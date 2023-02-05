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عبدالله الشريف يوجه رسالة للخليجيين تعليقاً على الأزمة المصرية – السعودية

عبد الله الشريف انتقد تصريحات بعض الإعلاميين الخليجين ورأى فيها تطاولا على الشعب المصري

كتب خالد الأحمد
عبدالله الشريف watanserb.com
عبدالله الشريف
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وطن- على خلفية الجدل الدائر بين مقربين من النظام المصري وإعلاميين خليجيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مساعدات دول الخليج لمصر وتوقفهم عن تقديمها، نشر اليوتيوبير المصري المعارض “عبد الله الشريف” تغريدة طالب فيها الخليجيين بتصويب سهامهم إلى نظام السيسي وليس إلى المصريين.

عبد الله الشريف يدافع عن المصريين

ويأتي ذلك بعد يوم من نشر الصحفي الكويتي علي الفضالة مقطع فيديو يهاجم فيه السيسي ويطالبه بعدم التسول من دول الخليج واتهم الحكومة المصرية بتحويل شعبها إلى “شحادين” من خلال عملهم في دول الخارج، قبل أن يعتذر عن هذه الكلمة، قائلا إن التعبير خانه.

الأمر الذي أثار موجة من الغضب والاستياء بين المصريين، وقال ناشطون إن ما تحدث به الفضالة سيكون منطقيا في حال خاطب الحكومة المصرية وليس الشعب المصري الذي لا تصله هذه الأموال.

وفي هذا السياق، غرد اليوتيوبر المصري المعارض عبد الله الشريف على حسابه بتويتر قائلاً :”الرجاء من الإخوة الخليجيين اللي هيشتموا الفترة الجاية، ركزوا في اللي أخد منكم الفلوس، لأن المصريين لم يطلبوا منكم دولار، ولا وصلهم منكم درهم ولا دينار، واللي بيشتموكم دول المعيز بتوعه إنما المصريين بيحبوكم والله”.

عبد الله الشريف يدافع عن المصريين
عبد الله الشريف يدافع عن المصريين

تفاعل مع تغريدة عبد الله الشريف

تغريدة الشريف، حظيت بتفاعل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحمد البراك عليها قائلا “المصريين اخواتنا .. ومهما غلطوا، حنلاقي في قلوبنا اللي يشفع ليهم”

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وأضاف:”الحياة صعبة اليومين دول، والحكمة ضالة المؤمن”

وعلق آخر: “نحن نعلم من الذي يشتم ومن الذي لديه الضوء الاخضر ليشتم الشعب المصري ليس له ذنب يجمعنا بهم دين ودم الحمد لله”

وعقب آخر “أخواننا في الخليج لا لوم ولا عتاب عليهم لقد دافعوا عن انفسهم وردوا السباب والذي يقال عنهم”

وأضاف:””مصر دائماً كانت لهم وطن ثانِ” واستدرك:”ما يحدث من تراشق وتلاسن لا يمثل الشعب العربي أبداً” .

وقال آخر “أنا أحب مصر والمصريين ولا أهتم بالأحداث السياسية” وتابع :”للمصريين دور في دفع عجلة التنمية في دول الخليج، ولو كان موظفين ولكنه دور لا ينسى”.

وعلق “محمد توفيق” بنبرة ساخرة “والله لابنشتم ولا بنحب انا في البيضه ام ٤ جنيه واللحمه اللي ب٢٦٠ والفراخ الكيلو ب ١٠٠ انا مخدتش حاجه انا خدت فيها”.

وعقبت “سميرة عبدالله“:”المواطن العاقل يجب ان يصد حملة الكراهية ولا يشارك بها لانها ليست من مصلحة أي شعب نريد ان نعيش بسلام ومحبة”

بدوره قال صاحب حساب “دبلوماسي قديم” “بعد أن خططت ودعمت الحكومة السعودية الإنقلابي الخسيسي للإطاحة بالرئيس الشرعي المنتخب الشهيد محمدمرسي بعشرات المليارات، وعبثت في مصر يمينا وشمالاً بأموالها الضخمة اليوم لم تعد حكومة السيسي تحترمها ولا الشعب المصري يحبها” وأردف بنبرة تهكم:”حدثني عن الحمورية ، احدثك عن نظام ابن سعود الغبي”.

“حرب إعلامية” مفتوحة بين مصر والسعودية

وانطلقت منذ أسابيع حملة يقودها إعلاميون وشخصيات مقربة من النظام السعودي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، كان هدفها الأول النظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تركزت هذه الحملة بالأساس على فشل السيسي في إدارة الاقتصاد المصري، رغم مليارت الدولارات التي ضختها السعودية والامارات منذ سنوات في مختلف قطاعاته.

كما انتقدت هذه الحملة، سيطرة الجيش المصري على مختلف مقدرات الدولة المصرية، الأمر الذي جعل من مصر بلدا مُنفرا للاستثمار سواء من رجال الأعمال في الداخل أو من الخارج.

حيث أكد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، في تصريحات قديمة، إن “المنافسة (مع الجيش،) من البداية غير عادلة”، وإنه “يجب أن تكون الدولة (المصرية) جهة تنظيمية وليست مالكة” للنشاط الاقتصادي.

واعتبر أنه “لا تزال هناك منافسة من الحكومة، كما لفت إلى أن “المستثمرين الأجانب خائفون بعض الشيء”، مضيفا “أنا نفسي لا أخوض عروضاً عندما أرى شركات حكومية، لذا فإن ساحة اللعب لا تعود متكافئة”.

ورغم تطمينات السيسي الأخيرة، لرؤوس الأموال حول نيته طرح شركات مملوكة للجيش في البورصة لدعم الاقتصاد المصري، إلا أنها على مايبدو لم تكن كافية بالنسبة للقادة الخليجين وخاصة في الرياض وأبو ظبي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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