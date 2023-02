إيلون ماسك يغرّد عن “إنقاذ تويتر من الإفلاس” والوليد بن طلال يردّ عليه .. ماذا قال!؟

- Advertisement -

وطن – قال رجل الأعمال الملياردير ايلون ماسك، إن الأشهر الثلاثة الماضية كانت صعبة للغاية، حيث كان من الضروري إنقاذ تويتر من الإفلاس، مع الوفاء بواجبات شركتي Tesla & SpaceX الأساسية.

وأضاف إيلون ماسك عبر “تويتر: “لا أتمنى هذا الألم على أي شخص. لا يزال تويتر يواجه تحديات، لكنه يتجه الآن إلى نقطة التعادل إذا واصلنا ذلك”.

Last 3 months were extremely tough, as had to save Twitter from bankruptcy, while fulfilling essential Tesla & SpaceX duties. Wouldn’t wish that pain on anyone.

Twitter still has challenges, but is now trending to breakeven if we keep at it. Public support is much appreciated!

— Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2023