النصر في الصدارة بشكل مؤقت.. جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

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وطن- اعتلى فريق النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 بشكل مؤقت، متساوياً بعدد النقاط مع الثنائي الشباب والاتحاد مع ختام الجولة ال15.

وشهدت أبرز نتائج مباريات منافسات الجولة ال15 من الدوري السعودي الممتاز (روشن)، فوز الشباب على ضمك بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وفوز الاتحاد الصعب على الطائي بهدف نظيف دون رد.

كما وتعثر فريق النصر المتصدر بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما أمام الفتح، في مباراة شهدت توقيع الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهدافه في الدوري السعودي الممتاز مع نادي النصر (العالمي).

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

وجاء ترتيب الدوري السعودي 2023 (روشن)، مع نهاية منافسات الجولة ال15، كما يلي:

(1) النصر 34 نقطة.

(2) الشباب 34 نقطة.

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(3) اتحاد جدة 34 نقطة.

(4) الهلال 32 نقطة.

(5) التعاون 30 نقطة.

📊 جـدول الـتـرتـيـب جدول ترتيب ⁧#دوري_روشن_السعودي⁩ بعد نهاية الدور الأول 🔥 pic.twitter.com/H4Z3vnatEL — دوري روشن السعودي (@SPL) February 4, 2023

(6) الفتح 22 نقطة.

(7) أبها 22 نقطة.

(8) ضمك 21 نقطة.

(9) الاتفاق 19 نقطة.

(10) الطائي 18 نقطة.

(11) الفيحاء 18 نقطة.

(12) الرائد 16 نقطة.

(13) الوحدة 15 نقطة.

(14) الخليج 13 نقطة.

(15) العدالة 9 نقاط.

(16) الباطن 3 نقاط.

ترتيب هدافو الدوري السعودي 2023

كما ونرفق لكم متابعينا الآعزاء، أبرز جدول هدافين الدوري السعودي الممتاز (روشن) كرة القدم، فيما يلي:

(1) تاليسكا (النصر السعودي) 13 هدفاً.

(2) كارلوس ابريليو (الشباب السعودي) 10 أهداف.

(3) عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة) 9 أهداف.

⚽️ تـرتـيـب الـهـدافـيـن 🔝تاليسكا هداف الدور الأول ⭐#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/er10e3kkvo — دوري روشن السعودي (@SPL) February 4, 2023

(4) أوديون إيغالو (الهلال السعودي) 8 أهداف.

(5) فراس البريكان (نادي الفتح) 6 أهداف.

وستنطلق منافسات الجولة ال16 من الدوري السعودي الممتاز بمواجهة الشباب والباطن، كما وستختتم بمواجهة الاتحاد والعدالة.