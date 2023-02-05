الأحد, فبراير 5, 2023
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حياتنا

عدم احترام الذات.. عقبة كبيرة أمام السعادة

"إن نبذ الذات هو العدو الأكبر للحياة الروحية..."

كتب معالي بن عمر
احترام الذات watanserb.com
احترام الذات
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وطن-يمكن أن يكون رفض الذات عقبة كبيرة أمام السعادة الحقيقية. لكن، كيف يمكنك أن تتغلب عليها؟

نشر موقع “أليتيا” الفرنسي تقريرًا سلّط من خلاله الضوء على كيفية محاربة انعدام الثقة بالذات واستعادة احترام الشخص لذاته البشرية، مشيرًا إلى اقتباسات الأب هنري نووين (1932-1996)، الكاهن الكاثوليكي من أصل هولندي وعالم النفس، الذي أدرك بعد سنوات عديدة من العمل أن أكبر فخ في الحياة ليس النجاح أو الشعبية أو القوة ولكن رفض الذات.

5 طرق بسيطة لزيادة الثقة بالنفس

احترام الذات
احترام الذات

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن كثير من الناس غالبًا دون أن يدركوا ذلك، يتحدثون إلى أنفسهم بطرق لم يتحدثوا بها أبدًا مع أي شخص آخر. وعادة ما يعود هذا الأسلوب إلى الطفولة ومشاكلها؛ إذ إن العبارات التي تُسمع في المنزل والعلاقة مع الوالدين والتجارب الأولى، كلها تؤثر على وجهة نظر المرء مع مرور الوقت. وعندئذٍ يكون لدى بعض الأشخاص عادةَ التفوّه بأشياء سلبية على أنفسهم يوميًا وذم الذّات وانتقادها باستمرار، وصولًا تدريجيًا إلى رفض الذات.

ماهي أسباب انعدام الثقة بالآخرين؟

ومن الواضح أن إخبار نفسك بانتظام بأنك غبي أو لا تستحق الأفضل أو أنك فاشل لا يفيد أنك تعترف بخطئك وأنك غاضب من نفسك لسوء تصرّفك؛ لأنه من الممكن إدراك الخطأ دون احتقار النفس البشرية. العلاقة الصحيحة مع الذات هي أن يقبل المرء نفسه وأن يكون لديه تقدير ذاتي متوازن لنفسه.

ومن اقتباسات الأب هنري نووين: “إن نبذ الذات هو العدو الأكبر للحياة الروحية، فالذات هي الحقيقة المركزية لوجودنا”.

عدم احترام الذات يعود جذوره إلى الطفولة
عدم احترام الذات يعود جذوره إلى الطفولة

ما عواقب نبذك لنفسك؟

يمكن أن يكون نبذ الذات عقبة حقيقية في  الحياة، لأنه يمنعك من عيش الحياة الكاملة بما فيها من فرح وسلام ومحبة. ناهيك بأنها تمنعك من إقامة علاقات حقيقية مع الآخرين. وفي الواقع أولئك الذين يرفضون ولا يقبلون أنفسهم يجدون صعوبة في التواصل مع الآخرين بطريقة سلميّة ومبهجة.

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وإذا كانت لديك عادة التحدث إلى نفسك بانتظام بطريقة سلبية أو إذا كنت تنظر إلى نفسك بطريقة دونيّة، فلماذا لا تتخذ قرارًا للتخلص من هذه العادة؟ قد لا يكون الأمر سهلاً، لكنه ممكن تمامًا!

انعدام الثقة watanserb.com
انعدام الثقة

أولاً، كن على دراية بالطريقة التي تتحدث بها إلى نفسك، وتساءل؛ هل أنت من الأشخاص الذين يحقّرون من أنفسهم وأفعالهم؟ هل تقسو على نفسك بالكلام؟ إذا كان الأمر كذلك، فحاول تغيير هذه العادة وتعوّد على التحدث بلطف مع نفسك بكلمات بسيطة وسليمة على غرار: أنا أستحق الحب والاحترام.

دراسة: انعدام الثقة يؤدي إلى الشعور بالوحدة المزمنة

المصدرأليتيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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