنام، أستيقظ ، أعمل – أفعل ذلك سبعة أيام في الأسبوع”.

وتابع: “سيتعين علي القيام بذلك لفترة من الوقت – ليس لدي خيار – ولكن أعتقد أنه بمجرد تثبيت تويتر على المسار الصحيح، أعتقد أنه من الأسهل بكثير إدارته من SpaceX أو Tesla.”

وذكر الملياردير مؤخرًا لأحد المحامين في سان فرانسيسكو: “لقد واجهت مشكلة في النوم الليلة الماضية، لذا لسوء الحظ، لست في أفضل حالاتي. أعاني من آلام شديدة في الظهر”.

وأعرب مستثمرو “تيسلا” عن مخاوفهم من أن “ماسك” يصرف انتباهه عن تويتر، وحثه البعض على التراجع عن تشغيله.

وعد “ماسك” في نهاية المطاف بجلب رئيس تنفيذي لشركة تويتر وتجاهل الانتقادات بأنه لا يتعامل مع أجزاء أخرى من إمبراطورية أعماله، قائلاً إنه لم يفوت أي اجتماع مهم لشركة تيسلا.

وحققت الشركة المصنعة للسيارات ربحًا قياسيًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

الوليد بن طلال ثاني أكبر المساهمين في “تويتر”

وكان الأمير الوليد بن طلال، أعلن في اكتوبر 2022، أنه سيحتفظ في حصته من أسهم شركة “تويتر”، ليكون ثاني أكبر المساهمين بعد المالك الجديد إيلون ماسك.

وذكرت شركة “المملكة القابضة” المملوكة للأمير السعودي، في بيان مشترك مع مكتب الأمير الخاص، أنها أنهت تحويل حصتها في أسهم “تويتر” البالغة 7 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، إلى شركة “تويتر” الخاصة الجديدة، التي استحوذ عليها إيلون ماسك.

وجاء في البيان: “بذلك تكون شركة المملكة القابضة، والمكتب الخاص بصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، ثاني أكبر المساهمين بعد إيلون ماسك”.

وتابع البيان أن هذه الخطوة “تتماشى مع استراتيجية الاستثمار طويل الأجل التي تميزت بها شركة المملكة القابضة”.

وكان سجالا جرى بين ماسك والوليد بن طلال قبل شهور حول استحواذ الأول على “تويتر”، وتحدث حينها مالك “تيسلا” عن تدني مستوى الحريات في المملكة.