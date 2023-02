الدوري الإنجليزي 2023: أرسنال وليفربول ونيوكاسل يتعثرون واليونايتد يُواصل سكة انتصاراته

- Advertisement -

وطن- شهدت مباريات الجولة ال21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، العديد من المفاجآت على صعيد النتائج، لعل أبرزها تعثر المتصدر أرسنال بالخسارة أمام إيفرتون بهدف نظيف دون مقابل، وتعادل نيوكاسل يونايتد الإيجابي أمام وست هام يونايتد بهدف لكليهما.

وتعثر متصدر متصدر الدوري الإنجليزي أرسنال، بالخسارة الثانية هذا الموسم خارج ميدانه. أمام الفريق المستضيف إيفرتون بهدف نظيف دون رد.

وسجل فريق إيفرتون هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل شباك أرسنال (المدفعجية)، في الدقيقة ال60 عن طريق اللاعب جيمس تاركوفسكي.

كما وعمق ليفربول (الريدز)، جراحه في منافسات الدوري الإنجليزي. بخسارة جديدة أمام وولفرهامبتون، بثلاثية نظيفة دون مقابل.

وسجل أهداف وولفرهامبتون أمام وصيف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ليفربول، جويل ماتيب بهدف بطريق الخطأ داخل شباك مرماه في الدقيقة ال5. وكريج داوسون في الدقيقة ال12، روبن نيفيس في الدقيقة ال71.

كما وتعثر فريق نيوكاسل يونايتد بالتعادل الإيجابي أمام نظيره وست هام يونايتد، بهدف لكليهما في منافسات الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح فريق نيوكاسل يونايتد أولى أهداف المباراة، داخل شباك مرمى وست هام يونايتد في الدقيقة ال3 عن طريق اللاعب كالوم ويسلون.

كما وأدرك البرازيلي لوكاس باكيتا هدف التعادل لصالح وست هام يونايتد في الدقيقة ال32.

ونجح فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، من تحقيق الفوز الثمين على منافسه كريستيال بالاس، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وأحرز البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة ال7 من ركلة جزاء، كما وعزز راشفورد هدف التقدم الثاني في النتيجة عند الدقيقة ال62.

