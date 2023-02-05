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نادين نجيم تنهار في أحضان حبيبها بعدما فاجأها بطلب يدها.. من هو خطيبها السوري ناريغ ناربيكان؟(فيديو)

وثقت نادين نجيم لحظة مفاجأة حبيبها لها بتقديم خاتم الزواج أثناء احتفالها بعيد ميلادها وسط أصدقائها وعائلتها

كتب رفيف عبدالله
نادين نجيم تنهار في أحضان حبيبها بعدما فاجأها بطلب يدها.. من هو خطيبها السوري ناريغ ناربيكان؟(فيديو) watanserb.com
نادين نجيم
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وطن– أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، خطوبتها رسمياً تزامناً مع عيد ميلادها الـ38، من ناريغ ناربيكان.

قبلات وأحضان

ووثقت نادين نجيم لحظة مفاجأة حبيبها لها بتقديم خاتم الزواج أثناء احتفالها بعيد ميلادها وسط أصدقائها وعائلتها.

وكانت نادين ترتدي فستاناً فضياً مكشوفاً من الخلف، وتركت شعرها منسدلاً على طريقة الكيرلي.

وما أن قبلت نادين بالخاتم، تبادلت الأحضان الحميمية والقبلات مع خطيبها، وسط تصفيق وهتاف الحضور.

قلت نعم

وأعادت الفنانة اللبنانية نشر الفيديو عبر حسابها على “انستجرام”، معقبة: “اليوم كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي لكن انتهى بي الأمر بالاحتفال بالحياة والحب! قلت نعم”.

ونشرت الفنانة السورية هبة نور، فيديو من زاوية أخرى للحظة إعلان خطوبة نادين نجيم.

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وعلقت هبة نور: ” مبروووووك لاحلى عرسان الله يخليكم لبعض وانتو احلى تنين نادييين بتستاهلي كل خير لانك طيبة وانسانة وبيلبقلك كل النجاح بحبك”.

وأعادت نادين نشر الفيديو عبر “تويتر” معلقة: “حياتي بحبك، عقبالك يارب”.

بداية القصة

وبدأت أنباء ارتباط نادين في سبتمبر الماضي، حين كشف الإعلامي اللبناني حسين برجي، أنها تعيش قصة حب مع رجل سوري من مدينة حلب.

وكتب حسين برجي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “#نادين_نسيب_نجيم على علاقة عاطفية مع رجل سوري من مدينة حلب مبروك نادين”.

من خطوبة نادين وناريغ
تفاجأت نادين بالأمر خلال حفل عيد ميلادها

ويبدو أن تصريح برجي، أثار استياء نادين التي ردّت على تغريدته بالقول: “مش سبق القصة بس انا قرر احكي بطلع وبحكي. مرسي”.

فردّ برجي على نادين، وكتب: “لو ما منحبك ما منحكي بالقصة ولا منبحبش بس الف مبروك”.

وعادت الفنانة لتوبيخ برجي قائلة: ” انت ما قلتها لانك بتحبني قلتها لغاية بنفسك”.

فيديو الملهى الليلي

ثم أعلنت نادين خطبتها لهذا الشاب، بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو فاضح. تظهر خلاله الفنانة وهي تحتضن أحد الشباب أثناء رقصهما في إحدى الملاهي الليلية، وأثار ذلك جدلاً واسعاً.

وقررت نادين لاحقاً مشاركة هوية خطيبها عبر “انستجرام”، موضحة أنّ لها كامل الحرية في فعل ما تشاء على اعتبار أنها “مُطلّقة”. وبالتالي يحق لها الارتباط بمن تشاء، على حد تعبيرها.

وهدد حينها خطيبها ناريغ ناربيكيان باللجوء إلى القضاء، حين علق: “لن يفلتوا من فعلتهم.. سنقوم بمقاضاتهم..أحبك كثيراً”.

لتردّ عليه “نجيم” في ذات التعليق، وتتفاعل معه بعبارات الحب والرومانسية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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