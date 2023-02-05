الأحد, فبراير 5, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةراموس يستفز كريستيانو رونالدو بعد إجابته على هذا السؤال
رياضة

راموس يستفز كريستيانو رونالدو بعد إجابته على هذا السؤال

راموس يُجيب على سؤال الأفضل بين ميسي ورونالدو في تاريخ كرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
راموس يستفز كريستيانو رونالدو watanserb.com
راموس يستفز كريستيانو رونالدو
- Advertisement -

وطن- استفز النجم الإسباني سيرخيو راموس 36 عاماً، مدافع نادي باريس سان جيرمان، زميله السابق كريستيانو رونالدو بعد إجابته خلال تصريح صحفي معه على سؤال اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم.

واعترف الإسباني راموس خلال حديثه مع قناة باريس سان جيرمان الرسمية، السبت، قائلاً: ” لقد عانيت سنوات من اللعب ضد ليونيل ميسي، لكنني الآن أستمتع باللعب معه في فريق واحد”.

راموس يستفز كريستيانو رونالدو

كما وأجاب المدافع الإسباني راموس عن سؤال أفضل لاعب في كرة القدم، ليرد: ” ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق”.

وكان الإسباني راموس قد وصف زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، في وقت سابق، بأنه أفضل لاعب في العالم، خلال مزاملته مع نادي ريال مدريد الإسباني قبل رحيل الأخير عن صفوف الفريق الملكي، خلال الفترة ما بين 2009 وحتى صيف 2018.

وانضم الماتادور راموس إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، في صيف عام 2021، قادماً من صفوف نادي ريال مدريد في صفقة حرة بالمجان لمدة موسمين كاملين، عقب فشله في تجديد عقده مع الأخيرة.

راموس وميسي
راموس وميسي

فوز باريس سان جيرمان على تولوز

- Advertisement -

وحقق فريق باريس سان جيرمان بغياب الثلاثي نيمار وراموس ومبابي، الفوز الثمين على تولوز. بهدفين مقابل هدف وحيد، في افتتاح منافسات الجولة ال22 من الدوري الفرنسي الممتاز على ملعب (حديقة الأمراء).

كما وسجل أهداف باريس سان جيرمان، النجم المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة ال38، والأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة ال58.

كما وأحرز الفريق المنافس تولوز الهدف الوحيد للفريق داخل شباك متصدر الدوري الفرنسي. عند الدقيقة ال20، عن طريق اللاعب برانكو بومان.

كأس فرنسا دور ال16

وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان في منافسات دور ال16 كأس فرنسا. أمام منافسه أولمبيك مارسيليا، الأربعاء، على ملعب (فيلودروم).

كما ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 54 نقطة، بفارق 8 نقاط عن منافسه الوصيف أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة حتى يومنا هذا.

ميسي
ميسي
المصدروطن + باريس سان جيرمان + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

رونالدو يدخل في شجار بالأيدي مع لاعب الفتح في الدوري السعودي (فيديو)

الهدهد

رونالدو يداعب السعوديين بالتخلي عن حلق الصليب.. ما القصة؟ (شاهد)

رياضة

كريستيانو رونالدو يفتتح أولى أهدافه مع النصر السعودي (شاهد)

حياتنا

صور كريستيانو جونيور حزين تثير تساؤلات حول مواصلته الإقامة في السعودية رفقة والده (شاهد)

حياتنا

رغم الرفاهية الفائقة.. رونالدو حزين ولم يتكيف مع أجواء السعودية.. ماعلاقة جورجينا؟

رياضة

مبابي وراموس خارج الخدمة قبيل مواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

رياضة

أبرز 10 صفقات قوية بعد إغلاق سوق انتقالات الميركاتو الشتوي (صور)

الهدهد

الوليد بن طلال يفاجئ عشاق نادي الهلال عن ضم “ميسي”: أبشروا به! (شاهد)

حياتنا

تدريبات عنيفة لرونالدو بصالة ألعاب النصر تكشف عن قوة بدنية هائلة (شاهد)

رياضة

غارسيا يثير الجدل حول مستقبل رونالدو مع النصر السعودي

حياتنا

هدية النصر لـ رونالدو.. ساعة من التسافوريت النادر بألوان العلم السعودي بسعر لا يصدق!

حياتنا

رونالدو يعرض طائرته الخاصة للبيع ويطلب هذا الرقم.. ما علاقة جورجينا؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

منطاد التجسس الصيني..ماذا تعرف عنه؟ وهل يشعل حربََا بين بكين وواشنطن؟

التراشق المصري السعودي.. مقرب من الديوان الملكي: علمناهم اللغة العربية التي يسبوننا بها اليوم

فقط الشخص ذو معدل الذكاء المرتفع سيكون قادرًا على حل هذه العملية الحسابية

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 5 فبراير 2023

العقيد عمر السومة يُسجل أول هاتريك مع العربي القطري (فيديو)

عدم احترام الذات.. عقبة كبيرة أمام السعادة

وفاة برويز مشرف في الإمارات.. تعرف على المرض النادر الذي أودى بحياته

السيدة التي فقد الأمير هاري عذريته معها تكشف هويتها وتروي تفاصيل اللحظة: “5 دقائق من المتعة”!

أكاديمي كويتي ينفعل على أحمد الغامدي بسبب تصريح النقاب: نعيش مرحلة وقاحة المتطاولين

تشكيلة الزمالك ضد فاركو والموعد في الدوري المصري الممتاز

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC