بيكيه وعشيقته كلارا شيا يتخذان الخطوة الحاسمة في علاقتهما.. صور حسمت الأمر! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– قبل ساعات قليلة فقط ، رحب جيرارد بيكيه بعام جديد في حياته ، وتحديداً الرقم 36، وهو رقم يمكن أن يكون مثل الآخرين ، ولكن مع ذلك ، يهدف إلى أن يكون مليئًا بالتغييرات.

واختار بيكيه إنهاء علاقته مع شاكيرا بعد أكثر من عقد معًا ومنح لنفسه فرصة الحب مرة أخرى على يد كلارا شيا، ليؤكد أن بإمكانه أن يخطو خطوة إلى الأمام في هذه العلاقة، بحسب موقع ” okdiario” الإسباني.

وبحسب الموقع، فقد أكد ذلك صباح، الجمعة، عندما التقطت الكاميرات العشيقة ولاعب برشلونة السابق وهم يغادران منزل الأخير الواقع في شارع مونتانير في برشلونة.

قضوا الليل معا

ووفقا للموقع فهي حركة ألمحوا بها إلى أنهم أمضوا الليل معًا وأنهم ربما اختاروا توحيد حياتهم بشكل دائم من خلال مشاركة المنزل أيضًا.

وقال الموقع إنه على الرغم من أن كلارا شيا عاشت حتى الآن مع والديها وقضت عطلات نهاية الأسبوع فقط مع صديقها ، فإن الحقيقة هي أنها ستنتقل الآن بشكل دائم إلى منزل جيرارد بيكيه لفترة غير محددة .

سيعيشان في منزل بيكيه

وتظهر المعلومات أن البطلان لا ينويان البحث عن منزل آخر للعيش معًا، والبقاء في منزل لاعب كرة القدم السابق.

- Advertisement -

ولفت الموقع إلى انه لم يكن لدى أي منهما أي نية للمشاركة في الشقة حتى وقت قريب، حيث أنه في البداية، أرادت كلارا وبيكيه الانتظار حتى تستقر “شاكيرا” في مياميمع طفليهما، ربما لتجنب بعض التوترات التي يمكن أن تستمر بين الزوجين السابقين.

تغيير الأفكار

لكن الحقيقة هي أنهم غيروا أفكارهما الأن بنسبة 180 درجة، والسبب في أنه لم يعد كافياً بالنسبة لهما قضاء عطلات نهاية الأسبوع في برشلونة أو في لا سيردانيا ومشاركة العمل في نفس المكتب ،وأصبحا يريدان الاستمتاع بوقت أكثر شيوعًا والعيش معًا.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هناك لحظة في حياة بيكيه تترك فيها كلارا المنزل المشترك وربما تعود إلى منزل والديها، وهذا سيحدث عندما يكون على جيرارد أن يكون مع أطفاله ، وهو الوضع الذي أرادت فيه الشابة أن يستمتع والد الأطفال بهم بمفرده وبأقصى قدر من الخصوصية.

وأوضح الموقع أنه من الواضح هو أن شيا وبيكيه يعيشان واحدة من أسعد اللحظات في قصة حبهما ، حيث تمكنا من تكوين ترادف قوي وغير قابل للكسر على ما يبدو ولم يعدا يختبئان أمام الكاميرات، أو عبر الشبكات الاجتماعية.