السبت, فبراير 4, 2023
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حياتنا

هبة نور تثير غضب متابعيها بجلسة تصوير نارية في كراج سيارات فيراري! (شاهد)

هبة نور كانت قد أدت وصلة رقص خلال استضافتها في برنامج “كتير هلقد” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني هشام حداد، على شاشة تلفزيون MTV اللبنانية

كتب سالم حنفي
جلسة تصوير هبة نور watanserb.com
الفنانة السورية هبة نور
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وطن– أثار النجمة السورية هبة نور الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بملابس مثيرة.

ونشر الفنانة السورية هبة نور عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام مقطع فيديو يوثق خضوعها لجلسة تصوير.

ووفقا للفيديو ظهرت الفنانة هبة نور بزي “سواريه” أسود ومطرز بالخرز اللامع ببنطلون وسترة متصلين (قطعة واحدة).

وأظهر الزي الذي ارتدته هبة نور خلال جلسة التصوير في إحدى كراجات السيارات مفاتنها العديدة، حيث أظهرت السترة المفتوحة مساحة كبيرة من صدرها، في حين كان ظهره كله مكشوفا.

استياء متابعي هبة نور من ظهورها

ظهور هبة نور بهذا المنظر أثار حفيظة متابعيها على “انستغرام”، حيث استنكرت إحداهن ارتدائها هذا اللبس قائلة: ” نفسي اسألها جد شو بستفيد الواحد لما يلبس هيك لبس ؟ يعني انتي بتعرفي كل حدا بيطلع عليكي كم سيئة اخذتي ولك مجرد تفكير الواحد يفكر فيها بتعب ما بحكي غير الله يهدينا ويهديكي ويهدي كل الناس”.

وقال متابع آخر ساخرا:” ماافي ذهبية اذاا بتشلحي”.

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وقالت متابعة أخرى:” ديربالج اكو قطعة قماش ناسيتها على رجلينك ومغطياهم يمكن ما منتبهة”.
وعلق آخر بالآية الكريمة” ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ”.

تعليقات واستياء متابعي هبة نور من ظهورها
تعليقات واستياء متابعي هبة نور من ظهورها

هبة نور تؤدي وصلة رقص

وكانت هبة نور قد اثارت الجدل بعد تقديمها وصلة رقص، خلال استضافتها في برنامج “كتير هلقد”، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني هشام حداد، على شاشة تلفزيون MTV اللبنانية.

واظهر مقطع فيديو من الحلقة، إحضار هشام حداد، “شال الرقص”، للممثلة هبة نور، التي أخبرته في البداية أنها تخجل، لكنها اشترطت عليه أن يرقص معها “رقصاً شرقياً”.

واستجابت هبة نور لطلب هشام حداد، حيث قام بربط “شال الرقص” على خصرها، وسط تفاعل وصيحات الحضور، لتقدّم وصلة رقص على أنغام أغنية “حبيبي يا عيني” للفنانة مايا يزبك.

المصدرانستغرام ، فيسبوك ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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