راموس يستفز كريستيانو رونالدو بعد إجابته على هذا السؤال

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وطن- استفز النجم الإسباني سيرخيو راموس 36 عاماً، مدافع نادي باريس سان جيرمان، زميله السابق كريستيانو رونالدو بعد إجابته خلال تصريح صحفي معه على سؤال اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم.

واعترف الإسباني راموس خلال حديثه مع قناة باريس سان جيرمان الرسمية، السبت، قائلاً: ” لقد عانيت سنوات من اللعب ضد ليونيل ميسي، لكنني الآن أستمتع باللعب معه في فريق واحد”.

راموس يستفز كريستيانو رونالدو

كما وأجاب المدافع الإسباني راموس عن سؤال أفضل لاعب في كرة القدم، ليرد: ” ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق”.

وكان الإسباني راموس قد وصف زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، في وقت سابق، بأنه أفضل لاعب في العالم، خلال مزاملته مع نادي ريال مدريد الإسباني قبل رحيل الأخير عن صفوف الفريق الملكي، خلال الفترة ما بين 2009 وحتى صيف 2018.

راموس : " ليونيل مـيـسي أفضل لاعب أنتجته كرة القدم على الإطلاق "#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/7eJfecnMe6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2023

وانضم الماتادور راموس إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، في صيف عام 2021، قادماً من صفوف نادي ريال مدريد في صفقة حرة بالمجان لمدة موسمين كاملين، عقب فشله في تجديد عقده مع الأخيرة.

فوز باريس سان جيرمان على تولوز

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وحقق فريق باريس سان جيرمان بغياب الثلاثي نيمار وراموس ومبابي، الفوز الثمين على تولوز. بهدفين مقابل هدف وحيد، في افتتاح منافسات الجولة ال22 من الدوري الفرنسي الممتاز على ملعب (حديقة الأمراء).

كما وسجل أهداف باريس سان جيرمان، النجم المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة ال38، والأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة ال58.

كما وأحرز الفريق المنافس تولوز الهدف الوحيد للفريق داخل شباك متصدر الدوري الفرنسي. عند الدقيقة ال20، عن طريق اللاعب برانكو بومان.

عندما يسدد ليو بقدمه اليسرى.. الجميع يعرف ما سيحدث.. 💥⚽️ pic.twitter.com/QUcu6PMCan — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 4, 2023

كأس فرنسا دور ال16

وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان في منافسات دور ال16 كأس فرنسا. أمام منافسه أولمبيك مارسيليا، الأربعاء، على ملعب (فيلودروم).

كما ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 54 نقطة، بفارق 8 نقاط عن منافسه الوصيف أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة حتى يومنا هذا.