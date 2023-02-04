هدف قفشه يقود الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 (فيديو)

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وطن- تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، على حساب نظيره سوندرز الأمريكي بهدف نظيف دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (طنجة) بدولة المغرب.

وسجل نجم فريق الأهلي المصري محمد مجدي قفشه هدف الفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، في الدقيقة ال88. على نهاية أحداث المباراة داخل شباك منافسه ستايل سوندرز الأمريكي.

مباراة الأهلي ضد سوندرز في كأس العالم للأندية

وكان وصيف دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي الأهلي المصري، الأكثر استحواذاً على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة أمام منافسه ساوندرز الأمريكي. بنسبة 55%، على عكس الفريق المنافس الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 45%.

الأهلي لا يرى سوى الذهب 🏅 الشياطين الحُمر يضربون موعدًا مع ريال مدريد 🦅🔴@AlAhly | @realmadridarab pic.twitter.com/yM7kW08TlL — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 4, 2023

كما وتفوق الفريق الخاسر ساوندرز في التسديدات في المباراة أمام منافسه الأهلي المصري. حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة، بينما وصل عدد تسديدات المارد الأحمر الأهلاوي إلى 9 تسديدات في المباراة.

هدف الاهلي الوحيد باقدام محمد مجدي قفشه صاحب القاضية ممكن 🥰 والتأهل الي نصف النهائي لملاقاة بطل اوروبا ريال مدريد ❤🦅 فخر مصر 🇪🇬❤🦅 pic.twitter.com/EYIbym359Q — ALAHLY LOVERS NEWS (@ahly_loversnews) February 4, 2023

تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

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وسيلتقي فريق الأهلي (المارد الأحمر)، في المباراة القوية القادمة أمام منافسه ريال مدريد، الأربعاء، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، للمنافسة على بطاقة العبور إلى نهائي البطولة العالمية للأندية.

كما ويستضيف ملعب (استاد مولاي عبد الله)، مباراة ريال مدريد والأهلي المصري، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

بينما ستكون بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة التاسعة مساءً.

وكان فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، قد استهل مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بفوز نظيف على أوكلاند سيتي النيوزيلندي. بثلاثية نظيفة دون مقابل الأسبوع المنصرم.

الأهلي يضرب موعدا مع ريال مدريد في نصف نهائي المونديال بعد الفوز على سياتل ساوندرز بهدف دون رد🦅💪#يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/07mNeVnz0N — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 4, 2023

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 37 نقطة، كما وبفارق 5 عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة للموسم الجاري.