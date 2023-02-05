الأحد, فبراير 5, 2023
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وفاة برويز مشرف في الإمارات.. تعرف على المرض النادر الذي أودى بحياته

جثمان الرئيس الباكستاني الأسبق يعود لبلاده غدا

كتب خالد السعدي
وفاة برويز مشرف watanserb.com
برويز مشرف الرئيس الباكستاني الأسبق
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وطن- توفي الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف عن 79 عاما، اليوم الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك خلال إقامته في دولة الإمارات.

وأكدت أسرة الرئيس السابق والبعثة الدبلوماسية الباكستانية في الإمارات ومسؤولون باكستانيون، أنه توفي صباح اليوم في مستشفى بمدينة دبي.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للجيش الباكستاني، إن كبار القادة العسكريين يعربون عن تعازيهم الحارة في وفاة الجنرال برويز مشرف.

تعاز رسمية

فيما قدم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقادة الجيش والبحرية والقوات الجوية تعازيهم في وفاة مشرف.

ومن المقرر أن يتم تقل جثمان مشرف من الإمارات على متن طائرة خاصة غدا الاثنين.

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المرض الذي تسبب في وفاة برويز مشرف

وكان الجنرال الباكستاني الراحل يعاني من “الداء النشواني”، وهو مرض نادر يتسبب في تلف الأعضاء.

وسبق أن أعلنت أسرته أنه نُقل إلى المستشفى بسبب مضاعفات مرضه، مشيرة إلى أنه يعيش مرحلة صعبة يتعذر فيها التعافي، إذ إن أعضاء الجسم لا تعمل على نحو جيد.

رحلة برويز مشرف من السلطة إلى المنفى

ومشرف كان من أبرز الشخصيات في الحياة السياسية الباكستانية، ووصل إلى الحكم عقب الإطاحة برئيس الوزراء نواز شريف في انقلاب أكتوبر 1999، قبل أن يعلن نفسه رئيساً في يونيو 2001 ويفوز في أبريل 2002 في استفتاء مثير للجدل.

ولم يواجه حكمه تحديات خطيرة، إلا بعد أن حاول إقالة رئيس المحكمة العليا في 2007، ما أثار احتجاجات في أرجاء البلاد وأشهرا من الاضطرابات التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ.

واستقال مشرف في النهاية في أغسطس/آب 2008 بعد أن واجه إجراءات عزله من قبل الائتلاف الحاكم الجديد، وغادر البلاد ليعيش لفترة وجيزة في المنفى.

وعاد إلى باكستان في 2013 في محاولة للتنافس في الانتخابات، إلا أنه مُنع من المشاركة في الانتخابات ومن مغادرة البلاد بعد تراكم القضايا القانونية ضده.

وتم رفع حظر السفر عنه في العام 2016 وتوجه إلى دبي لتلقي العلاج الطبي، وبقي هناك منذ ذلك الحين.

وفي ديسمبر 2019، قضت محكمة في باكستان بإعدام مشرف بعد إدانته بتهمة الخيانة على أساس تعليقه دستور البلاد عام 2007.

وكانت تلك أول مرة يُدان فيها حاكم عسكري سابق بالخيانة في باكستان؛ حيث يتمتع الجيش بنفوذ واسع النطاق ويعتبر كبار الضباط محصنين من الملاحقة القضائية.

وأثار الحكم جدلا، ووصفه مشرّف بأنه “ثأر شخصي”، بينما أعرب الجيش عن خيبة أمله إزاء الحكم.

وأعلنت محكمة عليا في مدينة لاهور شرق البلاد، أن الحكم ضد مشرف “غير قانوني”.

وبعد أقل من شهر، ألغى القضاء الباكستاني الحكم بالإعدام بحق مشرف، مشيراً إلى أن المحكمة الخاصة التي أدانت المُدعى عليه بتهمة الخيانة هي محكمة غير دستورية.

3 محاولات اغتيال

وخلال فترة حكمه، وفي خضم حربه على تنظيم القاعدة وجماعات أخرى مسلحة، تعرض بروزير مشرف لـ3 محاولات اغتيال على الأقل، ودعم الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على حركة طالبان والقاعدة في أفغانستان، وسعى إلى نشر قيم ليبرالية في المجتمع الباكستاني المحافظ.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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