الأحد, فبراير 5, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةالنصر في الصدارة بشكل مؤقت.. جدول ترتيب الدوري السعودي 2023
رياضة

النصر في الصدارة بشكل مؤقت.. جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

الصراع مشتعل على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 مع نهاية الجولة ال15

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري السعودي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري السعودي 2023
- Advertisement -

وطن- اعتلى فريق النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 بشكل مؤقت، متساوياً بعدد النقاط مع الثنائي الشباب والاتحاد مع ختام الجولة ال15.

وشهدت أبرز نتائج مباريات منافسات الجولة ال15 من الدوري السعودي الممتاز (روشن)، فوز الشباب على ضمك بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وفوز الاتحاد الصعب على الطائي بهدف نظيف دون رد.

كما وتعثر فريق النصر المتصدر بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما أمام الفتح، في مباراة شهدت توقيع الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهدافه في الدوري السعودي الممتاز مع نادي النصر (العالمي).

اتحاد جدة السعودي
اتحاد جدة السعودي

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

وجاء ترتيب الدوري السعودي 2023 (روشن)، مع نهاية منافسات الجولة ال15، كما يلي:

(1) النصر 34 نقطة.

(2) الشباب 34 نقطة.

- Advertisement -

(3) اتحاد جدة 34 نقطة.

(4) الهلال 32 نقطة.

(5) التعاون 30 نقطة.

(6) الفتح 22 نقطة.

(7) أبها 22 نقطة.

(8) ضمك 21 نقطة.

(9) الاتفاق 19 نقطة.

(10) الطائي 18 نقطة.

(11) الفيحاء 18 نقطة.

(12) الرائد 16 نقطة.

(13) الوحدة 15 نقطة.

(14) الخليج 13 نقطة.

(15) العدالة 9 نقاط.

(16) الباطن 3 نقاط.

ترتيب هدافو الدوري السعودي 2023

كما ونرفق لكم متابعينا الآعزاء، أبرز جدول هدافين الدوري السعودي الممتاز (روشن) كرة القدم، فيما يلي:

(1) تاليسكا (النصر السعودي) 13 هدفاً.

(2) كارلوس ابريليو (الشباب السعودي) 10 أهداف.

(3) عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة) 9 أهداف.

(4) أوديون إيغالو (الهلال السعودي) 8 أهداف.

(5) فراس البريكان (نادي الفتح) 6 أهداف.

الشباب السعودي
الشباب السعودي

وستنطلق منافسات الجولة ال16 من الدوري السعودي الممتاز بمواجهة الشباب والباطن، كما وستختتم بمواجهة الاتحاد والعدالة.

المصدروطن + الدوري السعودي + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

الاتحاد يُتوج بكأس السوبر السعودي 2023 للمرة الأولى في تاريخه (شاهد)

رياضة

تشكيلة الاتحاد ضد الفيحاء والتوقيت في نهائي كأس السوبر السعودي 2023

رياضة

تشكيلة النصر والاتحاد والتوقيت في كأس السوبر السعودي 2023

رياضة

النصر يستعيد الصدارة .. ترتيب دوري روشن السعودي 2023 مع نهاية الجولة ال14

حياتنا

عدد مشاهدات تقديم رونالدو يفوق مشاهدات نهائي كأس العالم .. ما القصة!؟

حياتنا

رونالدو يؤدي العمرة .. ما قصّة هذه الصورة!؟ (شاهد)

حياتنا

من هي الصحفية السعودية التي قدّمت رونالدو للجماهير وأثارت غيرة جورجينا!؟ (صور)

الهدهد

محمد أبوتريكة يثير غضب السعوديين بحديثه عن مصير رونالدو مع نادي النصر (فيديو)

حياتنا

بصورة .. جورجينا رودريغيز تكشف حقيقة أزمتها مع رونالدو وتأجيل زفافهما! (شاهد)

رياضة

ترتيب الدوري السعودي روشن بعد ديربي النصر والهلال

رياضة

مبالغ فلكية.. أعلى أندية الدوري السعودي من حيث القيمة السوقية

رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة الهلال وفوز الشباب وتعادل الاتحاد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

نادين نجيم تنهار في أحضان حبيبها بعدما فاجأها بطلب يدها.. من هو خطيبها السوري ناريغ ناربيكان؟(فيديو)

جدل في سلطنة عمان بسبب تصريح خلفان البوسعيدي عن خدمة الزوجة لأهل زوجها

ملكة جمال كرواتيا ترتدي قطعة واحدة بالترتر في ملهى ليلي بميامي (شاهد)

الدوري الإنجليزي 2023: أرسنال وليفربول ونيوكاسل يتعثرون واليونايتد يُواصل سكة انتصاراته

سبب اختطاف الموديل العراقية داليا فرهود في ليبيا وتطورات صادمة

تولين البكري بإطلالة فاضحة كشفت وشم “الأفعى” في مكان حساس.. والجمهور: “ثمن الإقامة الإماراتية”! (شاهد)

فيديو مفزع لكمين روسي استهدف شاحنة عسكرية أوكرانية من مسافة قريبة جدا

السنغال تُتوج بكأس أمم أفريقيا للمحليين بعد هزيمة الجزائر بركلات الترجيح (شاهد)

هدف قفشه يقود الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 (فيديو)

“ردح رخيص”.. أكاديمي إماراتي يدخل على خط الحرب الإعلامية السعودية المصرية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC