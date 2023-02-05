الأحد, فبراير 5, 2023
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فقط الشخص ذو معدل الذكاء المرتفع سيكون قادرًا على حل هذه العملية الحسابية

"هل يمكن أن يُولَدَ مدرّسو الرياضيات وعباقرة الحساب بميزة بيولوجية؟"

كتب معالي بن عمر
العملية الحسابية watanserb.com
العملية الحسابية
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وطن-تلعب التحديات المنطقية على غرار: العمليات الحسابية، دورًا مهمًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي أداة تُبرز مدى ذكاء الشخص ونباهة عقله.

وبحسب ما نشره موقع “برس سانتي” الفرنسي، فإن هذه العملية الحسابية حيّرت الكثيرين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يتوصّل إلا القليل لحلّ لغزها.

لذلك يدعوك الموقع للتركيز ومحاولة تحدي أصدقائك أو زملائك بألغاز هذه الأرقام التي تبدو غير مفهومة؛ علمًا وأنه قلة من الناس فقط قادرون على حل هذا اللغز، لذلك لا تثبط عزيمتك إذا لم تتمكن من حلّها.

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دماغ عالم رياضيات: دماغ محدد؟

لا شكّ في أن القدرة على فهم الرياضيات حدّدها العلم بشكل دقيق. ولقد تساءل الباحثون بالفعل عما إذا كان يمكن أن يُولَدَ مدرّسو الرياضيات وعباقرة الحساب بميزة بيولوجية؟

وللكشف عن هذا الاحتمال، سعت دراسة لتحديد ما إذا كانت مهارات الرياضيات لدى الشخص مرتبطة بمستويات اثنين من الناقلات العصبية الرئيسية المشاركة في ملكة التعلّم. كما قام علماء الأعصاب الإدراكيون من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة بفحص مستويات GABA والغلوتامات في الدماغ لمعرفة ما إذا كانت هذه الناقلات العصبية يمكن أن تتنبأ بالقدرات الحسابية المستقبليّة.

ووفق ترجمة “وطن“، فإن مستقبلات GABA والغلوتامات هما نوعان من الأحماض الأمينية الطبيعية التي تلعب أدوارًا تكميلية: فالأول يثبط أو يقلل من نشاط الخلايا العصبية في الدماغ، بينما الأخير يجعلها أكثر نشاطًا، فضلاً عن أن مستوياتهما تتقلب طوال الحياة.

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ويُذكر أن معظم المستخدمين الذين حاولوا فك لغز هذه المعادلة؛ لم يقدّموا الإجابة الصحيحة. وأما الذين حلّوا المعادلة الحسابية-وهم قّلة-حصلوا على معدل ذكاء يزيد عن 140 درجة.

العملية الحسابية
العملية الحسابية

فما جواب هذه العملية الحسابيّة:

كما ترون من الصورة المرفقة أعلى الصفحة، فإن تحدي اليوم يتضمن سلسلة من العمليّات التي تبدو للوهلة الأولى غريبة:

فيما يلي الأجوبة الصحيحة:

  • الطريقة رقم 1 لحلّ اللغز:

الطريقة الأولى هي إضافة نتيجة العملية السابقة إلى العملية التالية. وبالتالي نحصل على:
1 + 4 = 5
5 + (2 + 5) = 12
12 + (3 + 6) = 21

بهذه الطريقة ننتهي بـ: 21 + (8 + 11) = 40 إذًا النتيجة = 40

  • الطريقة رقم 2

في هذه الطريقة العلمية الثانية، يُقترح إضافة عملية ضرب إلى العملية. وبتعبير أدق، من الضروري ذلك، وبالتالي نحصل على:
1 + (4 × 1) = 5
2 + (5 × 2) = 12
3 + (6 × 3) = 21

بهذه الطريقة، ننتهي بهذه النتيجةـ: 8 + (11 × 8) = 96 إذًا النتيجة= 96

يمكن ببساطة أن يكون هناك إجابتان صحيحتان. باستثناء أنه وفقًا لراندال جونز، هناك واحدة فقط التي ينبغي اعتمادها. فما الجواب الصحيح؟

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إذا استخدمنا الطريقة 1

1 + 4 = 5
5 + (2 + 5) = 12
12 + (3 + 6) = 21
21 + (4 + 7) = 32
32 + (5 + 8) = 45
45 + (6 + 9) = 60
60 + (7 + 10) = 77

إذا قمنا بحساب العملية الأخيرة، فسننتهي بـ: 77 + (8 + 11) = 96 وليس 40 كما في البداية.

مستويات GABA والغلوتامات في الدماغ
مستويات GABA والغلوتامات في الدماغ

وإذا استخدمنا الطريقة 2

1 + (4 × 1) = 5
2 + (5 × 2) = 12
3 + (6 × 3) = 21
4 + (7 × 4) = 32
5 + (8 × 5) = 45
6 + (9 × 6) = 60
7 + (10 × 7) = 77

آخر عملية نجدها: 8 + (11 × 8) = 96

لذلك: إذا كان من الممكن اعتبار كلتا الطريقتين صحيحتين، فإن الإجابة الصحيحة الوحيدة هي 96.

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المصدربرس سانتي-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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