دراسة: يجب على الأمهات الخروج مرتين في الأسبوع مع الأصدقاء للترفيه عن نفسهنّ

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وطن-في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الأمهات من الأعباء المنزلية والواجبات الزوجية والمسؤوليات الروتينية المتكرّرة، أظهرت دراسة حديثة أنه من أجل رفاههن، ينبغي على الأمهات الخروج مع الأصدقاء بانتظام، على الأقل مرتين في الأسبوع.، بحسب ما نقلته مجلة “بونبون” الفرنسية.

من اسقلال المواصلات بصفة يومية لقضاء بعض الشؤون أو العمل إلى الاهتمام بالأطفال حتى خلودهم إلى النوم، كل هذه المهام تُنهك كاهل الأم وتتعبها؛ فماذا لو غيرت الأمهات القواعد وقلبت الموازين بعض الشيء من خلال تخصيص بعض الوقت لأنفسهن؟

في هذا السياق، بحثت دراسة أجراها روبن دنبار وباحثون من جامعة أكسفورد، صحة الأمهات اللاتي أُصبن بالإرهاق وأهملن أنفسهن بين وظيفتن؛ العمل خارج المنزل والاهتمام بالأطفال والأعمال المنزلية اليومية.

ووفق ما ترجمته “وطن“، فإنهم وجدوا أن خروج الأمهات مع الأصدقاء مرتين في الأسبوع، أمر ضروري لتحافظ الأمهات على صحتهن العقلية. كما أن تناول الغداء أو العشاء أو مشروب لمدة ساعة أو التسوّق؛ هي لحظات ترفيهية بسيطة سقضيها الأم مع أصدقاءها، ما يجعلها تجدد روحها وطاقتها. علاوة على ذلك، ستساعد هذه اللقاءات بين الفتيات على تقليل التوتر وخاصة تجنب الاكتئاب الناجم عن العبء العقلي.

ولكن لماذا تم تحديد أن تقوم الأمهات بنزهتين في الأسبوع وليس نزهة واحدة؟

أوضح روبن دنبار في هذا الصدد: “لقد قادنا بحثنا إلى هذه النتائج لأنه وفقًا للبيانات، هذا هو الوقت الذي نميل لقضائه مع الأصدقاء المقربين والعائلة. فضلاً عن أن الأشخاص الذين لديهم علاقات اجتماعية متنوعة يعانون من أمراض ويشعرون بألم أقل”.

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وتابع: “من يقول الخروج مع الأصدقاء، يقول أيضًا قضاء وقت ممتع يمتزج فيه الضحك بالفرح. فمشاعر السعادة التي يفرزها هرمون الإندورفين، تسمح للأمهات بالشعور بتحسن تجاه أنفسهن وقبل كل شي العيش لفترة أطول!”.