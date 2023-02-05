حقيقة وثائق مسربة تتحدث عن دور مريب للدوحة في الأزمة الأفغانية.. ماعلاقة الإمارات؟

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وطن- زعمت وسائل إعلام غربية تقديم قطر ملايين الدولارات إلى مسؤولين ونشطاء أفغان كانوا في مراكز القرار في الدولة الآسيوية، لمساعدة طالبان على تسلم السلطة بطريقة غير دموية، بعد الاتفاق الذي أبرمته الجماعة مع واشنطن في الدوحة والذي أدى لانسحاب القوات الأمريكية منتصف أغسطس آب 2021.

حقيقة وثائق مسربة حول الدور القطري في أفغانستان

ونشرت قناة “Tg1” الإيطالي، مؤخرا، وثائق زعمت أن محتواها يفيد بحصول “عطا محمد نور” من “الجمعية الإسلامية” الأفغانستانية، على نحو 60.9 مليون دولار، تم تحويلها إليه عن طريق “محمد فرهاد عظيمي”، الذي كان آنذاك حاكم ولاية بلخ.

ووقع تداول هذه الوثائق عبر منصات كثيرة ووسائل إعلام غربية وأفغانية على نطاق واسع.

Ashraf #Ghani and $110 million dollars from #Qatar:

Italian network publishes a document showing $110 million being gifted to Ghani AND claims the money was meant to discourage him from fighting the #Taliban. The document does not state any such demand 1/ pic.twitter.com/f2N2wTg6pj — Obaidullah Baheer (@ObaidullaBaheer) February 2, 2023

و ادعت أحد هذه الوثائق، إرسال المبعوث القطري الخاص إلى أفغانستان “مطلق بن ماجد القحطاني” هدية من أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني” للرئيس الافغاني السابق “أشرف غني”، كانت عبارة عن شيك بمبلغ 110.478 مليون دولار، لإقناعه على ما يُزعم بتجنب مقاومة “طالبان” في الفترة التي سبقت استيلاء الجماعة على كابل.

هذا ونوهت القناة الإيطالية إلى أن هذه الوثائق، قد صدرت من السفارة القطرية في كابل، وأنها مُؤرخة في 15 و16 يوليو/تموز 2021، ما يعني أنها حدثت قبل بعد شهر واحد تقريبًا من سقوط مدينة مزار شريف.

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وتطرقت إلى أن أرشيفات وزارة الخارجية القطرية، تشير بأن “القحطاني” كان في كابل في ذلك التاريخ واجتمع مع “أشرف غني” في القصر الرئاسي.

وبعد 5 أسابيع من هذا اللقاء، فر “غني” من كابل ودخلت “طالبان” العاصمة. لكن “فرهمند” قال إن الغرض من نشر هذه الوثائق المزورة، هو تشويه سمعة قطر ومعارضي “طالبان”.

“هدفها تشويه سمعة قطر”

وفي أول تفاعل أفغاني رسمي، رفيع المستوى، نفى النائب الأول السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية “بابار فرهمند”، صحة هذه الوثائق، مؤكدا إن هدفها هو تشويه سمعة قطر.

وتأتي تصريحات فرهمند، التي صرح بها في مقابلة خاصة مع “أفغانستان الدولية”، بعد نشر وثائق تشير إلى تلقي المارشال “عبدالرشيد دوستم” عن طريقه، مبلغ 50.9 مليون دولار من قطر، من أجل الانسحاب من المناطق الشمالية، ولا سيما محافظة فارياب.

وفي ذات السياق الأفغاني أيضاً، قال المحلل السياسي والخبير الأفغاني “تميم آسي”، نقلاً عن موقع “قطر نيوز” باللغة الإنجليزية “أكدت عدة مصادر لي الآن أن هذه الوثائق مزورة، وهي جزء من حملة تضليل”.

عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون اول شورای عالی مصالحه ملی پیشین، در گفت‌وگوی ویژه با افغانستان اینترنشنال درباره اتهامهای پرداخت پول از سوی قطر به رهبران سیاسی افغانستان توضیح می‌دهد: pic.twitter.com/re13DHrZUA — افغانستان اینترنشنال – خبر فوری (@AFIntlBrk) February 3, 2023

وحذر آسي الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من “الوقوع فريسة لها”.

إنتشار هذه الوثائق حدث “بشكل استراتيجي”

من جانبه، أشار المحلل السياسي الأكاديمي في كلية الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج بلندن “أندرياس كريج“، إلى أنه كان من الممكن زرع مثل هذه المعلومات المضللة بشكل استراتيجي.

It looks like #Qatar's competitors over #Afghanistan in Abu Dhabi have deliberately leaked disinfo to discredit Doha's Afghan strategy Meanwhile, the UAE are engaging and courting both the Taliban and the old networks around the Ghani regime simultaneously https://t.co/sys2vJYBzY — Dr Andreas Krieg (@andreas_krieg) February 2, 2023

وعلق على هذه الوثائق المسربة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا “يبدو أن المنافسين القطريين على أفغانستان في أبوظبي قد سربوا عن عمد معلومات للتنويه باستراتيجية الدوحة الأفغانية”.

مضيفاً إنه “في غضون ذلك، تنخرط الإمارات وتغازل كلا من طالبان والشبكات القديمة حول نظام غني في وقت واحد”.

الغرب يشيد بدور قطر في الأزمة الأفغانية

وساهمت قطر بدور كبير في الجهود الأمريكية لإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من أفغانستان.

حيث نُقل ما يقرب من 40% من جميع من تم إجلاؤهم عبر قطر، ووجهت واشنطن للقيادة القطرية إشادة ومديحاً لافتين، حسب وصف تقرير لصحيفة The Independent البريطانية.

واعتمدت وسائل الإعلام الدولية على قطر أيضاً في عمليات إجلاء موظفيها. وتقول الدوحة إن ما يزيد قليلاً عن 43 ألف شخص ممن أجلوا من أفغانستان عبروا أراضيها.

كما كان لقطر دور بارز في الأزمة الأفغانية عبر استضافتها المحادثات بين الأمريكيين وطالبان، وكذلك المفاوضات بين الحكومة السابقة والحركة، لكن تسارع الأحداث أدى إلى توسع الدور القطري، في ظل الفوضى التي خلفها الانسحاب الأمريكي، منتصف أغسطس آب 2021.

الإمارات تقف وراء “قطر غيت”

المثير للجدل في هذه الوثائق المسربة بحسب مايرى مراقبون أنها تتزامن مع “أنشطة إماراتية” متسارعة في أفغانستان. وهو مايؤكد التقارير التي تتحدث عن دور أبوظبي في عرقلة التوجهات القطرية حول العالم.

يُذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد أدان عددا من نوابه على خلفية اتهامهم بأن لهم علاقات مشبوهة مع قطر والمغرب، قبل أن تكشف وثائق نشرتها وسائل إعلام أوروبية الدور الإماراتي وراء هذه الحادثة.

حيث نشر موقع “داغوسبيا” الإيطالي في كانون الأول ديسمبر الماضي، أن مستشار الأمن الوطني في الإمارات، طحنون بن زايد آل نهيان، هو من سرب كل شيء لبلجيكا على خلفية ماعرف إعلاميا بـ “قطر غيت”.