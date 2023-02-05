من قلب الصحراء رفقة جورجينا… كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاد الـ 38 في الرياض (شاهد)

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وطن- احتفل أسطورة كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، بعيد ميلاد الـ 38 في الرياض بالمملكة العربية السعودية بحضور عائلته وعدد من أصدقائه، وقد ظهر “الدون” سعيداً بتواجده في المملكة.

كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده في صحراء السعودية

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم حديثاً إلى نادي النصر السعودي في صفقة وُصفت بالتاريخية، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على انستغرام مع متابعيه.

وظهر “الدون” رفقة صديقته عارضة الأزياء الأرجنتينة جورجينا رودريغيز وابنه الأكبر كريستيانو جونيور ومعهم عدد من الأصدقاء فيما بدا أمامهم قالب كبير من المرطبات، زهري اللون، وإلى جانبه قالب آخر دائري الشكل.

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وعلق “صاروخ ماديرا” كما يُحبذ أن يطلق عليه معجبوه، على الصورة قائلا “أشكركم جميعًا على جميع رسائل عيد الميلاد – ممتنًا لقضاء اليوم مع عائلتي وأصدقائي”.

ونشر رونالدو صورة أخرى وهو يجلس مع عدد من أصدقائه الذين احتفلوا بعيد ميلاده وبدوا يجلسون أمام خيمة عربية على سجادات من الفرو وظهرت خلفهم نار مشتعلة.

الفيفا يهنىء كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده

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قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التهنئة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، بمناسبة عيد ميلاد الدون الـ38.

ونشر الحساب الرسمي لفيفا عبر “تويتر” صورة لرونالدو بقميص البرتغال وعلق عليها قائلا “واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة على الإطلاق، عيد ميلاد سعيد كريستيانو”.

An all-time great to ever grace the field 🇵🇹⭐️ Happy birthday, @Cristiano pic.twitter.com/oBQGLAXGO2 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 5, 2023

وانضم رونالدو إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، فى صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف.

هل كريستيانو رونالدو أحسن لاعب كرة قدم في التاريخ؟

بدأ كريستيانو رونالدو مسيرته الكروية مع فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في الفترة ما بين 2003 إلى 2009، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في الفترة ما بين 2009 إلى 2018، حيث صنع العديد من الإنجازات مع الفريق الملكي.

وفى عام 2018 انتقل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، فى صفقة بلغت 112 مليون يورو، قبل العودة مجددًا إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد فى 2021، ثم انتقل إلى نادي النصر السعودي في عقد بموسمين بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد.

وحصد كريستيانو رونالدو 32 بطولة خلال مسيرته الكروية مع الأندية التى لعب لها ومنتخب البرتغال، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الإنجازات الفردية والشخصية.

وعبر البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته البالغة بإحراز أول هدف له مع ناديه النصر فى الدوري السعودي للمحترفين، وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهدافه مع النصر من ركلة جزاء ليعادل النتيجة 2-2 أمام الفتح في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الجمعة.

وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” عقب المباراة، “سعيد بتسجيل أول أهدافي في الدوري السعودي بعد عمل رائع من الفريق بأكمله لتحقيق هذا التعادل المهم في مباراة صعبة للغاية”.