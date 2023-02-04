السبت, فبراير 4, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنادراسة: يجب على الأمهات الخروج مرتين في الأسبوع مع الأصدقاء للترفيه عن...
حياتنا

دراسة: يجب على الأمهات الخروج مرتين في الأسبوع مع الأصدقاء للترفيه عن نفسهنّ

"الأشخاص الذين لديهم علاقات اجتماعية متنوعة يعانون من أمراض ويشعرون بألم أقل..."

كتب معالي بن عمر
خروج الامهات للترفيه على النفس أمر ضروري watanserb.com
خروج الامهات للترفيه على النفس أمر ضروري
- Advertisement -

وطن-في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الأمهات من الأعباء المنزلية والواجبات الزوجية والمسؤوليات الروتينية المتكرّرة، أظهرت دراسة حديثة أنه من أجل رفاههن، ينبغي على الأمهات الخروج مع الأصدقاء بانتظام، على الأقل مرتين في الأسبوع.، بحسب ما نقلته مجلة “بونبون” الفرنسية.

من اسقلال المواصلات بصفة يومية لقضاء بعض الشؤون أو العمل إلى الاهتمام بالأطفال حتى خلودهم إلى النوم، كل هذه المهام تُنهك كاهل الأم وتتعبها؛ فماذا لو غيرت الأمهات القواعد وقلبت الموازين بعض الشيء من خلال تخصيص بعض الوقت لأنفسهن؟

في هذا السياق، بحثت دراسة أجراها روبن دنبار وباحثون من جامعة أكسفورد، صحة الأمهات اللاتي أُصبن بالإرهاق وأهملن أنفسهن بين وظيفتن؛ العمل خارج المنزل والاهتمام بالأطفال والأعمال المنزلية اليومية.

العبء العقلي الذي تعاني منه الأمهات
العبء العقلي الذي تعاني منه الأمهات

ووفق ما ترجمته “وطن“، فإنهم وجدوا أن خروج الأمهات مع الأصدقاء مرتين في الأسبوع، أمر ضروري لتحافظ الأمهات على صحتهن العقلية. كما أن تناول الغداء أو العشاء أو مشروب لمدة ساعة أو التسوّق؛ هي لحظات ترفيهية بسيطة سقضيها الأم مع أصدقاءها، ما يجعلها تجدد روحها وطاقتها. علاوة على ذلك، ستساعد هذه اللقاءات بين الفتيات على تقليل التوتر وخاصة تجنب الاكتئاب الناجم عن العبء العقلي.

تحذير لكل الأمهات: إكتئابك ينتقل لطفلك

ولكن لماذا تم تحديد أن تقوم الأمهات بنزهتين في الأسبوع وليس نزهة واحدة؟

أوضح روبن دنبار في هذا الصدد: “لقد قادنا بحثنا إلى هذه النتائج لأنه وفقًا للبيانات، هذا هو الوقت الذي نميل لقضائه مع الأصدقاء المقربين والعائلة. فضلاً عن أن الأشخاص الذين لديهم علاقات اجتماعية متنوعة يعانون من أمراض ويشعرون بألم أقل”.

الخروج مع الأصدقاء يفرز هرمون السعادة
الخروج مع الأصدقاء يفرز هرمون السعادة
- Advertisement -

وتابع: “من يقول الخروج مع الأصدقاء، يقول أيضًا قضاء وقت ممتع يمتزج فيه الضحك بالفرح. فمشاعر السعادة التي يفرزها هرمون الإندورفين، تسمح للأمهات بالشعور بتحسن تجاه أنفسهن وقبل كل شي العيش لفترة أطول!”.

أجر يعادل المناصب الإدارية أو الأطباء..هذا هو الراتب التي تستحقه كل الأمهات في العالم

المصدربونبون-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

7 أشياء أساسية يجب عليك امتلاكها في المنزل لتكون أكثر سعادة

حياتنا

أجر يعادل المناصب الإدارية أو الأطباء..هذا هو الراتب التي تستحقه كل الأمهات في العالم

حياتنا

الصحة العقلية: 4 تغييرات بسيطة وسهلة يجب إجراؤها للشعور بتحسن

حياتنا

إليكم سبب اعتبار عدم القيام بأي شيء أمر صحيّ مثل ممارسة التمارين الرياضية..

حياتنا

لماذا دائمًا ما تكون المراحيض بلون أبيض؟ اكتشف سبب ذلك..

الهدهد

“الأمهات العازبات عاهرات”.. “شاهد” ماذا قال هذا النائب التونسي ودفع نواب المجلس للانسحاب والصراخ في وجهه!

فيديو

فيديو| لن تصدق حجم البذخ والرفاهية.. الطائرة الخاصة لمُكافِح الفساد محمد بن سلمان!

فيديو

فيديو| يعتقدون أن الرفاهية الطبيعية مُملّة .. 10 مليونيرات يفعلون أشياء غريبة بأموالهم!

تقارير

الجارديان تستكشف حياة “الأمهات غير المتزوجات” في تونس.. لا ينظر إليهن على أنهن بشر !

فيديو

أصغر10 أمهات في العالم.. تعرف عليهن “فيديو”

أرشيف - الهدهد

تقرير: سكان قطر الأكثر (رفاهية) في العالم العربي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

القهوة تقلّل من أمراض الكبد لدى مرضى السكري من النوع الثاني

ميرور: دبي على خطى لاس فيغاس تتحول إلى وجهة عالمية للزواج المدني غير الشرعي!

تركوها تقاوم المرض وحدها.. لقطات مبكية لسيدة لبنانية تستغيث من داخل المستشفى

رياض محرز يُتوج بجائزة جديدة مع مانشستر سيتي (صور)

بيكيه وعشيقته كلارا شيا يتخذان الخطوة الحاسمة في علاقتهما.. صور حسمت الأمر! (شاهد)

مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيما في أريحا واحتراق آلية عسكرية إسرائيلية

رونالدو يدخل في شجار بالأيدي مع لاعب الفتح في الدوري السعودي (فيديو)

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يهين بقوة السفير الأمريكي في أنقرة (شاهد)

رونالدو يداعب السعوديين بالتخلي عن حلق الصليب.. ما القصة؟ (شاهد)

هبة عبوك بزي أحمر ناري برفقة شاب أسود في حلبة الملاكمة (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC