السبت, فبراير 4, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةالهلال السعودي يُقصي الوداد من كأس العالم للأندية بركلات الترجيح (شاهد)
رياضة

الهلال السعودي يُقصي الوداد من كأس العالم للأندية بركلات الترجيح (شاهد)

الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب الوداد المغربي

كتب فارس أبو شيحة
الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب الوداد watanserb.com
الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب الوداد
- Advertisement -

وطن- أقصى فريق الهلال السعودي نظيره الوداد المغربي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح، بنتيجة 5-3، عقب انتهاء المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وافتتح صاحب الأرض الوداد البيضاوي أولى أهداف المباراة داخل شباك الضيف الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، عن طريق اللاعب أيوب العلمود في الدقيقة ال52.

مباراة الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية 2023

وأدرك الهلال السعودي هدف التعادل عند الدقيقة ال93. من الوقت القاتل على نهاية أحداث المباراة، عن طريق محمد كنو من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة. لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وحسم الزعيم الآسيوي بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، على حساب الوداد المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

- Advertisement -

كما وأشهر حكم المباراة 11 بطاقة صفراء في القمة العربية بين الهلال والوداد في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتحصل نجم الوداد المغربي يحيى جبران على البطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة في الدقيقة ال91، وكذلك نجم الفريق المنافس الهلال محمد كنو في الدقيقة ال95. ليخرج كلا اللاعبين خارج أرضية الملعب.

مباراة الهلال والوداد
مباراة الهلال والوداد

تأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

وسيواجه فريق الهلال السعودي (الزعيم)، الثلاثاء، أمام منافسه فلامينغو البرازيلي، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، على ملعب (طنجة) بدولة المغرب.

كما وستكون مباراة الهلال وفلامينغو، في نصف نهائي البطولة، في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

يشار بأن دولة المغرب تستضيف بطولة كأس العالم للأندية 2023. بنسختها ال17، خلال الفترة ما بين 1- 11 فبراير/ شباط الجاري.

الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية 2023
الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية 2023
المصدروطن + الهلال السعودي + الوداد البيضاوي + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تشكيلة الأهلي ضد سوندرز والموعد في كأس العالم للأندية 2023

رياضة

تشكيلة الهلال والوداد وتوقيت المباراة في كأس العالم للأندية 2023

رياضة

الأهلي المصري يُقصي أوكلاند سيتي بالثلاثة في كأس العالم للأندية 2023 (فيديو)

رياضة

مَن الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي المصري الجديد؟!

رياضة

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023

رياضة

تعرف على قيمة جوائز كأس العالم للأندية 2023

رياضة

ليونيل ميسي يُبلغ نادي الهلال السعودي بقراره بعد العرض المُغري

رياضة

صدام عربي من العيار الثقيل .. تفاصيل قرعة كأس العالم للأندية 2023

رياضة

باريس سان جيرمان يرد على عرض الهلال السعودي لضم ميسي بهذا القرار

رياضة

بعد صفقة رونالدو .. الهلال السعودي يتفاوض مع زيدان

رياضة

الفيفا يصدم كهربا لاعب الأهلي المصري بهذا القرار!

رياضة

الهلال السعودي يكشف حقيقة مفاوضاته مع كريستيانو رونالدو (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“ردح رخيص”.. مسؤول إماراتي يدخل على خط الحرب الإعلامية السعودية المصرية

إليكم ترتيب أفضل وأسوأ خطوط طيران في الولايات المتحدة

CNN : “خيار تكتيكي” يقف وراء عدم تخلى بايدن عن معاقبة السعودية

جورجينا رودريغيز في “أسخن” إطلالة حتّى الآن بالسعودية .. شاهد كيف ظهرت بالشورت!

“إشهار بلون الدم”.. كيف حولت مرتزقة فاغنر جريمة قتل مُروعة إلى “إعلان ترويجي” لسطوتها؟! (شاهد)

“أنتم السعوديون دمرتم بلدنا”.. وسم متصدر تعبيرا عن رفض مصري- يمني للتدخل السعودي.. ما القصة

بلهجة تونسية.. جوي هود السفير الأميركي الجديد في تونس يخاطب التونسيين (فيديو)

ممثل شهير يخرج عن صمته ويفضح الأمير هاري: “أعرف المرأة التي فقد عذريته معها” (شاهد)

الأطعمة فائقة المعالجة: 8 منتجات شائعة يجب الحذر منها

تشكيلة برشلونة ضد إشبيلية والتوقيت في الدوري الإسباني

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC