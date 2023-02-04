فيديو مفزع لكمين روسي استهدف شاحنة عسكرية أوكرانية من مسافة قريبة جدا

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وطن – انتشر مقطع فيديو على موقع تويتر، يوثق لقطات من كمين روسي استهدف شاحنة عسكرية أوكرانية بذخيرة حية، خلال الحرب التي تقترب من إتمام عامها الأول.

وأظهر الفيديو، عملية إطلاق النار على الشاحنة الأوكرانية، عبر إطلاق نار كثيف عليها، ما أجبرها على التوقف.

بعد ذلك، اقترب الجنود الروس من الشاحنة الأوكرانية، وشوهدت جثث قوات أوكرانية طُرحت أرضا.

وأقدم الجنود الروس، على مصادرة الأسلحة من الجنود الأوكرانيين، بعدما تم جمعها من الشاحنة التي تحطم زجاجها من جراء إطلاق النار.

فيديو لكمين روسي يستهدف شاحنة عسكرية اوكرانية بذخيرة حية. تشرين الثاني ٢٠٢٢. الفيديو + ١٨. pic.twitter.com/j4yqJpaDft — حرب روسيا – اوكرانيا (@_world_changing) February 4, 2023

الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة.. وضحاياها كثيرون

وتقترب الحرب الروسية الأوكرانية من إتمام عامها الأول، فيما لا تلوح في الأفق أي بوادر تجاه وقف هذه الحرب.

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وحتى نهاية يناير الماضي، صدرت إحصاءات تقول إن المعارك أسفرت عن سقوط 180 ألف قتيل أو جريح في صفوف الجيش الروسي، و100 ألف في الجانب الأوكراني إضافة إلى مقتل 30 ألف مدني.

وهذه الإحصاءات نشرها الجيش النرويجي، في وقت سابق، علما بأن روسيا وأوكرانيا لم تقدم أي حصيلة موثوقة عن خسائرهما منذ شهور.

وكان رئيس الأركان الأميركي مارك ميلي، قد أعلن في نهاية العام الماضي، أنّ الجيش الروسي تكبد خسائر تزيد عن 100 ألف جندي بين قتيل أو جريح، مع حصيلة مماثلة “على الأرجح” في الجانب الأوكراني، فيما لا يمكن التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

روسيا تستعد لشن هجوم واسع

في سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني أنّ القوات الروسية تستعد لشن هجوم واسع على البلاد من البحر الأسود، إذ بدأت بتنفيذ مناورات في المنطقة وإرسال المزيد من التعزيزات إليها رغم العواصف البحرية التي تشهدها.

زيلينسكي يطالب بتعزيز العقوبات على روسيا

فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى تعزيز العقوبات على روسيا مؤكدا أنه كلما تم ذلك تقدمت بلاده في هزيمة ما سماه “العدوان الروسي”.

موسكو تدافع عن عملياتها

في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه كلما زاد الغرب في تزويد نظام كييف بالأسلحة بعيدة المدى زادت الحاجة لدفع القوات الأوكرانية بعيدا عن الأراضي الروسية.

وأشار لافروف إلى أن الجميع يريد إنهاء الحرب، لكن لا أحد يرغب في إقناع أوكرانيا بالمسار الدبلوماسي.

وأضاف: “الغرب يأمل في هزيمة إستراتيجية لروسيا حتى لا تتمكن من التعافي لعقود”.

وأشار إلى أن ما وصفها بـ “قناعة الولايات المتحدة بتفوقها وصوابيتها المطلقة” هما السبب في المواجهة القائمة حاليا بين روسيا والغرب في أوكرانيا.