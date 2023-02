حقيقة وثائق مسربة تتحدث عن دور مريب للدوحة في الأزمة الأفغانية.. ماعلاقة الإمارات؟

- Advertisement -

وطن- زعمت وسائل إعلام غربية تقديم قطر ملايين الدولارات إلى مسؤولين ونشطاء أفغان كانوا في مراكز القرار في الدولة الآسيوية، لمساعدة طالبان على تسلم السلطة بطريقة غير دموية، بعد الاتفاق الذي أبرمته الجماعة مع واشنطن في الدوحة والذي أدى لانسحاب القوات الأمريكية منتصف أغسطس آب 2021.

ونشرت قناة “Tg1” الإيطالي، مؤخرا، وثائق زعمت أن محتواها يفيد بحصول “عطا محمد نور” من “الجمعية الإسلامية” الأفغانستانية، على نحو 60.9 مليون دولار، تم تحويلها إليه عن طريق “محمد فرهاد عظيمي”، الذي كان آنذاك حاكم ولاية بلخ.

ووقع تداول هذه الوثائق عبر منصات كثيرة ووسائل إعلام غربية وأفغانية على نطاق واسع.

Ashraf #Ghani and $110 million dollars from #Qatar : Italian network publishes a document showing $110 million being gifted to Ghani AND claims the money was meant to discourage him from fighting the #Taliban . The document does not state any such demand 1/ pic.twitter.com/f2N2wTg6pj

و ادعت أحد هذه الوثائق، إرسال المبعوث القطري الخاص إلى أفغانستان “مطلق بن ماجد القحطاني” هدية من أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني” للرئيس الافغاني السابق “أشرف غني”، كانت عبارة عن شيك بمبلغ 110.478 مليون دولار، لإقناعه على ما يُزعم بتجنب مقاومة “طالبان” في الفترة التي سبقت استيلاء الجماعة على كابل.

هذا ونوهت القناة الإيطالية إلى أن هذه الوثائق، قد صدرت من السفارة القطرية في كابل، وأنها مُؤرخة في 15 و16 يوليو/تموز 2021، ما يعني أنها حدثت قبل بعد شهر واحد تقريبًا من سقوط مدينة مزار شريف.

وتطرقت إلى أن أرشيفات وزارة الخارجية القطرية، تشير بأن “القحطاني” كان في كابل في ذلك التاريخ واجتمع مع “أشرف غني” في القصر الرئاسي.

وبعد 5 أسابيع من هذا اللقاء، فر “غني” من كابل ودخلت “طالبان” العاصمة. لكن “فرهمند” قال إن الغرض من نشر هذه الوثائق المزورة، هو تشويه سمعة قطر ومعارضي “طالبان”.

وفي أول تفاعل أفغاني رسمي، رفيع المستوى، نفى النائب الأول السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية “بابار فرهمند”، صحة هذه الوثائق، مؤكدا إن هدفها هو تشويه سمعة قطر.

وتأتي تصريحات فرهمند، التي صرح بها في مقابلة خاصة مع “أفغانستان الدولية”، بعد نشر وثائق تشير إلى تلقي المارشال “عبدالرشيد دوستم” عن طريقه، مبلغ 50.9 مليون دولار من قطر، من أجل الانسحاب من المناطق الشمالية، ولا سيما محافظة فارياب.

وفي ذات السياق الأفغاني أيضاً، قال المحلل السياسي والخبير الأفغاني “تميم آسي”، نقلاً عن موقع “قطر نيوز” باللغة الإنجليزية “أكدت عدة مصادر لي الآن أن هذه الوثائق مزورة، وهي جزء من حملة تضليل”.

وحذر آسي الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من “الوقوع فريسة لها”.

من جانبه، أشار المحلل السياسي الأكاديمي في كلية الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج بلندن “أندرياس كريج“، إلى أنه كان من الممكن زرع مثل هذه المعلومات المضللة بشكل استراتيجي.

It looks like #Qatar's competitors over #Afghanistan in Abu Dhabi have deliberately leaked disinfo to discredit Doha's Afghan strategy

Meanwhile, the UAE are engaging and courting both the Taliban and the old networks around the Ghani regime simultaneously https://t.co/sys2vJYBzY

— Dr Andreas Krieg (@andreas_krieg) February 2, 2023