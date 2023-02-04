السبت, فبراير 4, 2023
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هدف قفشه يقود الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 (فيديو)

الأهلي المصري سيواجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية watanserb.com
تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية
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وطن- تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، على حساب نظيره سوندرز الأمريكي بهدف نظيف دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (طنجة) بدولة المغرب.

وسجل نجم فريق الأهلي المصري محمد مجدي قفشه هدف الفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، في الدقيقة ال88. على نهاية أحداث المباراة داخل شباك منافسه ستايل سوندرز الأمريكي.

مباراة الأهلي ضد سوندرز في كأس العالم للأندية

وكان وصيف دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي الأهلي المصري، الأكثر استحواذاً على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة أمام منافسه ساوندرز الأمريكي. بنسبة 55%، على عكس الفريق المنافس الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 45%.

كما وتفوق الفريق الخاسر ساوندرز في التسديدات في المباراة أمام منافسه الأهلي المصري. حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة، بينما وصل عدد تسديدات المارد الأحمر الأهلاوي إلى 9 تسديدات في المباراة.

تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

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وسيلتقي فريق الأهلي (المارد الأحمر)، في المباراة القوية القادمة أمام منافسه ريال مدريد، الأربعاء، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، للمنافسة على بطاقة العبور إلى نهائي البطولة العالمية للأندية.

كما ويستضيف ملعب (استاد مولاي عبد الله)، مباراة ريال مدريد والأهلي المصري، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

مباراة الأهلي وسوندرز الأمريكي
مباراة الأهلي وسوندرز الأمريكي

بينما ستكون بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة التاسعة مساءً.

وكان فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، قد استهل مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بفوز نظيف على أوكلاند سيتي النيوزيلندي. بثلاثية نظيفة دون مقابل الأسبوع المنصرم.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 37 نقطة، كما وبفارق 5 عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة للموسم الجاري.

مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري
مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري
المصدروطن + كأس العالم للأندية + الأهلي المصري + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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