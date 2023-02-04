فيديو صادم لقطيع من الحمير يظهر فجأة في طواف السعودية ٢٠٢٣

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وطن– انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”الصادم”، يُظهر خروج قطيع من الحمير خلال سباق للدراجات في بطولة طواف السعودية ٢٠٢٣.

وتم التقاط مقطع الفيديو، في محافظة العلا أثناء خروج قطيع الحمير بالتزامن مع تنظيم فعاليات الطواف، إذ ظهرت الحمير وكأنها تشارك في الماراثون.

وشوهدت الحمير، وهي تركض داخل الصحراء بجانب الطريق الأساسية للماراثون.

في #العلا خروج قطيع من الحمير خلال سباق للدراجات في بطولة #طواف_السعودية ٢٠٢٣. pic.twitter.com/OZ0RkVyRtT — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) February 4, 2023

تنظيم طواف السعودية 2023

ونظّمت وزارة الرياضة السعودية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات بطولة طواف السعودية في محافظة العلا خلال الفترة من 30 يناير وحتى 3 فبراير.

وشارك في فعاليات سباق طواف السعودية 2023 للدراجات الهوائية في محافظة العلا، 112 دراجاً من 16 دولة، تنافسوا على مسافة إجمالية تبلغ 830 كيلو مترا.

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وفقد تُوِّج الدراج البرتغالي روبن غيريرو من فريق موفي ستار بلقب بطولة طواف السعودية 2023.

وأكمل غيريرو المراحل الخمس للسباق متصدراً تصنيف الوقت الفردي العام ومتغلباً على 112 منافساً، مثلوا 16 فريقاً من مختلف قارات العالم السبع.

وحسم الدراج النرويجي لقب البطولة رغم ترتيبه الفردي في المرحلة الخامسة للسباق، والتي انطلقت من البلدة القديمة للعلا، وصولاً إلى مرايا بمسافة 143 كيلومتر إلا أنه أسرع متسابق قطع المسافة الإجمالية للمراحل بمسافة 830 كيلومتراً خلال 20 ساعة و20 دقيقة و4 ثوانٍ.

وجاء الإيطالي دافيدي فورمولو لاعب نادي UAE الإمارات في المركز الثاني للترتيب الفردي العام للبطولة إذ كان الفارق بينه وبين منافسه البرتغالي 8 ثوان وتلاه بثانية دراج فريق البحرين فيكتوريوس الكولومبي سانتياغو غويتراغو الذي حقق المركز الثالث.

بينما أنهى الهولندي ديلان غرونويغن دراج فريق جايكو العلا مشاركته في البطولة حاصلاً على القميص الأحمر لتصدره تصنيف النقاط العام.

وظفر الدنماركي ماركوس ساندر هانسنن لاعب فريق يونو إكس بالقميص الأزرق الذي يمثل سائقي الدراجات الأكثر نشاطاً.

بينما ارتدى الكولومبي سانتياغو غويتراغو لاعب البحرين فيكتوريوس القميص الأبيض كونه أفضل سائق دراجات للشباب وأول متسابق شاب في التصنيف الفردي.

وفاز فريق UAE الإمارات بالمركز الأول في الترتيب العام للفرق، إذ قطع لاعبوه إجمالي مسافة السباق خلال 47 ساعة و51 دقيقة و32 ثانية.