الأحد, فبراير 5, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناإشارات المرور.. لماذا لونها أحمر وأصفر وأخضر؟
حياتنا

إشارات المرور.. لماذا لونها أحمر وأصفر وأخضر؟

اخترع ضابط شرطة يدعى ويليام بوتس أول إشارة مرور رباعية الاتجاه تعمل بثلاثة ألوان: الأخضر والأحمر والأصفر

كتب ايمان الباجي
إشارات المرور.. لماذا لونها أحمر وأصفر وأخضر؟ watanserb.com
إشارات المرور
- Advertisement -

وطنمنذ صغرنا، تعلمنا أن اللون الأحمر يدل في بعض الأحيان على الخطر، بينما اللون الأخضر يرمز للأمان.

ولكن قد يتساءل بعضهم لماذا تم اختيار اللون الأخضر والأصفر والأحمر تحديدًا لإشارات المرور؟!

إشارات المرور وتاريخ اختراعها

تم تركيب إشارات المرور الأولى في الولايات المتحدة، بسبب زيادة عدد المسافرين على الطريق.

خوفاً من الحوادث، قامت البلدات والمدن بتركيب أبراج مرور للمساعدة في تنظيم حركة السيارات. وقام ضباط الشرطة بتشغيل الأبراج واستخدموا الصفارات والأضواء الحمراء والخضراء والصفراء لإعلام السائقين متى يجب عليهم التوقف، ومتى يجب عليهم الحركة والسير.

استخدمت أول اشارة ضوئية في مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان

ثم في عام 1920، وفي مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، اخترع ضابط شرطة يدعى ويليام بوتس أول إشارة مرور رباعية الاتجاه تعمل بثلاثة ألوان: الأخضر والأحمر والأصفر، ساعدت السائقين على تجنب الازدحام والبقاء بأمان عند التقاطعات.

ولكن في جميع أنحاء ديترويت، لا يزال هناك كثير من أنظمة إشارات المرور وأنماطها.

- Advertisement -

ونظرًا لأن هذا قد يتسبب في المزيد من المشاكل للسائقين، فقد أنشأت الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة “دليل أجهزة التحكم في حركة المرور الموحدة” في عام 1935، والذي وضع معايير موحدة لجميع إشارات الطرق وعلامات الأرصفة وإشارات المرور التي تتطلب منهم جميعًا استخدام اللون الأحمر والأصفر، ومؤشرات الضوء الأخضر.

شركات السكك الحديدية واللون الأبيض

من المهم معرفة أنه قبل وجود إشارات مرور للسيارات، كانت هناك إشارات مرور للقطارات.

في البداية، استخدمت شركات السكك الحديدية اللون الأحمر للإشارة إلى التوقف، أما اللون الأبيض، فقد تم اختياره في ذلك الوقت ليشير إلى الحركة والسير، والأخضر لتوخي الحذر.

لكن اختيار اللون الأبيض تسبب في كثير من المشاكل بالنسبة لسائقي القطارات، خاصة وأنه كان من السهولة الخلط بين الأبيض الساطع والنجوم في الليل.

كونه مميز ومختلف جدًا عن اللونين الآخرين، تم إختيار اللون الأصفر للانتباه وتوخي الحذر

وفي الأخير، اختارت شركات السكك الحديدية في النهاية اللون الأخضر للسماح بالعبور. وكونه مميزاً ومختلفاً جدًا عن اللونين الآخرين، تم اختيار اللون الأصفر للانتباه وتوخي الحذر.

لماذا تم اختيار اللون الأحمر للتوقف؟

اللون الأحمر هو أطول لون موجي، هذا يعني أنه في أثناء انتقاله عبر جزيئات الهواء، فإنه ينتشر أقل من الألوان الأخرى، لذلك يمكن رؤيته من مسافة أكبر.

لنفهم أكثر، فكر في كيفية تحوّل الضوء إلى اللون الأحمر مع غروب الشمس. على الرغم من أن العين البشرية هي الأكثر حساسية للون الهايلايتر الأصفر والأخضر، فإنها يمكن أن ترى اللون الأحمر من بعيد.

أما اللون الأصفر له طول موجي أقصر من اللون الأحمر، ولكن له طول موجي أطول من اللون الأخضر. وهذا يعني أن اللون الأحمر يمكن رؤيته من أبعد نقطة، والأصفر في المنتصف والأخضر على أقل مسافة، وفقا لما أوردته مجلة “reader’s digest“.

المصدرمجلة "reader's digest"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حقيقة وثائق مسربة تتحدث عن دور مريب للدوحة في الأزمة الأفغانية.. ماعلاقة الإمارات؟

بدعم روسي.. تحالف مشبوه بين الدبيبة وحفتر برعاية الإمارات والمُستهدف “موانئ ونفط ليبيا”

البحرية البرازيلية تغرق حاملة طائرات فرنسية قبالة سواحلها.. ما السبب؟

مع انسداد الأفق الخليجي…السيسي يستولي على آلاف الكيلومترات من المنطقة البحرية الليبية.. ما القصة؟

مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس: “يزيد التوحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكري”

ما أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2023؟

تطبيق ”ركوة“ في تركيا يعرض جميع الخدمات العربية.. يحل مشاكل السائحين والمقيمين

هذا هو الوزن الذي يمكن فقدانه حقًا خلال شهر بطريقة صحية..

ريما العنزي شبيهة “جورجينا” السعودية تثير الجدل بموقفها من الزواج بـ”رونالدو” (فيديو)

منطاد التجسس الصيني..ماذا تعرف عنه؟ وهل يشعل حربََا بين بكين وواشنطن؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC