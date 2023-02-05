مع انسداد الأفق الخليجي…السيسي يستولي على آلاف الكيلومترات من المنطقة البحرية الليبية.. ما القصة؟

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وطن- كشف تقرير حديث من إعداد المركز البحثي “آتلانتيك كاونسيل” إستيلاء مصر على آلاف الكيلومترات من المنطقة البحرية الليبية، مشيرا أن التحرك المصري يأتي بالتزامن مع محاولات حثيثة من النظام العسكري للبحث عن أي موارد طاقية من شأنها إخراجه من أزمته الاقتصادية والسياسية المتواصلة منذ سنوات.

ما قصة مرسوم السيسي الذي لا يتحدث عنه أحد؟

وأكد الباحث علي بكير، الأستاذ المساعد بجامعة قطر والزميل غير المقيم بالمعهد، في تقريره أن مصر “تستولي على آلاف الكيلومترات” من المنطقة البحرية الليبية.

وأشار إلى أن اقتطاع النظام المصري لجزء من المنطقة البحرية الليبية، عبر القرار المفاجئ الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والذي ظهر للنور في 13 ديسمبر/كانون الأول 2022، يأتي ضمن محاولات الأخير للبحث عن موارد جديدة لاقتصاد بلده المنهار.

حيث يطمع في العثور على موارد غازية ونفطية بآلاف الكيلومترات في المياه الليبية التي تم الاستيلاء عليها بموجب القرار.

ولفت بكير أن قرار النظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أحاديا وحدث دون تشاور مسبق أو مفاوضات مع الليبيين.

لذلك كان لافتا أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وحلفاء السيسي في شرقي ليبيا (خليفة حفتر خاصة) اجتمعوا على رفضه.

اتفاق طرفي الصراع في ليبيا ضد السيسي

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وصفت الخارجية الليبية التابعة لحكومة الوحدة (غرب) القرار بأنه “لا يتوافق مع أحكام القانون الدولي، وغير عادل، ولم يؤخذ بحسن نية”.

وأكدت الوزارة أن الخطوة المصرية تنتهك المياه الإقليمية الليبية و”تتعارض مع تصريحات القاهرة في المحافل الدولية بشأن احترامها لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها”.

#بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري. pic.twitter.com/MbVum9OVdE — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا 🇱🇾 (@MFA_Libya) December 16, 2022

أما في شرقي ليبيا، فقد أصدر مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح بيانا أعرب فيه عن “عدم موافقته على الخطوة المصرية الأحادية التي اتخذت دون مشاورات مسبقة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد”.

حتى أن لجنتي الخارجية والدفاع في مجلس النواب الليبي، اعتبرتا قرار السيسي “انتهاكًا للسيادة الليبية وتعديًا على الحدود البحرية للبلاد”.

ومن هذا المنطلق، تم التأكيد أن المرسوم “ينتهك مصلحة ليبيا في البحر الأبيض المتوسط” ويتعارض مع القانون الدولي.

وكانت هذه الحادثة من اللحظات النادرة التي اتفق فيها الطرفان المتصارعان الرئيسيان في ليبيا على شيء ما، يتابع البكري.

السيسي يسخر من ثروات الخليج ويستولي على ثروات ليبيا

التقرير الذي أعده المركز البحثي “آتلانتيك كاونسيل” أشار كذلك إلى أن السيسي ودائرته المقربة، لهم تاريخ في متابعة ثروات الدول العربية الغنية بالنفط.

ولفت إلى أنه في إحدى تسريبات عام 2015، سُمع السيسي وهو يسخر من ثروات الخليج بينما كان يطلب من دول مجلس التعاون الخليجي تحويل عشرات المليارات من الدولارات له. وقال السيسي: “لديهم أموال مثل الأرز”.

إلى ذلك، فقد نوه التقرير إلى أن السيسي قد يكون قادرًا على تقديم الاستيلاء على جزء من المياه الليبية لبعض من المصريين باعتباره انتصارًا سريعًا له عبر الإعلام المحلي.

وهو بالفعل ماحدث، حيث أكدت صحيفة الأهرام المصرية أن ترسيم الحدود البحرية لـ مصر مع ليبيا خطوة وقائية في ظل حالة عدم الاستقرار في ليبيا.

يشار أن هذا القرار المصري من غير المرجح أن يكون هو الحل لمشاكل النظام العسكري المصري الداخلية المتصاعدة، إلا أنه من شأنه أن يعقد الأزمة الليبية والعلاقات الليبية المصرية والوضع في شرق المتوسط، بحسب ذات المصدر.