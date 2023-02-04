الهلال السعودي يُقصي الوداد من كأس العالم للأندية بركلات الترجيح (شاهد)

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وطن- أقصى فريق الهلال السعودي نظيره الوداد المغربي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح، بنتيجة 5-3، عقب انتهاء المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وافتتح صاحب الأرض الوداد البيضاوي أولى أهداف المباراة داخل شباك الضيف الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، عن طريق اللاعب أيوب العلمود في الدقيقة ال52.

مباراة الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية 2023

وأدرك الهلال السعودي هدف التعادل عند الدقيقة ال93. من الوقت القاتل على نهاية أحداث المباراة، عن طريق محمد كنو من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة. لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

ألف ألف مبروووووووووووووك الفوز لنادي الهلال السعودي والتأهل الى نصف النهائي وهردلك لنادي الوداد البيضاوي🇸🇦❤️🇲🇦 pic.twitter.com/VuYMf0z5UO — 🇸🇦 عبدالكريم العواض 🇸🇦 (@krim237) February 4, 2023

وحسم الزعيم الآسيوي بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، على حساب الوداد المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

الهلال السعودي الي نصف النهائي الف الف مبروك مبروك التأهل لنصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية💙💙 #الهلال_الوداد_المغربي #الهلال_في_كأس_العالم #كأس_العالم_للأندية #عالمية_الهلال_تضي_المونديال pic.twitter.com/PAoNQGEIxR — عبد الغني نور (@abdo_Elgni) February 4, 2023

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كما وأشهر حكم المباراة 11 بطاقة صفراء في القمة العربية بين الهلال والوداد في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

حسمها مصعب الجويري بأعصاب حديدية لينطلق زملائه في فرحة جنونية بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA 🌊🎯@Alhilal_FC pic.twitter.com/qKhN45do3N — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 4, 2023

وتحصل نجم الوداد المغربي يحيى جبران على البطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة في الدقيقة ال91، وكذلك نجم الفريق المنافس الهلال محمد كنو في الدقيقة ال95. ليخرج كلا اللاعبين خارج أرضية الملعب.

تأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

وسيواجه فريق الهلال السعودي (الزعيم)، الثلاثاء، أمام منافسه فلامينغو البرازيلي، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، على ملعب (طنجة) بدولة المغرب.

كما وستكون مباراة الهلال وفلامينغو، في نصف نهائي البطولة، في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

يشار بأن دولة المغرب تستضيف بطولة كأس العالم للأندية 2023. بنسختها ال17، خلال الفترة ما بين 1- 11 فبراير/ شباط الجاري.