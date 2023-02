هدف قفشه يقود الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، على حساب نظيره سوندرز الأمريكي بهدف نظيف دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (طنجة) بدولة المغرب.

وسجل نجم فريق الأهلي المصري محمد مجدي قفشه هدف الفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، في الدقيقة ال88. على نهاية أحداث المباراة داخل شباك منافسه ستايل سوندرز الأمريكي.

وكان وصيف دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي الأهلي المصري، الأكثر استحواذاً على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة أمام منافسه ساوندرز الأمريكي. بنسبة 55%، على عكس الفريق المنافس الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 45%.

كما وتفوق الفريق الخاسر ساوندرز في التسديدات في المباراة أمام منافسه الأهلي المصري. حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة، بينما وصل عدد تسديدات المارد الأحمر الأهلاوي إلى 9 تسديدات في المباراة.

وسيلتقي فريق الأهلي (المارد الأحمر)، في المباراة القوية القادمة أمام منافسه ريال مدريد، الأربعاء، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، للمنافسة على بطاقة العبور إلى نهائي البطولة العالمية للأندية.

Scenes from the first half 📸#ClubWC x #Sounders pic.twitter.com/pgm21m6DXi

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) February 4, 2023