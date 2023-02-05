نادين نجيم تنهار في أحضان حبيبها بعدما فاجأها بطلب يدها.. من هو خطيبها السوري ناريغ ناربيكان؟(فيديو)

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وطن– أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، خطوبتها رسمياً تزامناً مع عيد ميلادها الـ38، من ناريغ ناربيكان.

قبلات وأحضان

ووثقت نادين نجيم لحظة مفاجأة حبيبها لها بتقديم خاتم الزواج أثناء احتفالها بعيد ميلادها وسط أصدقائها وعائلتها.

وكانت نادين ترتدي فستاناً فضياً مكشوفاً من الخلف، وتركت شعرها منسدلاً على طريقة الكيرلي.

وما أن قبلت نادين بالخاتم، تبادلت الأحضان الحميمية والقبلات مع خطيبها، وسط تصفيق وهتاف الحضور.

قلت نعم

وأعادت الفنانة اللبنانية نشر الفيديو عبر حسابها على “انستجرام”، معقبة: “اليوم كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي لكن انتهى بي الأمر بالاحتفال بالحياة والحب! قلت نعم”.

ونشرت الفنانة السورية هبة نور، فيديو من زاوية أخرى للحظة إعلان خطوبة نادين نجيم.

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وعلقت هبة نور: ” مبروووووك لاحلى عرسان الله يخليكم لبعض وانتو احلى تنين نادييين بتستاهلي كل خير لانك طيبة وانسانة وبيلبقلك كل النجاح بحبك”.

وأعادت نادين نشر الفيديو عبر “تويتر” معلقة: “حياتي بحبك، عقبالك يارب”.

Hayete love u 🥰🥰🥰 3a2belek ya rab https://t.co/pTmSRz5o0w — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) February 5, 2023

بداية القصة

وبدأت أنباء ارتباط نادين في سبتمبر الماضي، حين كشف الإعلامي اللبناني حسين برجي، أنها تعيش قصة حب مع رجل سوري من مدينة حلب.

وكتب حسين برجي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “#نادين_نسيب_نجيم على علاقة عاطفية مع رجل سوري من مدينة حلب مبروك نادين”.

ويبدو أن تصريح برجي، أثار استياء نادين التي ردّت على تغريدته بالقول: “مش سبق القصة بس انا قرر احكي بطلع وبحكي. مرسي”.

فردّ برجي على نادين، وكتب: “لو ما منحبك ما منحكي بالقصة ولا منبحبش بس الف مبروك”.

وعادت الفنانة لتوبيخ برجي قائلة: ” انت ما قلتها لانك بتحبني قلتها لغاية بنفسك”.

فيديو الملهى الليلي

ثم أعلنت نادين خطبتها لهذا الشاب، بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو فاضح. تظهر خلاله الفنانة وهي تحتضن أحد الشباب أثناء رقصهما في إحدى الملاهي الليلية، وأثار ذلك جدلاً واسعاً.

وقررت نادين لاحقاً مشاركة هوية خطيبها عبر “انستجرام”، موضحة أنّ لها كامل الحرية في فعل ما تشاء على اعتبار أنها “مُطلّقة”. وبالتالي يحق لها الارتباط بمن تشاء، على حد تعبيرها.

#نادين_نسيب_نجيم في الملهى الليلي مع عشيقها، علماً بأنها لم تطلق رسميا pic.twitter.com/xIdUbGy0vv — Charbelitta.official (@charbelitta_o) November 28, 2022

وهدد حينها خطيبها ناريغ ناربيكيان باللجوء إلى القضاء، حين علق: “لن يفلتوا من فعلتهم.. سنقوم بمقاضاتهم..أحبك كثيراً”.

لتردّ عليه “نجيم” في ذات التعليق، وتتفاعل معه بعبارات الحب والرومانسية.