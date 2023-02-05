أكاديمي كويتي ينفعل على أحمد الغامدي بسبب تصريح النقاب: نعيش مرحلة وقاحة المتطاولين

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وطن- علق أستاذ الشريعة في جامعة الكويت الدكتور مطلق الجاسر، على التصريح المثير للجدل الذي أطلقه أحمد الغامدي المدير العام الأسبق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة بالمملكة العربية السعودية بشأن النقاب.

وكان الغامدي قد قال إن النقاب عادة متوارثة وليس من الدين، وأشار إلى أن كشْف المرأة وجهها وكفيها ليس بمحرم.

أحمد الغامدي يثير الجدل بشأن «نقاب المرأة» :

• النقاب عادة متوارثة وليس من الدين وكشف المرأة وجهها وكفيها ليس بمحرم .

• لم يؤمر عامة النساء بالحجاب، إنما شرع الحجاب لأمهات المؤمنين .#النقاب pic.twitter.com/jP0nUZHk90 — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) February 4, 2023

وفي تفسير للآية الكريمة “يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، قال الغامدي: “الاية واضحة ارشاد حرائر النساء ان يقربن من جلابيبهن على ابدانهن كعلامة تعرف بأنها حرة حتى لا يتجرأ بعض ضعفاء الدين على إيذائهن”.

الاية واضحة ارشاد حرائر النساء ان يقربن من جلابيبهن على ابدانهن كعلامة تعرف بانها حرة حتى لا يتجرأ بعض ضعفاء الدين على ايذائهن — أحمد بن قاسم الغامدي (@DAhmadq84) February 1, 2023

مطلق الجاسر يرد على الغامدي

وردا على تصريحات الغامدي، قال الأكاديمي الكويتي مطلق الجاسر: “وصلنا إلى مرحلة من وقاحة المتطاولين على الدين أننا أصبحنا نوضّح الواضحات، فهل يشك مسلم أن ستر وجه المرأة أمرٌ ديني وليس من العادات”.

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وأضاف: “أكتفي هنا بنقل آية مع تفسيرها للصحابي ابن عباس رضي الله عنهما وأثر لإحدى التابعيات.. ومن يرى جواز كشف وجه المرأة من العلماء فإنه يرى أن ستره من الدين”.

وصلنا إلى مرحلة من وقاحة المتطاولين على الدين أننا أصبحنا نوضّح الواضحات!

فهل يشك مسلم أن ستر وجه المرأة أمرٌ ديني وليس من العادات!؟

أكتفي هنا بنقل آية مع تفسيرها للصحابي ابن عباس رضي الله عنهما وأثر لإحدى التابعيات

ومن يرى جواز كشف وجه المرأة من العلماء فإنه يرى أن ستره من الدين pic.twitter.com/sS2hMK3K4x — د. مطلق الجاسر (@Dr_Mutlaq) February 4, 2023

الأزهر الشريف يعلق على ارتداء النقاب

وارتداء النقاب دائما ما يبرز للساحة، ويكون محلا لإثارة الجدل، علما بأن شيخ الأزهر أحمد الطيب كان قد علق على هذا الجدل في وقت سابق.

وقال شيخ الأزهر، إن النقاب ليس فرضاً ولا سنة ولكنه ليس مكروهاً أو ممنوعاً.

وأضاف: “النقاب ليس مستحباً، هو أمر مباح، لا أستطيع أن أقول لمن تلبسه أنتي تزايدتي على حدود الله، لأن الله أباحه، ولا أستطيع أن أقول لمن تلبسه أنت تفعلين أمراً شرعياً، فأنت مثابة عليه”.

وأضاف: “النقابة هو أمر في دائرة المباح، للمرأة أن تلبسه، وللمرأة أن تخلعه، حسب ظروفها، ولكن التي تلبس لا تقول أنا ألبسه شرعاً، هذا هو الفرق، والتي تخلعه لا تقول أنا أخلعة لأن الشرع أن أخلع النقاب”.