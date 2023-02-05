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مع انسداد الأفق الخليجي…السيسي يستولي على آلاف الكيلومترات من المنطقة البحرية الليبية.. ما القصة؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر في 13 ديسمبر الماضي، مرسومًا رئاسيًا بترسيم الحدود البحرية للبلاد مع ليبيا، يقضي بقطع آلاف الكيلومترات المربعة من المنطقة البحرية الليبية، في خطوة أحادية ندد بها طرفي الصراع في ليبيا

كتب شيراز ماضي
الرئيس عبد الفتاح السيسي watanserb.com
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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وطن- كشف تقرير حديث من إعداد المركز البحثي “آتلانتيك كاونسيل” إستيلاء مصر على آلاف الكيلومترات من المنطقة البحرية الليبية، مشيرا أن التحرك المصري يأتي بالتزامن مع محاولات حثيثة من النظام العسكري للبحث عن أي موارد طاقية من شأنها إخراجه من أزمته الاقتصادية والسياسية المتواصلة منذ سنوات.

ما قصة مرسوم السيسي الذي لا يتحدث عنه أحد؟

وأكد الباحث علي بكير، الأستاذ المساعد بجامعة قطر والزميل غير المقيم بالمعهد، في تقريره أن مصر “تستولي على آلاف الكيلومترات” من المنطقة البحرية الليبية.

وأشار إلى أن اقتطاع النظام المصري لجزء من المنطقة البحرية الليبية، عبر القرار المفاجئ الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والذي ظهر للنور في 13 ديسمبر/كانون الأول 2022، يأتي ضمن محاولات الأخير للبحث عن موارد جديدة لاقتصاد بلده المنهار.

حيث يطمع في العثور على موارد غازية ونفطية بآلاف الكيلومترات في المياه الليبية التي تم الاستيلاء عليها بموجب القرار.

ولفت بكير أن قرار النظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أحاديا وحدث دون تشاور مسبق أو مفاوضات مع الليبيين.

لذلك كان لافتا أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وحلفاء السيسي في شرقي ليبيا (خليفة حفتر خاصة) اجتمعوا على رفضه.

استولى السيسي على جزء من المنطقة البحرية الليبية الآن
استولى السيسي على جزء من المنطقة البحرية الليبية الآن

اتفاق طرفي الصراع في ليبيا ضد السيسي

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وصفت الخارجية الليبية التابعة لحكومة الوحدة (غرب) القرار بأنه “لا يتوافق مع أحكام القانون الدولي، وغير عادل، ولم يؤخذ بحسن نية”.

وأكدت الوزارة أن الخطوة المصرية تنتهك المياه الإقليمية الليبية و”تتعارض مع تصريحات القاهرة في المحافل الدولية بشأن احترامها لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها”.

أما في شرقي ليبيا، فقد أصدر مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح بيانا أعرب فيه عن “عدم موافقته على الخطوة المصرية الأحادية التي اتخذت دون مشاورات مسبقة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد”.

حتى أن لجنتي الخارجية والدفاع في مجلس النواب الليبي، اعتبرتا قرار السيسي “انتهاكًا للسيادة الليبية وتعديًا على الحدود البحرية للبلاد”.

ومن هذا المنطلق، تم التأكيد أن المرسوم “ينتهك مصلحة ليبيا في البحر الأبيض المتوسط” ويتعارض مع القانون الدولي.

وكانت هذه الحادثة من اللحظات النادرة التي اتفق فيها الطرفان المتصارعان الرئيسيان في ليبيا على شيء ما، يتابع البكري.

السيسي يسخر من ثروات الخليج ويستولي على ثروات ليبيا

التقرير الذي أعده المركز البحثي “آتلانتيك كاونسيل” أشار كذلك إلى أن السيسي ودائرته المقربة، لهم تاريخ في متابعة ثروات الدول العربية الغنية بالنفط.

ولفت إلى أنه في إحدى تسريبات عام 2015، سُمع السيسي وهو يسخر من ثروات الخليج بينما كان يطلب من دول مجلس التعاون الخليجي تحويل عشرات المليارات من الدولارات له. وقال السيسي: “لديهم أموال مثل الأرز”.

إلى ذلك، فقد نوه التقرير إلى أن السيسي قد يكون قادرًا على تقديم الاستيلاء على جزء من المياه الليبية لبعض من المصريين باعتباره انتصارًا سريعًا له عبر الإعلام المحلي.

وهو بالفعل ماحدث، حيث أكدت صحيفة الأهرام المصرية أن ترسيم الحدود البحرية لـ مصر مع ليبيا خطوة وقائية في ظل حالة عدم الاستقرار في ليبيا.

يشار أن هذا القرار المصري من غير المرجح أن يكون هو الحل لمشاكل النظام العسكري المصري الداخلية المتصاعدة، إلا أنه من شأنه أن يعقد الأزمة الليبية والعلاقات الليبية المصرية والوضع في شرق المتوسط، بحسب ذات المصدر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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