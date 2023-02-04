السبت, فبراير 4, 2023
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لوفيغارو: لماذا يجب أن تتوقف عن إعطاء النصائح لأحبائك؟

"من واجبنا الأخلاقي أن نتدخل لمحاولة منع قرارات خطيرة فحسب، لأنه من شأنها أن تعرض صاحبها للخطر..."

كتب معالي بن عمر
تقديم النصائح للآخرين watanserb.com
تقديم النصائح للآخرين
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وطن-وفقًا للفيلسوف البريطاني فاربود أكلاجي، فإن توجيه وإرشاد الإحبّاء في اختياراتهم يمنعهم من أن يكونوا مستقلين ومن أن يجدوا هويتهم الخاصة، بحسب ما نقلته صحيفة “مادام لو فيغارو” الفرنسية.

في الحقيقة، نسعى جميعًا للحصول على رأي أحد الأحباء لرؤية الأشياء بشكل أكثر وضوحًا أو للحصول في النهاية على إجابة لا يمكننا (أو لم نعد) أن نجدها بمفردنا.

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لكن، وفقًا لفاربود أكلاجي، الفيلسوف والباحث في كلية المسيح في كامبريدج، كان من الأفضل لأصدقائنا الامتناع عن تقديم أي نصيحة لنا، حيث يؤكد لنا الفيلسوف في مقال نُشر فبتاريخ 31 ديسمبر على موقع مجلة الفلسفة Analysis، أن التدخل في قرارات الحياة قد يحرم الصديق من استقلاليته وبحثه عن هويته.

يجب أن تتوقف عن إعطاء النصائح لأحبائك
يجب أن تتوقف عن إعطاء النصائح لأحبائك

انتهاك حق تقرير المصير

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، يركز موضوع الفيلسوف فاربود أكلاجي على هذه الاختيارات التي تؤدي إلى تجارب من شأنها أن تغيّره وتدفعه للبحث عن هويته، وبتعبير أدق هي تجربة توفر المعرفة أو الفهم للذات، والتي لا يمكن الحصول عليها إلا بعد خوض التجربة بكل تفاصيلها أو أي تجربة تعدّل القيم الأساسية ورغبات من يعيشها.

كما يتساءل الفيلسوف: “تحت أي ظروف يجوز التدخل لمحاولة منع شخص ما من الحصول على تجربة من شأنها أن تغيّره وتدفعه للبحث عن هويته؟”. كيف يمكن حرمان شخص ما من التعلم من تجاربه واختياراته؟”. فوفقا له، فإن التدخل في اتخاذ القرار بدلاً من الشخص العزيز علينا والقريب منا وإبداء الرأي، من شأنه أن يرقى إلى انتهاك “الاستقلالية” و “الحق في تقرير المصير” للشخص، حتى لو كانت النصيحة مبنيّة على حسن النية.

لذلك، يجب أن يتم اتخاذ القرار بشكل مستقل، كما يقول فاربود أكلاجي: إنها الطريقة الوحيدة لبناء الهوية ومعرفة ما نرغب فيه وما يناسبنا وقيمنا. والفائدة من ذلك حسب الفيلسوف؟ سندرك لامحالة أن شخصيتنا التي نحن عليها حاليًا؛ هي نتيجة اتخاذ وتطبيق قراراتنا وخوض تجاربنا بأنفسنا.

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قرار جيد أم سيء؟

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تغيير الوظائف وإنجاب طفل ثالث، واختيار مسار دراسي معين؛ كلها عوامل تمنعنا من إبداء رأينا، لأنه ببساطة من المستحيل معرفة عواقب الاختيار الذي تم اتخاذه طالما أن الشخص لم يخض التجربة، لذلك، لا يمكن اتخاذ قرار عوضًا عن الشخص المعني بالأمر. ويخلص فاربود أكلاجي إلى أنه من واجبنا الأخلاقي أن نتدخل لمحاولة منع قرارات خطيرة فحسب، لأنه من شأنها أن تعرض صاحبها للخطر.

ينبغي الكف عن تقديم النصائح للآخرين
ينبغي الكف عن تقديم النصائح للآخرين
المصدرمادام لو فيغارو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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