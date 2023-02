من قلب الصحراء رفقة جورجينا… كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاد الـ 38 في الرياض (شاهد)

- Advertisement -

وطن- احتفل أسطورة كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، بعيد ميلاد الـ 38 في الرياض بالمملكة العربية السعودية بحضور عائلته وعدد من أصدقائه، وقد ظهر “الدون” سعيداً بتواجده في المملكة.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم حديثاً إلى نادي النصر السعودي في صفقة وُصفت بالتاريخية، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على انستغرام مع متابعيه.

وظهر “الدون” رفقة صديقته عارضة الأزياء الأرجنتينة جورجينا رودريغيز وابنه الأكبر كريستيانو جونيور ومعهم عدد من الأصدقاء فيما بدا أمامهم قالب كبير من المرطبات، زهري اللون، وإلى جانبه قالب آخر دائري الشكل.

وعلق “صاروخ ماديرا” كما يُحبذ أن يطلق عليه معجبوه، على الصورة قائلا “أشكركم جميعًا على جميع رسائل عيد الميلاد – ممتنًا لقضاء اليوم مع عائلتي وأصدقائي”.

ونشر رونالدو صورة أخرى وهو يجلس مع عدد من أصدقائه الذين احتفلوا بعيد ميلاده وبدوا يجلسون أمام خيمة عربية على سجادات من الفرو وظهرت خلفهم نار مشتعلة.

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التهنئة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، بمناسبة عيد ميلاد الدون الـ38.

ونشر الحساب الرسمي لفيفا عبر “تويتر” صورة لرونالدو بقميص البرتغال وعلق عليها قائلا “واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة على الإطلاق، عيد ميلاد سعيد كريستيانو”.

