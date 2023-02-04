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رياضة

الدوري الإنجليزي 2023: أرسنال وليفربول ونيوكاسل يتعثرون واليونايتد يُواصل سكة انتصاراته

منافسات الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
الدوري الإنجليزي 2023 watanserb.com
الدوري الإنجليزي 2023
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وطن- شهدت مباريات الجولة ال21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، العديد من المفاجآت على صعيد النتائج، لعل أبرزها تعثر المتصدر أرسنال بالخسارة أمام إيفرتون بهدف نظيف دون مقابل، وتعادل نيوكاسل يونايتد الإيجابي أمام وست هام يونايتد بهدف لكليهما.

وتعثر متصدر متصدر الدوري الإنجليزي أرسنال، بالخسارة الثانية هذا الموسم خارج ميدانه. أمام الفريق المستضيف إيفرتون بهدف نظيف دون رد.

مباراة أرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2023

وسجل فريق إيفرتون هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل شباك أرسنال (المدفعجية)، في الدقيقة ال60 عن طريق اللاعب جيمس تاركوفسكي.

أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2023
أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2023

كما وعمق ليفربول (الريدز)، جراحه في منافسات الدوري الإنجليزي. بخسارة جديدة أمام وولفرهامبتون، بثلاثية نظيفة دون مقابل.

خسارة ليفربول أمام وولفرهامبتون

وسجل أهداف وولفرهامبتون أمام وصيف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ليفربول، جويل ماتيب بهدف بطريق الخطأ داخل شباك مرماه في الدقيقة ال5. وكريج داوسون في الدقيقة ال12، روبن نيفيس في الدقيقة ال71.

وولفرهامبتون
وولفرهامبتون
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كما وتعثر فريق نيوكاسل يونايتد بالتعادل الإيجابي أمام نظيره وست هام يونايتد، بهدف لكليهما في منافسات الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة نيوكاسل ضد وست هام في الدوري الإنجليزي 2023

وافتتح فريق نيوكاسل يونايتد أولى أهداف المباراة، داخل شباك مرمى وست هام يونايتد في الدقيقة ال3 عن طريق اللاعب كالوم ويسلون.

كما وأدرك البرازيلي لوكاس باكيتا هدف التعادل لصالح وست هام يونايتد في الدقيقة ال32.

فوز مانشستر يونايتد على كرستيال بالاس

ونجح فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، من تحقيق الفوز الثمين على منافسه كريستيال بالاس، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وأحرز البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة ال7 من ركلة جزاء، كما وعزز راشفورد هدف التقدم الثاني في النتيجة عند الدقيقة ال62.

وسجل الفريق المنافس كريستيال بالاس هدف تقليص الفارق الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب جيفيري شلاب في الدقيقة ال76.

كما وشهدت المباراة طرد النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه من قبل حكم المباراة في الدقيقة ال70.

خسارة أستون فيلا أمام ليستر سيتي

كما وتلقى فريق أستون فيلا الخسارة الجديدة أمام منافسه ليستر سيتي في منافسات الجولة ال21. برباعية ثمينة مقابل هدفين في المباراة.

وسجل أهداف ليستر سيتي، جيميس ماديسون في الدقيقة ال12، وكيليتشي في الدقيقة ال41، وماتيوس مارتينز في الدقيقة ال47، ودينيس برايت في الدقيقة ال79.

مباراة أستون فيلا وليستر سيتي
مباراة أستون فيلا وليستر سيتي

كما وسجل هدفي أستون فيلا داخل شباك ليستر سيتي (الثعالب)، أولي واتكينز في الدقيقة ال9، وهاري سوتار لاعب ليستر سيتي. بطريق الخطأ داخل شباك مرماه في الدقيقة ال32.

ليستر سيتي
ليستر سيتي
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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