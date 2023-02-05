إشارات المرور.. لماذا لونها أحمر وأصفر وأخضر؟

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وطن– منذ صغرنا، تعلمنا أن اللون الأحمر يدل في بعض الأحيان على الخطر، بينما اللون الأخضر يرمز للأمان.

ولكن قد يتساءل بعضهم لماذا تم اختيار اللون الأخضر والأصفر والأحمر تحديدًا لإشارات المرور؟!



إشارات المرور وتاريخ اختراعها



تم تركيب إشارات المرور الأولى في الولايات المتحدة، بسبب زيادة عدد المسافرين على الطريق.

خوفاً من الحوادث، قامت البلدات والمدن بتركيب أبراج مرور للمساعدة في تنظيم حركة السيارات. وقام ضباط الشرطة بتشغيل الأبراج واستخدموا الصفارات والأضواء الحمراء والخضراء والصفراء لإعلام السائقين متى يجب عليهم التوقف، ومتى يجب عليهم الحركة والسير.

ثم في عام 1920، وفي مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، اخترع ضابط شرطة يدعى ويليام بوتس أول إشارة مرور رباعية الاتجاه تعمل بثلاثة ألوان: الأخضر والأحمر والأصفر، ساعدت السائقين على تجنب الازدحام والبقاء بأمان عند التقاطعات.

ولكن في جميع أنحاء ديترويت، لا يزال هناك كثير من أنظمة إشارات المرور وأنماطها.

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ونظرًا لأن هذا قد يتسبب في المزيد من المشاكل للسائقين، فقد أنشأت الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة “دليل أجهزة التحكم في حركة المرور الموحدة” في عام 1935، والذي وضع معايير موحدة لجميع إشارات الطرق وعلامات الأرصفة وإشارات المرور التي تتطلب منهم جميعًا استخدام اللون الأحمر والأصفر، ومؤشرات الضوء الأخضر.



شركات السكك الحديدية واللون الأبيض



من المهم معرفة أنه قبل وجود إشارات مرور للسيارات، كانت هناك إشارات مرور للقطارات.

في البداية، استخدمت شركات السكك الحديدية اللون الأحمر للإشارة إلى التوقف، أما اللون الأبيض، فقد تم اختياره في ذلك الوقت ليشير إلى الحركة والسير، والأخضر لتوخي الحذر.



لكن اختيار اللون الأبيض تسبب في كثير من المشاكل بالنسبة لسائقي القطارات، خاصة وأنه كان من السهولة الخلط بين الأبيض الساطع والنجوم في الليل.

وفي الأخير، اختارت شركات السكك الحديدية في النهاية اللون الأخضر للسماح بالعبور. وكونه مميزاً ومختلفاً جدًا عن اللونين الآخرين، تم اختيار اللون الأصفر للانتباه وتوخي الحذر.

لماذا تم اختيار اللون الأحمر للتوقف؟

اللون الأحمر هو أطول لون موجي، هذا يعني أنه في أثناء انتقاله عبر جزيئات الهواء، فإنه ينتشر أقل من الألوان الأخرى، لذلك يمكن رؤيته من مسافة أكبر.

لنفهم أكثر، فكر في كيفية تحوّل الضوء إلى اللون الأحمر مع غروب الشمس. على الرغم من أن العين البشرية هي الأكثر حساسية للون الهايلايتر الأصفر والأخضر، فإنها يمكن أن ترى اللون الأحمر من بعيد.



أما اللون الأصفر له طول موجي أقصر من اللون الأحمر، ولكن له طول موجي أطول من اللون الأخضر. وهذا يعني أن اللون الأحمر يمكن رؤيته من أبعد نقطة، والأصفر في المنتصف والأخضر على أقل مسافة، وفقا لما أوردته مجلة “reader’s digest“.