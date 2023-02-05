برشلونة يُحلق بعيداً في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

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وطن- تربع فريق برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد هزيمة إشبيلية بثلاثية نظيفة دون رد، وخسارة غريمه التقليدي ريال مدريد أمام ريال مايوركا بهدف نظيف دون رد مع نهاية منافسات الجولة ال20.

ونجح فريق برشلونة (البلوغرانا)، من تعزيز صدارة الليغا الإسبانية، مستفيداً من تعثر ريال مدريد وسوسيداد بالخسارة أمام ريال مايوركا وبلد الوليد، في منافسات الجولة ال20 من الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

وسجل أهداف الفريق الكتالوني داخل شباك مرمى إشبيلية، جوردي ألبا في الدقيقة ال58، وجافي في الدقيقة ال70، ورافينيا دياز في الدقيقة ال71.

ملخص ثلاثية برشلونة في مرمى "إشبيلية" و توسيع الفارق أمام المطارد المباشر ريال مدريد إلى 8 نقاط 📺#BarçaSevillaFC 3-0 pic.twitter.com/XQrH3I5N3u — LaLiga (@LaLigaArab) February 5, 2023

كما وشهدت المباراة التفوق الواضح لصاحب الأرض برشلونة على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 66%.

بينما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس إشبيلية إلى 3 تسديدات فقط، والاستحواذ بنسبة 34% في المباراة.

مباراة ريال مدريد ضد مايوركا

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وتعثر حامل اللقب ريال مدريد من جديد بخسارة ثالثة في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، أمام منافسه ريال مايوركا بهدف نظيف دون رد.

كما وسجل هدف الفوز لصالح فريق ريال مايوركا بطريق الخطأ عن طريق المدافع الإسباني ناتشو الذي سجله داخل شباك مرماه في الدقيقة ال13.

كما وبذات النتيجة تلقى ريال سوسيداد الخسارة أمام بلد الوليد، بهدف دون رد، كان من توقيع اللاعب سايل لارين في الدقيقة ال73.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

كما وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، مع نهاية الجولة ال20، فيما يلي:

(1) برشلونة 53 نقطة.

(2) ريال مدريد 45 نقطة.

(3) ريال سوسيداد 39 نقطة.

(4) أتلتيكو مدريد 35 نقطة.

(5) فياريال 31 نقطة.

(6) ريال بيتيس 31 نقطة.

(7) أتلتيك بيلباو 29 نقطة.

(8) رايو فاليكانو 29 نقطة.

(9) أوساسونا 29 نقطة.

(10) مايوركا 28 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023

كما وآتى جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023، مع نهاية الجولة ال20، على النحو الآتي:

(1) روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 14 هدفاً.

(2) خوسيلو (إسبانيول) 11 هدفاً.

(3) بورخا (ريال بيتيس) 9 أهداف.

(4) اياغو اسباس (سيلتا فيغو) 9 أهداف.

(5) كريم بنزيما (ريال مدريد) 9 أهداف.