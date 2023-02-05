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تنشر وطن سعر الدولار في السودان اليوم الأحد، 5 فبراير 2023، بحسب نشرة صادرة عن بنك الخرطوم، حيث حافظت أسعار العملات على استقرارها.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الأحد، 584 جنيهاً للشراء، و588.38 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الأحد، في السودان، بواقع 631.71 جنيهاً للشراء، و636.45 جنيهاً للبيع، وفق بنك الخرطوم.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 720.30 جنيهاً للشراء، و725.70 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 154.08 جنيهاً للشراء، و155.24 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان 160.43 جنيهاً للشراء، و161.64 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان نحو 159.65 جنيهاً للشراء، و160.84 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1549.48 جنيهاً للشراء، و1561.10 جنيهاً للبيع.

أزمة عنيفة يواجهها الاقتصاد السوداني

يمرّ الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات؛ حيث تفاقمت الأزمة وأصاب الجمود النشاطَ الاقتصادي منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى عرقلة الانتقال السياسي، الذي كان من المفترض أن يُفضيَ إلى انتخابات ديمقراطية.

وجرى تعليق مليارات الدولارات من الدعم المالي الخارجي، وبرنامج لتخفيف عبء الديون يُشرف عليه صندوق النقد الدولي.

ويحتاج 15.5 مليون سوداني -ثلث السُّكان- إلى مساعدات إنسانية، بسبب أزمات السياسة والاقتصاد والنزوح المطول والجديد الناجم عن الاقتتال الأهلي والجفاف والتضخم وارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية، بجانب تفشي الأمراض والكوارث الطبيعية.

ولم يحقق الاقتصاد السوداني خلال السنوات الماضية نموًا في الناتج المحلي الإجمالي، بل تآكل بعض النمو الذي حققه سابقًا، حيث عاني من نموٍ سالب بلغ -3.6% في العام 2020، و-1.9% في العام 2021، ليتعافي قليلاً ويبلغ 0.3%.

توقعات إيجابية للاقتصاد السوداني في 2023

لكن في المقابل، سبق أن توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد السوداني نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام 2023، يبلغ نحو 2% بعد ثلاث سنين عجافٍ، وفقًا لتقرير البنك الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية.

وتوقع البنك أيضًا أن يتعزز هذا النمو (ببطء) العام المقبل 2024، ليبلغ 2.5%، وأشار إلى أن تباطؤ النمو يمثل تحديًا هائلاً للتنمية الاقتصادية